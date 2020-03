Quelle est la finale de «The Bachelor» en 2020? La fin de Peter Weber approche à grands pas

La finale de la saison 24 de Bachelor est presque là – êtes-vous prêt? Après des semaines de chagrin et de malaise, le voyage sauvage de Peter Weber touche enfin à sa fin. Dès le début, le pilote de 28 ans a taquiné sa conclusion, laissant entendre que les fans verront la plus dramatique à ce jour. Mais vu que la franchise utilise le label pour chaque saison, Weber pourrait-il simplement jouer le jeu? Les fans devront le découvrir en regardant l’épisode. Alors, quand aura lieu la finale du Bachelor 2020? Tenez bon, car la fin intacte de Weber sera longue.

Peter Weber | Aaron Poole / E! Divertissement / Banque de photos NBCU via .

Date et heure de diffusion de la finale de la saison 24 de «The Bachelor»

Lors de la spéciale «Women Tell All», l’animateur Chris Harrison a révélé que la finale du Bachelor sera un événement en direct de deux nuits avec la fin de la saison de Weber pour donner le coup d’envoi le lundi 9 mars. Pendant ce temps, la spéciale «After the Final Rose» est devrait être diffusé le mardi 10 mars. Les deux épisodes de The Bachelor commenceront à 21 h. EST.

Combien de temps dure la finale «Bachelor» de Peter Weber?

Préparez-vous à réserver du temps pour la série télé-réalité ABC les 9 et 10 mars. Selon TV Guide, la finale du baccalauréat se terminera à 22 h. EST les deux nuits. Cela signifie que la durée totale de la finale de la saison 24 est de quatre heures. Alors asseyez-vous et détendez-vous – il y a beaucoup de drame à l’horizon.

Que se passe-t-il dans la finale «The Bachelor» 2020?

Lorsque Harrison s’est adressé à la foule de Bachelor Nation lors de l’enregistrement “Women Tell All”, l’hôte a révélé que la finale de deux nuits de Weber était “si inattendue, si sans précédent, qu’il n’y a pas une seule personne qui sait comment le voyage de Peter se terminera. Pas même Peter. ”

Tout au long de la saison, Weber a laissé entendre que sa fin resterait sans spoiler. “Il y a une raison pour laquelle personne ne va découvrir la fin et je suis très heureux de la façon dont tout s’est passé”, a déclaré le pilote à People en décembre. «Je suis ravi que tout le monde écoute et que ce soit la première saison intacte depuis un moment. Alors ça va être bon. “

Bien sûr, les commentaires de Weber ont incité les fans à se demander si la fin du célibataire se terminerait vraiment pendant After the Final Rose. Maintenant, avec les remarques de Harrison lors du «Women Tell All», la théorie semble encore plus probable. Quoi qu’il en soit, les fans devront attendre et voir comment le voyage de Weber se terminera quand il sera diffusé les 9 et 10 mars.

Malgré tout, la bande-annonce de The Bachelor Saison 24, Episode 11 a révélé quelques détails supplémentaires sur la finale. Dans la promo publiée le 2 mars, Weber est partagé entre ses deux derniers choix, Hannah Ann et Madison. Il est également clair que ses sentiments sont réciproques.

Pendant ce temps, les parents de Weber arrivent en Australie pour rencontrer les femmes. Le père de Weber, Peter Sr., fait griller Madison. “Vous voyez-vous comme étant totalement compatible?” il demande.

Ensuite, la mère de Weber, Barbara, fait part de ses préoccupations à Hannah Ann. “Il est important de ne jamais le changer et de ne jamais vous changer”, dit-elle alors que Hannah Ann semble former des larmes.

Plus tard, Hannah Ann devient réelle avec Weber. «Je suis juste à mon point de rupture, honnêtement», dit-elle. “J’ai donné et donné et donné. Et je veux juste quelque chose en retour. ” Dans un confessionnal, Hannah Ann admet qu’elle veut «taper». Madison révèle également qu’elle est «suspendue à un fil».

Ensuite, les fans de Bachelor Nation voient des scènes familières. Harrison dit à Weber quelque chose d’inattendu. Weber présente des excuses sincères à une brune non identifiée. Puis Barbara supplie son fils de «la ramener à la maison». De qui parles-tu, Barb? Cela fait 10 semaines. Et honnêtement, à ce stade, les fans ont juste besoin de savoir. Mais encore une fois, tout le monde devra simplement tenir le coup. La finale arrive enfin.

