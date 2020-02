Quelle est la différence d’âge entre Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones?

Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones se sont mariés en novembre 2000. Leur histoire est une histoire d’amour qui en inspire beaucoup. Avant Zeta-Jones, Douglas a passé 18 ans marié à Diandra Luker, la fille d’un diplomate autrichien. Elle avait alors 19 ans sur 32 à Douglas. Alors que les deux avaient un fils ensemble, Cameron, Luker a demandé le divorce et a remporté un règlement de 45 millions de dollars.

Quelques années plus tard, Douglas a rencontré et est tombé amoureux de sa prochaine future mariée, Zeta-Jones. Voici un petit aperçu de l’un des meilleurs couples d’Hollywood.

Un bref aperçu de l’histoire d’amour de Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones

Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones participent à la 26e remise annuelle des Screen Actors Guild Awards au Shrine Auditorium | Kevork Djansezian / . pour Turner

Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones se sont rencontrés au Festival de Deauville en 1996. Ils se sont croisés à nouveau en dînant avec des amis communs célèbres, Antonio Banderas et Melanie Griffith.

Douglas a dit: «Je veux engendrer vos enfants», ce qui est certainement une première chose à faire. Apparemment, cela a fonctionné. Les deux sont inséparables depuis.

À l’époque, Douglas avait déjà une série de films à succès comme Romancing the Stone, Fatal Attraction, Basic Instinct et Disclosure. Zeta-Jones n’était pas aussi bien connue, car ses rôles plus importants sont venus en 1998 et après avec The Mask of Zorro, Entrapment, Traffic, et plus encore.

Douglas était techniquement toujours marié à Luker quand lui et Zeta-Jones se sont rencontrés. Ils se sont mariés en 2000 – cinq mois seulement après le divorce de Douglas avec Luker.

En novembre, Douglas et Zeta-Jones célèbrent leur 20e anniversaire de mariage, ce qui est tout un exploit pour Hollywood.

Douglas est-il beaucoup plus âgé que Zeta-Jones?

Douglas a filmé Hail, Hero! l’année de la naissance de Zeta-Jones. En 1969, alors que Zeta-Jones est venue au monde comme enfant unique de ses parents à Swansea, au Pays de Galles, Douglas a joué Carl Dixon et est également apparu dans la série CBS Playhouse.

Pour mettre les choses en perspective, Douglas est né le 25 septembre 1944, tandis que Zeta-Jones est né le 25 septembre 1969. C’est incroyable qu’ils partagent un anniversaire. Ils sont séparés de 25 ans au total – à ce jour. C’est en fait tout un exploit.

Le couple a vécu beaucoup de choses ensemble, y compris avoir deux enfants

Douglas et Zeta-Jones ont deux enfants ensemble. Dylan est né trois mois après le mariage des deux en 2000, et Carys a suivi trois ans plus tard. En 2010, le fils de Douglas avec Luker a été condamné à cinq ans de prison pour possession d’héroïne, puis à deux autres pour contrebande de drogue en prison. Il a été libéré en 2016.

À la suite de l’arrestation initiale de son fils, Douglas a reçu un diagnostic de cancer de la langue à un stade avancé au cours duquel il a subi une radiothérapie et une chimiothérapie. Cela mis à part, Zeta-Jones avait un lien incroyablement étroit avec le patriarche Douglas, Kirk, qui vient de décéder à l’âge de 103 ans. Malgré tout cela, Douglas et Zeta-Jones n’ont pas perdu ce sentiment amoureux.

“Elle me donne toujours des papillons”, a déclaré Douglas Us Weekly avant les Emmy Awards 2019. “Elle nettoie plutôt bien.”