Quel sera le nom de famille de Meghan quand elle ne sera plus HRH?

Alors que le prince Harry et Meghan Markle quittaient officiellement leurs fonctions en tant que membres supérieurs de la famille royale le 31 mars, il y avait beaucoup de confusion sur l’avenir du couple. Beaucoup de choses sont encore en suspens, y compris où ils vivront, comment ils gagneront de l’argent et qui paiera pour leur sécurité. Au cours de leur période de transition de 12 mois, le couple devrait répondre à toutes ces questions. Mais qu’en est-il de leurs noms? Le duc et la duchesse de Sussex conserveront leurs titres royaux, mais ne les utiliseront pas. Seront-ils désormais simplement connus sous le nom de «Harry et Meghan»?

Meghan Markle, duchesse de Sussex | Chris Jackson / .

Le prince Harry et Meghan Markle ne sont pas intéressés par les titres post-Megxit

Même s’ils ne travailleront plus dans la famille royale, le prince Harry et Meghan conserveront toujours leurs titres en RHS (Son Altesse Royale / Son Altesse Royale). Et, ils seront toujours le duc et la duchesse de Sussex.

Cependant, depuis qu’ils ont annoncé leur démission, tous deux ont clairement indiqué qu’ils n’étaient pas intéressés par les titres post-Megxit. Des mois avant leur annonce, Meghan Markle a dit au rédacteur en chef du Vogue britannique Edward Enninful de l’appeler “Meghan” au lieu de Duchesse. Et, lors d’une récente apparition au sommet Travelyst, le prince Harry a demandé à être présenté comme étant simplement «Harry».

Cela est toujours déroutant pour de nombreux fans, car ni Harry ni Meghan n’utilisent de nom de famille. Le nom officiel de Harry est Son Altesse Royale Henry Charles Albert David Duke of Sussex. Il est officiellement appelé «Prince Harry» ou «Harry, duc de Sussex».

Après leur mariage en mai 2018, la duchesse a officiellement abandonné son nom de jeune fille de Rachel Meghan Markle. Mais elle n’a pas pris le nom de famille du prince Harry parce qu’il n’en a pas. Au lieu de cela, elle est devenue Rachel Meghan Son Altesse Royale la duchesse de Sussex. Elle est officiellement appelée Meghan, duchesse de Sussex.

Harry et Meghan partageront-ils un nom de famille avec bébé Archie?

Même si le prince Harry et Meghan Markle n’ont pas officiellement de nom de famille, leur fils de neuf mois, Archie Harrison, en a. Le nom sur son certificat de naissance est Archie Harrison Mountbatten-Windsor, car ses parents ont choisi de ne pas lui donner un titre de HRH malgré le fait qu’il soit septième en ligne avec le trône britannique.

Selon le site Internet de la famille royale, le

les membres de la famille qui ont des titres de RHS ne sont pas légalement tenus d’avoir un

nom de famille. Cependant, s’ils en ont besoin, ils peuvent utiliser Mountbatten-Windsor, qui

est une combinaison de deux noms de famille.

Mountbatten est le nom du côté de la famille du prince Philip. Et, Windsor est le nom officiel des descendants du roi George V, du côté de la famille de la reine Elizabeth.

«Il a donc été déclaré au Privé

Conseil que les descendants de la Reine, autres que ceux avec le style de Royal

Altesse et le titre de Prince / Princesse, ou descendantes qui se marient,

porterait le nom de Mountbatten-Windsor », lit-on dans une déclaration

site web royal.

Cette déclaration implique apparemment qu’après leur sortie officielle le 31 mars, Harry et Meghan pouvaient utiliser le nom de famille Mountbatten-Windsor comme leur fils.

Le prince Harry et Meghan Markle ont d’autres options

Si pour une raison quelconque, le couple ne veut pas

partager un nom de famille avec Archie Harrison, ils ont d’autres options de nom. le

site royal indique également que les membres de la famille peuvent être connus à la fois par le

nom de la maison royale et par un nom de famille, qui ne sont pas toujours les mêmes.

Insider souligne qu’avant de devenir le duc de Sussex, Harry a utilisé le titre officiel du prince Charles, ou «Maison». Le prince Charles est également connu comme le prince de Galles. Et, lorsque le prince Harry suivait ses 44 semaines de formation dans l’armée, il était connu sous le nom d ‘«élève-officier du Pays de Galles» et non pas «élève-élève Mountbatten-Windsor».

“Je vais être honnête, je ne pense pas que la reine va gagner celui-ci, car ce n’est pas comme si Harry et Meghan avaient besoin de ces titres pour que nous sachions qui ils sont. Personne n’entend des noms comme H&M, puis comme «lesquels Harry et Meghan, ceux de Nashville?»

Les deux enfants aînés du prince William et de Kate Middleton – le prince George et la princesse Charlotte – utilisent Cambridge comme nom de famille à l’école. Ils utilisent ce nom parce que leurs parents sont le duc et la duchesse de Cambridge.

Cela signifie que Harry et Meghan pourraient choisir

d’utiliser Sussex comme nom de famille, même s’ils ne veulent pas être référés

comme duc et duchesse.

Il y a de fortes chances que le prince Harry et Meghan Markle ne révèlent pas leur nouveau choix de noms jusqu’à ce qu’ils quittent officiellement leurs rôles supérieurs dans la famille royale. Cependant, peu importe ce qu’ils choisissent – Sussex, Mountbatten-Windsor ou aucun nom de famille – toutes les versions sont techniquement correctes.