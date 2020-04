Quelle est la boisson alcoolisée préférée du prince Harry?

Il y a des années, le prince Harry était souvent considéré comme le rebelle de la famille royale. Ce n’était vraiment un secret pour personne qu’il passait un bon moment, et on le voyait souvent faire des grimaces ou se montrer devant les caméras.

Les autres membres de la famille ont tendance à adopter leur meilleur comportement, en particulier lors des événements royaux, mais le prince Harry a tendance à laisser son côté sauvage se montrer quand il en a envie. Qu’il se promène sur une moto, se livre à un PDA avec sa petite amie pendant que d’autres regardent ou crache de l’eau de manière ludique sur un ami, Harper’s Bazaar rapporte que le prince a fait certaines choses dont nous sommes sûrs que sa grand-mère, la reine Elizabeth, était tout simplement consterné.

Il s’est calmé un peu ces dernières années, et il est maintenant un merveilleux mari pour Meghan, duchesse de Sussex, ainsi qu’un père incroyable et un modèle pour son jeune fils, Archie Harrison. Il ne fait aucun doute que le prince Harry passe toujours un bon moment, mais ces jours-ci, il le garde beaucoup plus discret.

Alors, quand l’occasion se présente pour lui de se lâcher un peu, quelle est la boisson alcoolisée de prédilection du prince Harry?

Comportement passé du prince Harry

Prince Harry | Chris Jackson – Piscine / .

La famille royale est connue pour garder une certaine image. La reine Elizabeth a présenté une longue liste de règles et de protocoles qu’elle attend de sa famille à tout moment, mais il fut un temps où la plupart des fans supposaient que le prince Harry avait simplement jeté sa copie de la liste.

Quels sont les exemples du comportement rebelle qu’il nous a montré au fil des ans? Un observateur rapporte que le duc de Sussex a fait des choses comme enfiler un costume d’Halloween très controversé un an. Le prince déguisé en nazi, et ça ne s’est pas très bien passé.

De plus, il s’est disputé avec un photographe à l’extérieur d’une boîte de nuit de Londres, le laissant saignant et en colère.

De plus, personne ne peut oublier le moment où le prince Harry a fait un voyage à Vegas, où il a été photographié complètement nu lors d’une partie de poker de poker plutôt sauvage.

Le prince Harry est-il autorisé à boire en public?

Il y a tellement de règles qui indiquent ce que les membres de la famille royale peuvent et ne peuvent pas faire, ce qui peut laisser beaucoup de gens se demander s’ils sont autorisés à se promener au bar lorsqu’ils sont en déplacement. La réponse simple est que oui, les membres de la famille royale comme le prince Harry peuvent boire un verre ou deux lorsqu’ils sont sortis. Bien que nous ne pouvons que supposer que s’il en faisait trop, il prendrait un peu de chaleur en conséquence. Le duc a été aperçu avec une bière à la main à l’occasion, il est donc prudent de dire que reculer un peu, même lorsque les caméras clignotent, n’est pas entièrement interdit.

Quelle est la boisson alcoolisée préférée du prince Harry?

Le prince Harry a été vu apprécier tout, de la bière aux meilleurs champagnes, mais quelle est sa boisson alcoolisée préférée de tous les temps? Il s’avère que le prince aime se livrer à la vodka Ciroc Ultra-Premium, quelque chose qui est également apprécié par des millions de fans royaux à travers le monde. Ce n’est pas tout ce à quoi il s’en tient, cependant.

Selon Birmingham Mail, le prince Harry est connu pour changer les choses vers Noël, en se versant un cidre de Sandringham, une boisson faite avec des pommes des mêmes arbres qui ont été plantées par son arrière-grand-père, le roi George, VI. Il est bon de savoir que même les membres de la famille royale ont leurs boissons alcoolisées spéciales et que le favori du prince Harry est celui auquel tant d’autres peuvent se rapporter.