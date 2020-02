Quelle est la valeur nette d’Akon?

Akon est probablement mieux connu en tant que rappeur, mais au fil des ans, il a atteint un niveau de visibilité rarement vu parmi les artistes de l’industrie. Il est homme d’affaires, acteur, producteur de disques et entrepreneur.

Il est considéré comme l’une des célébrités les plus puissantes du monde et a collaboré avec certains talents emblématiques tels que Lionel Richie, Michael Jackson et Whitney Houston.

Pendant des années, Akon est resté hors des projecteurs, mais avec son retour en musique récemment annoncé, les fans renouvellent leur intérêt pour la talentueuse star aux multiples facettes.

Comment Akon s’est-il lancé dans la musique?

Akon est né en 1973 à St. Louis, Missouri. Bien qu’Akon soit né dans une ville du Midwest, il a passé la majorité de son enfance au Sénégal, et à ce jour, le considère comme sa vraie maison d’enfance. Très jeune, Akon a développé un intérêt pour la musique et a appris à jouer sur plusieurs instruments. Avant ses dix ans, Akon a déménagé avec sa famille dans le New Jersey, où il a établi un port d’attache.

Akon a eu une période difficile pendant son adolescence et sa jeunesse et a même passé du temps en prison. Cependant, il y avait un bon côté à son temps en prison. Il a pu se concentrer sur ses compétences musicales naissantes et a décidé qu’il voulait poursuivre une carrière dans la musique.

En 2003, Akon a été signé pour une maison de disques et a commencé à écrire et enregistrer des chansons, pour finalement sortir son premier album en juin 2004. L’album a donné naissance à plusieurs singles à succès, dont «Locked Up» et «Ghetto», des chansons qui faisaient référence aux années difficiles d’Akon et temps de lutte.

Akon est un homme d’affaires renommé

Au cours des années suivantes, Akon a continué à écrire, enregistrer et sortir de nouvelles musiques. Il a commencé à collaborer avec d’autres stars de l’industrie de la musique, notamment Lil Wayne, Young Jeezy, David Guetta, Gwen Stefani, Eminem (avec qui il a peut-être sorti son morceau le plus populaire, “Smack That”) et bien d’autres.

Akon a également travaillé en étroite collaboration avec Michael Jackson, jusqu’au moment de sa mort prématurée en 2009. En 2015, Akon a pris un certain recul par rapport à l’industrie de la musique et a ralenti son calendrier de production.

Tout au long de sa carrière, Akon a travaillé sur d’autres projets en plus de l’écriture de chansons et du chant. Il a travaillé comme acteur, apparaissant dans des films comme Black November et American Heist. Il possède également une mine de diamants, qui a fait l’objet de nombreuses controverses au fil des ans, mais a certainement contribué à sa fabuleuse fortune.

La vie personnelle d’Akon a fait l’objet de nombreuses spéculations, des rapports circulant selon lesquels il est polygame et a plusieurs femmes. Pourtant, il préfère garder sa vie privée pour lui et ne discute pas souvent de son état civil.

Quelle est la valeur nette d’Akon?

Début 2019, Akon a annoncé un grand retour dans l’industrie musicale. Il a sorti son cinquième album studio, Akonda, en octobre 2019, donnant naissance aux singles populaires «Wakonda» et «Low Key».

Il sortira également un sixième album studio dans le courant de 2020, bien que la date de sortie reste à confirmer. Étonnamment, Akon est resté très populaire dans plusieurs pays ainsi qu’aux États-Unis, y compris le Royaume-Uni et l’Afrique.

Entre la musique, les entreprises et sa tendance à travailler avec beaucoup d’autres musiciens, la valeur nette d’Akon a atteint un niveau vraiment impressionnant. Selon les informations recueillies, la valeur nette d’Akon est de 80 millions de dollars, et elle devrait continuer de croître au cours des prochaines années à mesure que l’artiste recommencera à travailler activement dans la musique populaire.