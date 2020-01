Quel est l’ordre de lecture des livres «The Witcher»?

La nouvelle série de Netflix The Witcher raconte l’histoire de Geralt of Rivia, un chasseur de monstres ou Witcher voyageant sur le continent à la recherche de travail. The Witcher raconte également les histoires de Yennefer de Vengerberg et de la princesse Cirilla, communément appelée Ciri, de Cintra. L’histoire a cependant commencé avec des livres écrits par l’écrivain polonais Andrzej Sapkowski. Cela peut devenir un peu déroutant lorsque vous essayez de déterminer le livre à lire en premier.

Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider. Lisez la suite pour découvrir l’ordre des livres The Witcher. En savoir plus sur cette série intrigante, y compris le livre qu’il n’est pas nécessaire de lire.

Combien y a-t-il de livres sur «The Witcher» et quand ont-ils été initialement publiés?

Henry Cavill au photocall pour la saison 1 de The Witcher | Jon Kopaloff / FilmMagic

Il y a huit livres dans la série The Witcher. Tous les livres ont d’abord été publiés en polonais, avant d’être traduits dans d’autres langues, dont l’anglais. Selon PC Gamer, l’histoire a commencé comme des histoires courtes dans un magazine de fantaisie polonais dans les années 1980. Selon le site Web de Barnes and Noble, Sword of Destiny a été publié en 1992 en polonais.

The Last Wish a été publié en 1993 en polonais. Blood of Elves a été publié en 1994. Time of Outempt, en 1995. Baptism of Fire était en 1996.

La Tour de l’Hirondelle en 1997. La Dame du Lac était en 1999. Et, enfin, Saison des tempêtes en 2013.

Quel livre vient en premier?

Étant donné l’ordre de publication, vous penseriez que déterminer l’ordre de lecture des livres est assez simple. Cependant, The Last Wish précède Sword of Destiny, par exemple, et c’est un peu un mystère où placer Season of Storms. Cependant, nous sommes ici pour percer ce mystère pour vous.

Selon Barnes et Noble, The Last Wish vient en premier, suivi de Sword of Destiny. Viennent ensuite Blood of Elves, Time of Outempt, Baptism of Fire, The Tower of the Swallow et The Lady of the Lake. Enfin, vous vous retrouvez avec Season of Storms.

Season of Storms est un peu mystérieux, cependant, comme certaines listes le placeront après Sword of Destiny et avant Blood of Elves. Cependant, selon un fan des livres de The Witcher sur Reddit, l’histoire “se déroule chronologiquement avant le reste des livres mais doit être lue en dernier afin de mieux la comprendre.” Comme le dit PC Gamer, le livre final est “facultatif” “, Ou comme le dit le fan de Reddit” pas nécessaire de comprendre l’histoire dans son ensemble “. Cependant, si vous êtes un grand fan du monde des livres The Witcher, vous voudrez peut-être le lire de toute façon car l’histoire met les choses en place pour le reste de la série.

Quel est le succès des livres «The Witcher»?

La nouvelle série Netflix semble avoir suscité un intérêt accru pour les livres The Witcher. Actuellement, deux des livres figurent sur la liste des best-sellers du New York Times. The Last Wish est le numéro 3 sur la liste des livres de fiction combinés imprimés et e-book. Blood of Elves est le numéro 12.

The Last Wish a remonté un peu la liste depuis le 4 janvier 2020, lorsque Paul Tassi a écrit à ce sujet pour Forbes. Cependant, Blood of Elves est resté au numéro 12. The Last Wish se porte également bien sur Amazon, étant le livre le plus vendu la semaine du 5 janvier 2020, après avoir passé 3 semaines sur cette liste. Selon Paul Tassi de Forbes, le livre a été vendu sur Amazon le 5 janvier 2020.

Actuellement, The Last Wish n’est pas en stock sur Amazon dans l’édition de poche jusqu’au 27 janvier 2020. Seul le temps dira si la série Netflix augmentera l’intérêt pour les livres The Witcher dans la mesure où Game of Thrones a accru l’intérêt pour A Song of Série Ice and Fire. Pourtant, à ce jour, à en juger par la liste des best-sellers du New York Times et la propre liste d’Amazon des livres les plus vendus, ils sont bien partis.