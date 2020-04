Quelle est la prochaine étape pour Nicholas Gonzalez après avoir joué au Dr Melendez?

Dr Lim et Dr Melendez (Nicholas

Gonzalez) ne se remet jamais ensemble. Claire et le Dr Melendez n’ont jamais

eu une chance. Ce sont les pensées qui donnent à réfléchir

Les bons fans de docteur ont. Maintenant que le Dr Melendez n’est plus dans le pays

des vivants, il n’y a aucun espoir de romance entre lui et quelqu’un d’autre. Malheureusement,

il est décédé des suites d’un choc septique.

Quel est le prochain coup de Nicholas Gonzalez? Voici ce que Showbiz Cheat

Sheet sait.

Films et émissions de télévision de Nicholas Gonzalez

Nicholas Gonzalez a fait ses débuts à la télévision dans un 1998

épisode de Dharma & Greg intitulé “Présenté à Dharmavision.” Il

a joué le rôle du jeune Juan. L’année suivante, Gonzalez décroche un

rôle dans la série télévisée Undressed, dans lequel il a joué le rôle d’Andy pour

six épisodes. Il a fait ses débuts au cinéma dans le film Scenes of the Crime de 2001.

Gonzalez est devenu une série régulière dans la série télévisée Resurrection

Blvd. Il a joué Alex Santiago de 2000 à 2002. Ses autres rôles d’acteur incluent

apparitions dans The O.C., Ugly Betty, Grey’s Anatomy, Pretty

Little Liars et Being Mary Jane. Gonzalez a rejoint The

Bon docteur jeté quand le spectacle

diffusé pour la première fois en 2017. Son premier épisode (saison 1, épisode 1) était intitulé «Burnt

Aliments.”

Pourquoi le Dr Melendez a été tué

Pourquoi diable le Dr Melendez a-t-il été tué? Pendant un

entretien avec Deadline, David Shore, créateur et producteur exécutif de The

Bon docteur, dit

il voulait écrire un personnage dont les téléspectateurs avaient pris soin:

Nous voulions perdre un personnage dont nous ressentirions quelque chose, et ressentir de la douleur, et certainement, c’est un personnage que tant de [the characters] ont été en contact avec. Lim avait une relation avec lui; Claire commençait une relation avec lui; Shaun avait évidemment son truc avec lui, bien que leurs chemins ne se croisent pas vraiment dans la finale. Je pense que cela aurait été largement vrai pour n’importe lequel de nos personnages, mais c’est particulièrement vrai pour lui.

Shore a poursuivi en disant que les drames médicaux ont tendance à avoir de mauvaises nouvelles.

Il voulait que l’émission soit aussi proche de la réalité que possible. “Regardez, c’est le

la nature de ces sortes de spectacles, je crois, est que vous allez de l’avant, et les gens viennent

et partez », a-t-il déclaré à Deadline. “C’est un être dynamique, le spectacle. Nouveau

les personnages vont venir, les vieux vont partir, et on sent

la douleur quand ils partent, et nous ressentons de l’excitation quand ils viennent. Tout est

conçu pour nous donner l’occasion d’explorer différentes relations.

Quelle est la prochaine étape pour Nicholas Gonzalez

Gonzalez a récemment terminé le tournage du film Batibat. Il joue le

Felix Fojas, un enquêteur paranormal qui tente de résoudre le

mystère de la mort d’un ancien amant. Il découvre que sa disparition est le résultat de

devenir la victime d’un être maléfique appelé Batibat.

