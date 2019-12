Quelle actrice a gagné le plus d'argent des «Charlie's Angels»?

De nos jours, alors que parler d'acteurs masculins gagnant plus que leurs homologues féminines est une conversation courante, d'autres comparaisons existent également. Il ne s'agit pas seulement de votre sexe quand il s'agit d'être payé; il s'agit également d'autres facteurs – des choses comme votre expérience, votre popularité, votre présence sur les réseaux sociaux, etc. Tout ce que vous apportez à la table affecte finalement votre salaire. Cela est vrai dans la plupart des emplois, mais cela se démarque encore plus pour l'industrie du divertissement. C'est pourquoi des stars comme Jennifer Lawrence ont parlé de cette chose.

Le film 2019 Les anges de Charlie donne un bon aperçu de ce phénomène.

Charlie's Angels nouveaux et anciens

Casting des «Charlie’s Angels» – Elizabeth Banks, Kristen Stewart, Ella Balinska et Naomi Scott | Mike Marsland / WireImage

Au début, une émission de télévision populaire dans les années 70, un Les anges de Charlie le film a finalement été tourné en 2000 avec Cameron Diaz, Drew Barrymore et Lucy Liu. Même à l'époque, cela faisait la une des journaux que Diaz était de loin le plus payé et Liu le moins. Bien sûr, Diaz était la plus populaire à l'époque, mais les autres actrices n'étaient pas inconnues. Le film a été un succès et a ensuite eu une suite, qui, malheureusement, n'était pas aussi importante. Le film ne s’éloignait pas beaucoup de la franchise originale, mais cela faisait longtemps que le film serait sorti de la série télévisée bien-aimée.

En 2019, Elizabeth Banks a dirigé le remake de Les anges de Charlie, quoique avec une tournure différente sur la franchise. Celui-ci mettait en vedette Kristen Stewart, Naomi Scott et Ella Balinska. Le film a finalement été un flop, mais cela ne correspond pas toujours à ce que font les actrices. Une partie du problème était qu'il n'y avait pas assez de puissance d'étoile pour susciter le même intérêt que la version 2000. Et peut-être, juste peut-être, le public n'était pas prêt pour un autre remake.

Quelle actrice a fait le plus d'argent?

Alors que Diaz aurait tiré 12 millions de dollars pour son rôle dans l'original, Barrymore n'a fait que 9 millions de dollars pour le sien. Lucy Liu a fait de loin le moins, avec seulement 1 million de dollars. Cela pourrait impliquer qu'il y avait un favori parmi les anges, mais en réalité, il y a plus de science derrière cela. À l'époque, Diaz était une marchandise chaude parmi les actrices et très recherchée. Cela l'a un peu augmentée. Liu n'était pas un grand nom, alors elle a fait moins.

Pour le film 2019, Stewart était le seul nom connu parmi les actrices principales. Son salaire est annoncé à 5-7 millions de dollars, ce qui est en fait un peu moins que sa moyenne. Les autres femmes étaient très nouvelles sur grand écran, et bien que leurs salaires exacts ne soient pas connus du public, on pense qu’elles gagnaient moins de 500 000 $ chacune. Alors, pourquoi y a-t-il une telle différence dans le montant d'argent pour l'actrice dans un rôle principal?

The Hollywood Reporter a estimé que les stars de cinéma de renom peuvent gagner 15 à 20 millions de dollars pour leurs rôles principaux, en particulier pour les films à gros budget. Les acteurs de soutien ou les principaux acteurs secondaires d'un film peuvent gagner entre 1,5 et 4,5 millions de dollars. Mais des acteurs moins connus comme des stars de petits groupes tels que Gal Gadot ou Henry Cavill pourraient n'obtenir que 100 000 à 400 000 $ pour leurs rôles principaux. Il y a une science derrière le salaire. Après la fuite du scandale des e-mails de Sony, où les dirigeants ont parlé de ce qu'ils paient aux acteurs, il est devenu évident que qui vous connaissez, ce que vous avez fait dans le passé, votre popularité en ce moment, votre exposition publique, et plus encore, peuvent prendre en compte ce tu fais.

L'effort pour combler l'écart d'argent

Bien que l'on ne puisse pas faire grand-chose sur la différence de rémunération entre les acteurs d'un même film du même sexe – après tout, plus d'expérience équivaut à plus de rémunération dans la plupart des industries – quelque chose pourrait et devrait être fait pour fermer l'écart de rémunération entre les sexes. Des actrices comme Reese Witherspoon se sont battues avec succès pour plus de salaires dans le passé et continuent de le faire, et même leurs homologues masculins se sont joints à la lutte.