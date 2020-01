Quel membre du groupe Iconic est le plus riche?

Au début des années 90, la plupart du monde du hip-hop a été présenté au Wu-Tang Clan et a regardé le groupe monter en flèche en tant que collectif et en tant qu’individus. RZA a uni l’essaim légendaire de maîtres de cérémonie qui ont tous apporté – et apportent toujours – quelque chose d’unique à la table. C’est l’une des raisons pour lesquelles tant de gens les aiment et les considèrent comme l’un des groupes les plus respectés du hip-hop.

Avec plus de 25 ans dans le jeu, l’équipe emblématique a travaillé dur pour construire un héritage ensemble et séparément avec de multiples projets musicaux et d’autres projets. Voici un aperçu de la valeur nette des membres de Wu, qui se compose de RZA, GZA (Genius), Ghostface Killah, Raekwon, U-God, Masta Killa, Inspectah Deck, Method Man, Cappadonna et feu O’l Dirty Connard.

(L-R) Rappers Inspectah Deck, Ghostface Killah, U-God, Raekwon, RZA, Masta Killa, GZA, Cappadonna et Method Man du Wu-Tang Clan | Chelsea Lauren / WireImage / .

U-Dieu

U-God — a.k.a. Lamont Hawkins – célèbre a intenté une poursuite contre

Wu-Tang (l’entreprise, pas ses amis) pour les redevances impayées en 2016. Bien que

il était considéré comme l’un des premiers membres du groupe, au début,

Les contributions musicales de U-God ont été entravées par ses séjours en prison et d’autres problèmes,

comme The

New Yorker fait remarquer. Pour Wu-Tang Forever de 1997, il était pleinement

engagé.

Entre projets musicaux, son mémoire, Raw: My Journey into

le Wu-Tang, les redevances et les investissements, U-God a une valeur nette estimée

de 5 millions de dollars.

Inspectah Deck

En tant qu’un des membres fondateurs de Wu, Inspectah Deck

(Jason Hunter) a une longue expérience en musique qui comprend son travail avec

Wu-Tang en tant qu’unité et en tant qu’artiste solo. Mais saviez-vous qu’il est également producteur

qui a fait équipe avec certains des artistes préférés du hip-hop?

En plus de gagner des fonds grâce à l’édition musicale, la production

dans la télévision et la musique, et les tournées et les entreprises affiliées à Wu, le multidimensionnel

Inspectah Deck a déclaré à CityPages

il investit son argent dans le marché boursier et les fonds communs de placement. Selon Celebrity

Fortune nette, la richesse estimée du rappeur est de 14 millions de dollars.

Cappadonna

Après avoir contribué des vers à divers albums, Cappadonna est

considéré comme membre de Wu-Tang. Il se produit avec le groupe et a sorti un

foule de projets solo. Selon Celebrity

Valeur nette, sa fortune est estimée à 4 millions de dollars.

Yo sales Batards

Ol ’Dirty Bastard nous manquait tous, qui était l’un des Wu-Tang les plus

paroliers créatifs et personnalités animées. Peu de temps avant sa mort, il

se séparent du label Wu-Tang et signent avec Roc-A-Fella. Sa veuve court

sa succession avec certains de ses enfants, et en plus de gérer sa musique

royalties, ils ont aidé à lancer une crypto-monnaie en son nom appelée “Dirty

Pièce de monnaie.”

Selon Complex,

un biopic est également en préparation. Aucun chiffre concret pour la succession d’ODB n’a pu être

cloué, The Richest plaçant la valeur de la succession à 6 millions de dollars et Celebrity

Valeur nette à 500 000 $.

Homme de méthode

Method Man a connu une carrière de rap réussie avec le groupe et tout seul tout en se diversifiant dans le théâtre. Au fil des ans, il a réalisé des projets dans le cinéma, la télévision et la musique avec Redman (et en solo), et il a récemment été annoncé qu’il faisait partie de la distribution de Power Book II: Ghost.

Method Man continue de développer sa portée et sa richesse, ce qui

est estimé à 20 millions de dollars par The Cinemaholic.

GZA

Connu pour avoir des paroles cérébrales, le travail de GZA avec Wu-Tang et à lui seul a atteint le statut de platine. Il a sauté dans la voix en jouant avec Kipo et The Age of Wonderbeasts en 2020 et, à un moment donné, s’est associé à un professeur de Columbia pour créer un programme de sciences utilisant le hip-hop (selon le New York Times).

La valeur nette estimée de GZA est de 18 millions de dollars, selon The

Le plus riche.

Masta Killa

En 2017, Masta Killa a sorti son quatrième album studio et a partagé avec Forbes qu’il n’avait qu’une seule rime sur Enter the Wu-Tang de Wu-Tang, et qu’il a ensuite étudié rapidement la musique et les affaires. Celebrity Net Worth estime la richesse de Masta Killa à environ 1 million de dollars.

Ghostface Killah

Ghostface Killah est l’un des membres les plus populaires de l’équipe et il a sorti plus d’une douzaine d’albums solo. Il fait toujours de la musique et a fait des apparitions dans Luke Cage de Netflix, a sa propre boutique de marchandises où vous pouvez acheter de la musique, des figurines et des vêtements, et a également eu une ligne de produits de vapotage. Selon diverses sources (dont Celebrity Net Worth), sa richesse est estimée entre 17 et 20 millions de dollars.

Raekwon

Raekwon Da Chef n’est pas seulement un rappeur doué, mais c’est aussi un homme d’affaires avisé. Il continue de sortir des albums solo, de faire des collaborations et de contribuer aux projets du groupe Wu. En 2018, il a lancé sa propre marque de vin mousseux, Licataa Lambrusco. La valeur nette estimée de Raekown est de 13 millions de dollars.

RZA

Considéré comme le chef de facto du Wu-Tang Clan, RZA produit non seulement de la musique pour le groupe, mais il agit, écrit et réalise également des films. Il a conservé les droits de licence sur le logo de Wu-Tang et toute autre propriété intellectuelle.

Comme de nombreux autres membres Wu, il travaille sur des bandes sonores et collabore avec d’autres artistes, et sert de moteur au Wu-Tang de Hulu: une saga américaine. Selon Celebrity Net Worth, la richesse de RZA est d’environ 18 millions de dollars.