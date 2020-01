Quel membre d’équipage «sous le pont» est semi-retraité?

De nombreux membres d’équipage sous le pont ont encore beaucoup d’années de travail devant eux. Cependant, au moins un membre d’équipage a trouvé un moyen de réduire le nombre d’heures de travail et dit qu’il est «semi» à la retraite.

Bravo a rattrapé une partie de l’équipage des saisons 1 à 7 et a demandé s’ils étaient encore en plaisance aujourd’hui. Alors que la plupart travaillent encore d’une manière ou d’une autre dans l’industrie du yachting, d’autres ont créé des entreprises ou sont même retournés à l’école. Bosun Eddie Lucas a partagé qu’il conduisait un remorqueur mais n’a pas à travailler des heures folles. «Je conduis un remorqueur [the] Port de Baltimore », partage-t-il dans un original numérique. «Je fais du travail d’assistance aux navires, j’ai obtenu ma licence de 1 600 tonnes, donc c’est bien. J’ai beaucoup travaillé. ”

Mais ensuite Lucas ajoute: «Mais [I’m] semi-retraité parce que je travaille deux semaines, deux semaines de congé. C’est donc un excellent horaire. »Lucas semble avoir l’horaire de travail idéal, mais qu’en est-il des autres membres de l’équipe?

Ces yachts se ramifient

Le deuxième ragoût Amy Johnson déploie vraiment ses ailes professionnelles. «De temps en temps, de temps en temps, je suis pigiste pour de grands capitaines et familles», dit-elle. “Mais j’ai eu une entreprise à domicile pour aider les gens à obtenir la liberté financière en partageant d’excellents produits au cours des dernières années. J’ai un grand groupe de filles et de gens avec qui je travaille. Je crée et lance une serviette de plage active, une serviette de plage de luxe, qui résout vraiment le problème que les yachts ont avec le linge et le sable et l’emballage pour les excursions sur la plage. ”

De plus, “Mon homme et moi achetons un magasin de meubles vintage ici au cours des prochains mois”, poursuit Johnson. “Nous sommes donc en train de le faire. Donc, beaucoup de choses folles se passent, mais c’est le moment idéal pour vivre. “

Le matelot de pont David Bradberry est sur le point de se lancer dans un programme de MBA, et il crée une société de production cinématographique avec un ami appelé Tone Films. «Jusqu’à récemment, j’étais chef de cabinet dans une chaîne de cliniques de podologie», raconte-t-il.

De nombreux membres d’équipage sont toujours dans l’industrie

Le chef Ben Robinson est récemment apparu sur Under Deck Mediterranean, mais il gère également une entreprise terrestre. «Je fais de la restauration événementielle, je fais de grandes fêtes, de petites fêtes», dit-il. «Je fais aussi des démonstrations d’entreprise, la restauration d’entreprise. Je reprends des restaurants, je vais chez des gens. »Robinson a aussi sa propre gamme de couteaux et de vêtements.

Troisième ragoût Jen Howell est maintenant un ragoût en chef. «J’ai fait mon chemin jusqu’au ragoût en chef et malheureusement j’ai fini par me blesser», dit-elle. “Je me suis cassé une côte et j’ai fini par ne plus pouvoir travailler après cela, mais je suis juste une maman pour ma petite fille de 11 ans, ce qui est incroyable et elle fait l’école à la maison.”

Le deuxième ragoût Kat Held dit qu’elle aussi est toujours en plaisance. “L’été dernier, j’étais chef cuisinier sur un bateau, donc je l’ai fait chaque été”, dit-elle. Le matelot de pont Connie Arias a rejoint la direction. «J’ai une société de gestion de bateaux à Melbourne, en Floride», fait-elle remarquer. «Je travaille pour certaines des meilleures personnes avec les plus beaux bateaux de notre ville. Et je fais beaucoup d’entretien, en détail. Je m’assure que leur beau bateau reste un beau bateau. »