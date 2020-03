Quel MCU Chris a la valeur nette la plus élevée: Evans, Pratt ou Hemsworth?

L’univers cinématographique Marvel abrite trois des Chrises les plus célèbres d’Hollywood – Chris Hemsworth, Chris Pratt et Chris Evans. Hemsworth joue le Dieu du Tonnerre et fera probablement ses adieux au MCU après Thor: Love and Thunder. Pratt dépeint Star-Lord dans les Gardiens de la Galaxie, et Evans a joué le juste et altruiste Captain America dans Avengers: Endgame de la phase 3.

Après plusieurs virages dans le paysage Marvel (ainsi que plusieurs concerts en dehors du MCU), quel Chris est venu pour se vanter d’avoir la valeur nette la plus élevée? Alors que tous ces acteurs sont des A-listers avec des poches profondes, on prend la première place. Alors, passons par chacun – de l’acteur MCU avec la valeur nette la plus faible à celui avec la plus élevée.

3. Chris Pratt

Selon CelebrityNetWorth, Chris Pratt vaut environ 60 millions de dollars, mais certaines estimations suggèrent que sa valeur est plus proche de 40 millions de dollars, selon la source. Alors que l’acteur a accumulé la majeure partie de son argent via le MCU, il a également joué Andy Dwyer dans NBC’s Parks and Recreation.

Après avoir signé pour jouer Star-Lord dans le MCU, d’autres ont peut-être remarqué le potentiel de Pratt de jouer une star de l’action, et il a rapidement décroché le rôle principal dans Jurassic World. Il a joué Owen Grady, avec Claire de Bryce Dallas Howard dans les deux films. Le redémarrage de Jurassic World a été créé l’année civile suivant Guardians of the Galaxy. Pratt exprime également Emmet dans The Lege Movie et sa suite.

2. Chris Evans

Avant de jouer dans le MCU, Chris Evans a sauté dans les genres – apparaissant dans des films de super-héros, des comédies pour adolescents et des comédies romantiques – rejoignant souvent des films qui ont été présentés pour la première fois à la critique et au public. Evans a joué dans Not Another Teen Movie, What’s Your Number, Fantastic Four et Losers avant de prendre Cap.

Quand Evans est finalement apparu dans le monde Marvel, la porte du succès s’est ouverte; l’acteur a semblé trouver sa place dans l’industrie grâce à sa performance en tant que Steve Rogers.

Evans vaut environ 70 millions de dollars selon plusieurs sites en ligne, dont CelebrityNetWorth, WealthyGorilla et Men’s Health. Alors que le voyage d’Evans dans le MCU s’efface lentement dans la mémoire, l’acteur devrait incarner The Dentist dans la petite boutique des horreurs et redémarrer et un descendant du célèbre Dr Jekyll et de M. Hyde dans un film intitulé Jekyll (basé sur la BBC série du même).

1. Chris Hemsworth

Chris Hemsworth est surtout connu pour avoir joué Thor dans le MCU. Hemsworth est apparu en trois épisodes autonomes en tant que Dieu nordique et plusieurs mash-ups MCU, et un quatrième film Thor est en cours. Pourtant, bien avant ses jours de star de cinéma à Los Angeles, Hemsworth a joué dans des feuilletons australiens.

Hemsworth a également joué dans Men in Black: International, Snow White and the Huntsman, 12 Strong, In the Heart of the Sea, et plus encore. L’acteur apparaît souvent dans des spectacles cinématographiques orientés vers l’action – incarnant des personnages courageux et intimidants physiquement dans des films à gros budget et à gros budget.

Chris Hemsworth vaut 130 millions de dollars, ce qui fait de lui le Chris avec la valeur nette la plus élevée du MCU – se situant à plusieurs dizaines de millions au-dessus de ses co-stars.