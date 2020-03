Quel membre de la distribution «Family Karma» est comme Jax Taylor?

Un grand nombre des membres de la distribution de Family Karma étaient déjà d’énormes fans de Bravo avant de rejoindre la famille Bravo.

Vishal Parvani, Richa Sadana, Reshma Parvani, Kishor Parvani | Tommy Garcia / Bravo

Vishal Parvani de Family Karma a récemment parlé du nouveau spectacle, mais a également partagé qui était son Bravolebrity préféré. Parvani a discuté avec les animateurs du podcast The Daily Dish de Bravo, qui a remarqué comment Parvani “a roulé comme un enfant hors des règles de Vanderpump”. Apparemment, Parvani «se remettait» du plaisir de l’enterrement de vie de garçon. “Ne vous occupez pas des yeux injectés de sang,” rit Parvani.

Au début, l’un des hôtes a suggéré que Parvani était le Jax Taylor de Vanderpump Rules of Family Karma. “Je ne suis pas le Jax Taylor de mon émission”, a déclaré Parvani.

Cependant, il a ajouté: «J’aime Jax Taylor, mais c’est un trou ** qui le possède! Je souhaite que je pourrais être plus d’un trou ** parfois et le posséder, mais je ne le suis pas. ” Mais qui pense que Parvani est comme Taylor?

Il pense que Taylor pourrait rencontrer son match avec sa fiancée Richa

La fiancée du tireur droit de Parvani, Richa Sadana, pourrait donner à Taylor une course pour son argent. “Mais ma fiancée, Richa, est un trou ** et le pourrait probablement”, a admis Vishal. «Mais, comme, un ** trou dans le bon sens. Elle pourrait mettre Jax à sa place. »

Est-ce une des raisons pour lesquelles Parvani aime Taylor parce qu’il lui rappelle peut-être l’amour de sa vie? “Ouais, une partie me rappelle ma fiancée”, rit Parvani. “C’est tres etrange!”

Parvani a tweeté sur le podcast et sa comparaison de Taylor à Sadana. “Écoutez le podcast #BravoDailyDish et dites-le à vous aussi. Je compare @RichaSadana à @mrjaxtaylor. » Un adepte n’a pas aimé l’idée que Parvani a comparé Sadana à Taylor. «Comment pourriez-vous comparer Richa à Jax? Vishal, ne nous laissons pas partir du mauvais pied », a répondu un spectateur. “OMG. Je ne crois pas que Richa traiterait jamais Lopa comme le perdant a traité sa mère depuis le décès du père. ”

Mais Parvani a répondu en disant que les similitudes ne s’étendent qu’à la partie où Sadana et Taylor mettront les gens à leur place.

Attachez-vous pour une balade sauvage

Lorsque les hôtes du Daily Dish ont demandé comment la famille Karma s’est concrétisée, Parvani a plaisanté: “Avez-vous rencontré ma famille?” Ajoutant: «Ils sont super, super divertissants. Je suis super content de faire partie de ce spectacle et de mettre en valeur la culture indienne et mes amis et ma famille. Nous sommes les premières docuseries américaines avec une distribution entièrement indienne. “

Parvani dit que la rumeur a circulé rapidement au sein de la communauté indienne. “Vous n’avez même pas besoin de marketing”, plaisante-t-il. “Dites à une tante indienne, comme vous aurez 20% de la population le saura en une semaine!”

Mais lorsque l’animatrice du Daily Dish dit qu’elle est fan de sa future belle-mère, Lopa a répondu: “Cela fait de nous l’un de nous!” Puis j’ai ajouté en riant: “Je plaisante Richa, je plaisante! Je l AIME!” Il ajoute que lorsque Lopa dit quelque chose, c’est peut-être son opinion, mais cela devient un fait à ses yeux. Parvani et Sadana n’ont pas pu se marier en attendant l’approbation de Lopa.

Un aperçu à venir montre que l’obtention de l’approbation de Lopa sera plus facile à dire qu’à faire.

Family Karma est diffusé dimanche soir à 21 h. / 20 h Central sur Bravo.