Quel service gagnera cette bataille de streaming?

Disney + a gagné beaucoup d’abonnés à la fois. Le service de streaming a eu du succès avec des séries originales comme The Mandalorian. Pourtant, nous ne compterions pas Netflix pour l’instant. Bien que le service de streaming ait désormais une forte concurrence avec Disney +, Apple TV + et d’autres services de streaming à venir, Netflix est toujours un concurrent dans la bataille du streaming.

Au moins en ce qui concerne Netflix vs Disney +, Netflix a encore une chance de gagner la bataille. En savoir plus, à venir.

Pourquoi Disney + pourrait-il gagner contre Netflix?

Pedro Pascal à la première de The Mandalorian de Disney + | Albert L. Ortega / .

Comme mentionné ci-dessus, Disney + a eu du succès avec sa série originale comme The Mandalorian. Le Mandalorian a même dépassé le succès de l’un des plus grands succès de Netflix. Dans la bataille de Netflix contre Disney +, il pourrait sembler que Disney + gagne déjà.

Après tout, Disney + a non seulement de nouveaux succès comme The Mandalorian, mais il a également accès à des succès classiques de Disney comme Lizzie McGuire et That’s So Raven. Le Mandalorian, cependant, semble être un gros atout pour le service de streaming de Disney. Selon Business Insider, il a dépassé des émissions comme The Witcher and You de Netflix dans la semaine du 6 janvier. Ces données ont été fournies par Parrot Analytics, qui suit ce qu’elle appelle des «expressions de demande».

Ces expressions de la demande sont, selon Business Insider, «pondérées en fonction de leur importance, donc un flux ou un téléchargement est une expression de demande plus élevée qu’un« j’aime »ou un commentaire sur les réseaux sociaux.» Les expressions de demande moyennes pour The Mandalorian de Disney + de la semaine au 6 janvier, 132 854 167. À titre de comparaison, à cette époque, The Witcher avait 124 666 284 expressions de demande alors que vous en aviez 91 266 140. Avec cela, Disney + semble battre Netflix dans la bataille Netflix vs Disney +.

Cependant, nous ne comptons pas encore Netflix.

Pourquoi Netflix pourrait-il gagner?

CHRIS DELMAS / . via .: le logo Netflix en toile de fond de la première de la saison 3 de Stranger Things de Netflix |

Bien que Disney + ait définitivement The Mandalorian et tous les succès de Disney de son côté, Netflix pourrait toujours être dans ce combat. Pour la bataille Netflix vs Disney +, Netflix pourrait bien avoir un avantage sur Disney +. Selon Business Insider, toujours avec des données de Parrot Analytics, The Witcher de Netflix a dépassé The Mandalorian de Disney + au cours de la semaine du 13 janvier.

Toujours selon Business Insider et Parrot Analytics, The Witcher est la série la plus populaire dans le monde. Business Insider déclare également qu’une personne de Parrot Analytics leur a dit “que la demande de” The Mandalorian “diminuait plus rapidement que celle de” The Witcher “”. Courtney Williams, responsable des partenariats chez Parrot Analytics, a également déclaré à Business Insider qu’elle “[thinks] binging restera durable pour Netflix. »Alors que Williams admet que« Disney Plus est une bête à part parce qu’il s’agit de marques qui en elles-mêmes ont une énorme influence », elle pense que« Netflix a un avantage de marque »par rapport à d’autres streaming prestations de service.

Par exemple, HBO Max ou Peacock, selon Williams, n’aurait pas autant de «poids» que Disney + ou «avantage de marque» que Netflix. Williams pense également que “des émissions comme The Witcher et Stranger Things continueront à figurer sur cette liste pendant un certain temps”. Donc, Netflix a encore une chance dans la guerre de streaming Netflix vs Disney +. Du moins si les fans de séries comme The Witcher et Stranger Things continuent de faire ce qu’ils font.