Quelle est la valeur nette d’Alum Adam Scott?

Adam Scott sera toujours Ben Wyatt pour les fans des parcs et loisirs. Même si c’est le rôle pour lequel il est le plus connu, il est en fait dans beaucoup de choses. Il joue depuis les années 1990, ce qui signifie qu’il était dans des sitcoms classiques comme Boy Meets World. Il avait un invité sur la populaire comédie noire HBO Six Feet Under.

Depuis qu’il a quitté Parks and Rec, Scott est apparu dans quelques autres choses. Il est un invité récurrent de la comédie à succès The Good Place aux côtés de Kristen Bell et Ted Danson. Il joue également Ed dans Big Little Lies, un autre projet de HBO. Bien qu’il soit vrai qu’il n’a pas joué de rôle à long terme dans une série depuis qu’il a quitté Pawnee, tous ces petits crédits s’additionnent. Scott a amassé une valeur nette raisonnable.

Scott est un comédien de grade A

Adam Scott | Banque de photos Kevork Djansezian / NBC / NBCU via .

Il était également dans l’émission hilarante et bizarre de Netflix Wet Hot American Summer: Dix ans plus tard. En fait, son rôle était l’une des choses les plus étranges du redémarrage. Le spectacle avait tous les mêmes acteurs que le film Wet Hot American Summer à une exception près: Scott a remplacé Bradley Cooper.

Le rôle et le personnage étaient les mêmes, mais Cooper n’a pas eu le temps de reprendre son rôle d’origine. Pour ajouter à la comédie, Cooper a été remplacé par Scott, et les téléspectateurs ont été informés que le personnage avait obtenu un nez.

Scott a été choisi à la dernière minute pour le travail, mais le fait qu’il était dans l’esprit des producteurs témoigne de la solidité d’un acteur. Il est clair avec son attitude et ses compétences que sa valeur nette continuera de croître.

Adam Scott n’est pas la star la plus riche de «Parks and Rec»

Tout en étant multimillionnaire est impressionnant, Scott semble carrément pauvre par rapport à certaines de ses co-stars de Parks and Rec. Les fans peuvent supposer qu’Amy Poehler, qui a joué Leslie Knope dans l’émission, a la valeur nette la plus élevée. C’est en fait incorrect.

Bien qu’il soit vrai que Poehler devance Scott, elle n’est pas la distribution la plus riche de Parks and Rec.

Ce titre revient à Rob Lowe. Cela a du sens, étant donné que Lowe est un incontournable d’Hollywood depuis plus de 30 ans. Il est connu pour sa renommée dans les années 1980, mais il a en fait des crédits remontant aux années 1970. Maintenant, il a la valeur nette à montrer pour ses décennies de dur labeur. Lowe a une fortune impressionnante d’environ 60 millions de dollars.

Fait intéressant, même avec une valeur nette de 25 millions de dollars, Poehler n’est même pas le deuxième personnage de Parks and Rec le plus riche.

Chris Pratt, qui a joué le maladroit et adorable Andy Dwyer, a lui-même gagné 40 millions de dollars. C’est probablement grâce à des superproductions comme Jurassic World et Guardians of the Galaxy.

Même si Pratt était surtout inconnu au début de Parks and Rec, il est devenu un nom familier. Il a même abandonné son père d’Andy Dwyer pour un physique d’homme de tête plus traditionnel.

Quelle est la valeur nette d’Adam Scott?

Scott est un acteur travailleur. Il est apparu dans tant de choses, parfois juste une ou deux fois, ou parfois en tant que personnage récurrent. Tous ses efforts ont abouti à une valeur nette raisonnable de 8 millions de dollars. Étant donné qu’il travaille depuis les années 1990, ce n’est pas à moitié mauvais.

Ce qui est impressionnant chez Scott, c’est sa polyvalence. Même si Parks and Rec était une comédie, le personnage de Scott était plutôt un homme hétéro pour les ébats d’autres personnages, comme Leslie Knope ou Andy Dwyer.

Cela ne veut pas dire qu’il n’est pas drôle. Son personnage dans The Good Place prouve que Scott peut supporter de porter un fardeau comique sans problème.