Quelle ancre «CBS ce matin», Gayle King dit aux gens assis à côté d’elle en volant

Gayle King de CBS This Morning a parcouru le monde pour couvrir des histoires. Des leaders mondiaux aux icônes pop, le journaliste chevronné a pris des avions, des trains et des automobiles (et tout le reste) pour interviewer certains des visages les plus célèbres d’aujourd’hui.

Certains fans de King ne savent peut-être pas qu’elle a peur de voler, où elle n’hésite pas à donner un avertissement à quiconque obtient le siège à côté du sien dans un avion.

«CBS This Morning’s» Gayle King | Dia Dipasupil / .

Dévouement du roi à la vérité

Malgré le calendrier fou avec lequel il faut vivre avec un journaliste, King se nourrit de ce qu’elle fait pour sa carrière. «Je souhaite que les heures soient différentes, je vais vous le dire, mais je ne râlerai pas à ce sujet parce que j’aime toujours ce travail», a-t-elle déclaré à The Cut en 2018. «C’est un honneur et un privilège de pouvoir pour le faire.”

L’ancre de CBS This Morning ne prend pas son rôle de journaliste à la légère, sachant ce qu’elle dit est entendu par des millions de personnes.

«Les mots ont du pouvoir. Lorsque vous êtes assis là et que la lumière s’allume, ou qu’il y a quelque chose dans le mot écrit que les gens achètent, vous avez une grande responsabilité de dire la vérité », a-t-elle partagé. “C’est plus important que jamais maintenant. Les médias sont assiégés pour être des «fausses nouvelles». Mais regardez le travail que les médias ont fait – au New York Times et au Washington Post et CBS. Je dis: Dieu merci pour la presse. »

Avoir Oprah pour une meilleure amie

Bien que le travail de King puisse apporter une quantité décente de stress, elle a appris que garder son calme est vital dans toutes les situations.

“‘ Ne pas transpirer les petits trucs ’sonne comme un cliché, mais cela prend beaucoup de temps pour me mettre vraiment en colère ou paniquer à propos de quoi que ce soit”, a révélé King. “Je suis une personne vraiment orientée vers les solutions, alors vous me présentez un problème et j’essaie de comprendre, d’accord, cela s’est produit, que faisons-nous et comment le résoudre.”

Il est de notoriété publique que le meilleur ami de longue date de King est le magnat des médias Oprah Winfrey. Les deux ont traversé l’épaisseur et la minceur ensemble, où King connaît mieux que quiconque la valeur infinie de l’amitié.

“Tous ceux que je connais doivent avoir au moins un bon ami en qui ils peuvent avoir confiance – un seul!” le journaliste a partagé. “Si vous avez la chance d’en avoir plus d’un, alors vous avez de la chance, mais un ami sur qui vous pouvez compter, qui vous dira la vérité même si vous ne voulez pas l’entendre, et qui est votre plus grande pom-pom girl. C’est important dans la vie, que votre ami soit célèbre ou non. La connexion humaine est une grande chose. “

Flyer redoutable

En dépit d’être un voyageur du monde, King admet sa peur de voler. Toujours à venir, la co-animatrice de CBS This Morning tient à donner à son voisin de siège un petit flash d’information sur ce à quoi s’attendre quand elle est dans un avion.

“Je suis un voyageur très nerveux”, a avoué King. “Avec toutes les turbulences et ces gribouillis, je dis toujours à la personne à côté de moi avant de s’asseoir:” Vous avez juste besoin de savoir que je suis un voyageur très nerveux et si ça bouge ici et là, je «Je serai sur nos genoux et tu vas devoir me bercer comme un bébé.» »

Selon King, elle reçoit des réactions mitigées de ce qu’elle révèle. “Certaines personnes gèrent très bien cela, et d’autres sont comme” Ew “”, a déclaré King.

Malgré sa phobie, King ne laisse jamais rien l’empêcher d’obtenir l’histoire.