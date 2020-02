Quelle est la différence d’âge entre George et Amal Clooney?

George et Amal Clooney sont mariés depuis septembre 2014. Leur histoire d’amour fait partie des livres – le célibataire le plus connu d’Hollywood rencontre un avocat humanitaire établi et des étincelles volent à travers la pièce. Parcourons donc leur histoire et plongeons dans le passé torride de ce duo romantique.

L’acteur George Clooney et son épouse Amal Clooney assistent à la première de «Money Monster» | Clemens Bilan / .

L’histoire d’amour de George Clooney et Amal Alamuddin

George Clooney et ensuite Amal Alamuddin se sont rencontrés au domicile de Clooney au lac de Côme lorsqu’un des amis de Clooney s’est arrêté sur le chemin de Cannes en 2013; il se trouve que l’ami amenait un ami cher à Cannes, Amal Alamuddin, alors Clooney et Alamuddin ont pu discuter.

Chose intéressante, les parents de Clooney étaient en visite en ville le même jour, alors Amal Clooney a rencontré la belle-famille le jour même où elle a rencontré son futur mari, comme le note Town and Country. Town and Country poursuit en notant que les deux ont commencé immédiatement, communiquant pendant plusieurs semaines avant que la romance ne prenne vraiment son envol.

Quant à leur première date officielle – considérant que rencontrer les gens ne devrait pas tomber dans le royaume de la première date – Clooney a invité son intérêt romantique à le rencontrer aux studios Abbey Road, alors qu’il présidait la partition pour The Monuments Men. Amal Alamuddin et George Clooney continueront de se marier en septembre 2014.

Nous sommes maintenant en 2020, et ils sont mariés depuis près de six ans, bénéficiant de ce qui semble être l’une des relations les plus réussies et les plus aimées d’Hollywood. C’est peut-être une bonne chose que l’ancien célibataire le plus éligible d’Hollywood soit sorti – en attendant qu’Amal Alamuddin vienne – car ils semblent être la paire parfaite malgré la différence d’âge relativement importante entre les deux. Cependant, à quel point George Clooney est-il plus âgé que sa femme, Amal?

George Clooney est plus âgé qu’Amal Clooney?

George Clooney a 58 ans; il est né le 6 mai 1961 et est devenu l’une des stars les plus connues d’Hollywood après son rôle éphémère dans la sitcom 1984 E / R (qui n’est pas le même spectacle que ER), et un passage dans Les faits de la vie et les Golden Girls. Aujourd’hui, il est bien connu pour avoir joué dans Ocean’s 11, Ocean’s 12 et Ocean’s 13, ainsi que Up in the Air et The Descendants.

Quant à Amal Clooney, elle a 42 ans, ce qui rend son mari de 16 ans plus âgé. Cependant, étant donné que George Clooney ne fait que se distinguer avec l’âge, il est difficile de croire que ces deux-là sont séparés de plus de 15 ans. Amal Clooney est un avocat libano-britannique spécialisé dans le droit international et les droits de l’homme. Ensemble, ils forment ce que beaucoup appellent un couple puissant à Hollywood.

Et, bien qu’ils puissent être séparés de seize ans, l’âge n’est qu’un chiffre quand il s’agit de ces deux tourtereaux, car pour autant que tout le monde puisse le voir, ils deviennent de plus en plus forts chaque jour qui passe. Et maintenant, ils ont une belle famille, car ils ont accueilli des jumeaux en 2017. Voici pour souhaiter à l’heureux couple encore plusieurs années ensemble.