Quel feuilleton est le plus populaire?

L’âge d’or du feuilleton est peut-être révolu, mais les drames de jour ne sont pas encore morts. Actuellement, quatre feuilletons sont toujours en cours d’exécution: The Bold and the Beautiful, Days of Our Lives, General Hospital et The Young and the Restless. Alors que le nombre de téléspectateurs a baissé ces dernières années, des millions de personnes se connectent toujours pour voir les derniers développements de ces histoires de longue date, qui sont toutes diffusées depuis des décennies. Mais quel est le feuilleton le plus populaire?

“The Young and the Restless” est le feuilleton le plus populaire

Une scène d’un épisode de 2016 de The Young and the Restless | Sonja Flemming / CBS via .)

The Young and the Restless de CBS est le feuilleton le plus populaire actuellement diffusé à la télévision, selon les données de Nielsen partagées par TVSeriesFinale.com. L’émission, qui a débuté en 1973, a attiré en moyenne 3,699 millions de téléspectateurs au cours de la saison 2019-2020.

Le feuilleton CBS de 30 minutes The Bold and the Beautiful était en deuxième position, avec une moyenne de 3,147 millions de téléspectateurs. L’hôpital général d’ABC occupait la troisième place avec 2,139 millions de téléspectateurs en moyenne. Days of Our Lives, diffusé sur NBC, a pris la quatrième place, avec une moyenne de 1,956 million de téléspectateurs.

Jusqu’à présent, les chiffres sont en baisse pour les quatre savons cette saison. The Young and the Restless comptait en moyenne un peu plus de 4 millions de téléspectateurs au cours de la saison 2018-19, tandis que The Bold and the Beautiful était à 3,308 millions. L’Hôpital général a attiré une audience moyenne de 2,295 millions et Days of Our Lives était de 2,121 millions.

Les feuilletons survivront-ils?

Alors que le public diminue, certains craignent que ce ne soit qu’une question de temps avant que les réseaux ne débranchent un autre feuilleton. Le genre a connu une vague d’annulations il y a une dizaine d’années. Guiding Light est devenu sombre en 2009 après avoir été diffusé pendant 57 ans (c’est toujours le drame le plus ancien de l’histoire de la télévision américaine). Another World a été annulé en 2010, All My Children a terminé sa course en 2011 et One Life to Live a été diffusé pour la dernière fois en 2012.

En novembre 2019, les fans de Days of Our Lives ont paniqué en apprenant que la distribution complète de la série avait été libérée de leurs contrats. Cependant, les stars ont assuré aux téléspectateurs que l’émission n’allait nulle part. En janvier 2020, NBC a confirmé que Days serait probablement de retour pour sa 56e saison.

“Nous sommes en train de savoir très bientôt [whether] Days of Our Lives va continuer », a déclaré le président de NBC Entertainment, Paul Telegdy, lors de la tournée de presse de la Television Critics Association. “Nous aimons ça. Des millions d’Américains le regardent chaque semaine. … Je sais que ce sera une bonne nouvelle pour les fans. Je sais que quelqu’un [at the network is] va, “Vous ne pouvez pas dire cela ,; mais nous continuons bien sûr avec Days of Our Lives. »

Telegy a également confirmé que l’émission continuerait à être diffusée sur NBC, pas à Peacock, le prochain service de streaming du réseau, a rapporté Deadline.

Les vieux savons pouvaient-ils redémarrer?

Susan Lucci filme le dernier épisode de All My Children | Rick Rowell / Walt Disney Television via .

Certains fans espèrent même que certains savons annulés pourraient éventuellement revenir à la télévision. Les dirigeants d’ABC ont parlé de la possibilité de faire revivre All My Children et One Life to Live, mais il n’y a pas de plans fermes pour ramener les émissions.

“Je ne peux rien dire de définitif, mais je peux vous dire que c’est quelque chose que nous pensons, examinons et discutons”, a déclaré le président d’ABC Entertainment, Karey Burke, lors de la tournée de presse d’été de TCA, selon SoapCentral.com. «S’il y a une bonne opportunité, nous reviendrons…. Nous regardons vraiment tout, d’autres modèles et façons de raconter ces histoires. “