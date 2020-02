Quelle est la différence d’âge entre Ryan Reynolds et Blake Lively?

Blake Lively et Ryan Reynolds sont l’un des couples les plus aimés (et les plus étonnants) d’Hollywood. Le duo romantique – se moquant souvent les uns des autres et l’humour inhérent associé au mariage et à la parentalité – fait rire ses fans via les réseaux sociaux et diverses interviews.

Bien que personne ne puisse être certain de ce qui se passe derrière des portes closes, ces deux-là semblent être un couple heureux qui ne pourrait pas être plus amoureux. Alors, que savons-nous d’eux? Comment se sont-ils rencontrés et à quel point Ryan Reynolds est-il plus âgé? Est-ce qu’il vole le berceau, ou pas tout à fait?

Blake Lively (L) et Ryan Reynolds assistent au gala de l’Institut de costumes «Charles James: Beyond Fashion» au Metropolitan Museum of Art | Mike Coppola / .

L’histoire d’amour de Ryan Reynolds et Blake Lively

Ryan Reynolds et Blake Lively se sont rencontrés pour filmer le film Green Lantern, condamné par la critique; cependant, bien que l’étincelle ait pu manquer dans le spectacle cinématographique, elle était présente entre les acteurs. Et, malgré le score de 26% des critiques sur Rotten Tomatoes, il est peu probable que l’un ou l’autre regrette d’avoir filmé cette catastrophe. Green Lantern allait devenir le début d’une longue histoire d’amour en gestation.

Bien qu’ils aient joué des intérêts amoureux dans le film, ils étaient tous deux engagés envers les autres pendant le tournage du film de 2011. Reynolds était toujours mariée à l’actrice de Black Widow, Scarlett Johansson, et Blake Lively était en relation avec son costar de Gossip Girl, Penn Badgley. Restant respectueux, les deux sont devenus des amis proches, et quand leur relation respective a finalement échoué, ils ont eu un rendez-vous ensemble… un double rendez-vous avec d’autres personnes, comme le note EliteDaily!

Ryan Reynolds a expliqué une fois, comme le note EliteDaily, que la double date était gênante parce que lui et Lively avaient clairement de la chimie, avec des «feux d’artifice à travers». Pourtant, ils n’étaient pas à une date l’un avec l’autre.

Lively et Reynolds sont restés amis pendant un certain temps avant de se marier en 2012. Et, comme le dit le dicton, un mari et une femme devraient toujours être les meilleurs amis, ce qui explique peut-être pourquoi leur relation fonctionne si bien. Pourtant, Ryan Reynolds a eu un peu plus de temps pour mûrir et quelques relations de plus que Lively. Alors, quel âge a-t-il?

Ryan Reynolds a 11 ans de plus que Blake Lively

L’acteur de Deadpool, Ryan Reynolds, a 43 ans et Blake Lively, 32 ans, ce qui fait que les onze ans plus âgés que l’amour de sa vie. Bien qu’un peu plus d’une décennie puisse sembler beaucoup, ce n’est pas un énorme écart d’âge à Hollywood, surtout si l’on considère le fait que Ryan Reynolds n’a pas l’air d’avoir plus de 30 ans!

Ryan Reynolds et Blake Lively prouvent aux fans du monde entier que l’âge n’est qu’un chiffre quand il s’agit de romance (dans la mesure du possible). Ensemble, Blake Lively et Ryan Reynolds ont deux enfants – Inez et James; Inez a trois ans et James a cinq ans, et ils sont complètement adorables (tout comme maman et papa). Qui sait ce qui attend ensuite ces tourtereaux. Peut-être, ils tireront un Emily Blunt et John Krasinski sur la ligne, et co-star dans un film une fois de plus.