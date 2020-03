Quelle est la valeur nette d’Austin Butler?

Le beau et jeune acteur Austin Butler a récemment fait la une des journaux après la fin de sa relation à long terme avec Vanessa Hudgens. Malheureusement, une grande partie de sa renommée est due à cette romance. Maintenant que c’est fini, il devra prouver qu’il est intéressant par lui-même pour rester pertinent. Butler n’est pas seulement un petit ami d’Hollywood, c’est un acteur à succès à part entière et il a la richesse pour le prouver. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette star de Once Upon A Time In Hollywood.

Austin Butler était une enfant star

Originaire de Californie, Butler a commencé sa carrière à l’âge de 12 ans avec plusieurs concerts de fond. Sa mère a toujours voulu être actrice; quand cela ne s’est pas produit, elle s’est consacrée à plein temps à la carrière de son fils. Mais Butler n’a pas été poussé dans quelque chose qu’il ne voulait pas. L’année dernière, il a expliqué à WWD comment le fait de jouer lui faisait sentir à la maison.

“J’étais très timide et je n’aimais pas vraiment sortir avec d’autres enfants”, a déclaré Butler. «Je passais huit heures par jour à jouer de la guitare et j’étais très solitaire. Et puis je suis tombé sur un plateau de tournage et j’ai eu l’impression d’avoir trouvé ma tribu. »

Après avoir embauché un gestionnaire intérimaire, que Butler a rencontré par le biais d’un ami commun, il a décroché ses premiers rôles de conférencier en tant qu’invité dans les émissions Hannah Montana et iCarly. Restant dans le domaine des émissions pré-adolescentes, Butler a poursuivi sa carrière en décrochant son premier rôle principal dans Zoey 101 de Nickelodeon, aux côtés de Jamie Lynn Spears. Il a eu plusieurs autres rôles dans des émissions de télévision et des films comme Wizards of Waverly Place, Life Uneattendu, Fabulous Adventure de Sharpay et Switched at Birth, mais c’est son rôle dans The Carrie Diaries de CW qui a finalement présenté Butler à un public plus mature.

Austin Butler | Rob Kim / .

La carrière d’Austin Butler grandit enfin

Ces dernières années, Butler, maintenant âgé de 28 ans, s’est enfin libéré du genre familial. En 2019, il incarne le bras droit de Charles Manson, Charles «Tex» Watson dans Once Upon A Time In Hollywood de Quentin Tarantino.

Cependant, son prochain rôle promet de pousser finalement Butler dans le courant dominant. Récemment, il a été annoncé que Butler jouera le rôle-titre d’Elvis Presley dans le prochain biopic de Baz Luhrmann sur la légende, qui devrait sortir en 2021. Non seulement le rôle sera parfait pour sa carrière, mais le réalisateur, Luhrmann est assez pompé pour avoir Butler sur le projet.

«Je savais que je ne pourrais pas faire ce film si le casting n’était pas tout à fait exact, et nous avons recherché à fond un acteur capable d’évoquer le mouvement naturel singulier et les qualités vocales de cette star hors pair, mais aussi la vulnérabilité intérieure de la artiste », a déclaré Luhrmann dans un communiqué, selon Variety. «… J’avais entendu parler d’Austin Butler grâce à son rôle hors du commun face à Denzel Washington dans The Iceman Cometh à Broadway, et à travers un voyage de tests sur écran et d’ateliers de musique et de performance, je savais sans équivoque que j’avais trouvé quelqu’un qui pourrait incarner le l’esprit de l’une des figures musicales les plus emblématiques du monde. »

La relation d’Austin Butler avec Vanessa Hudgens

Butler a rencontré Hudgens il y a plus de 15 ans sur le tournage de High School Musical, bien qu’il ne soit pas réellement dans le film, il était ami avec ceux associés au projet. Hudgens sortait avec Zac Efron à l’époque, mais des années plus tard, quand ils se sont séparés, elle a été vue accrochée à Butler.

Bien qu’il y ait eu des rumeurs sur leur relation depuis longtemps, ce n’est qu’en 2014 que Hudgens et Butler sont devenus officiels avec un doux message d’anniversaire sur Instagram. Ils sont sortis ensemble pour les prochaines années, souvent considéré comme l’un des couples les plus adorables d’Hollywood.

Malheureusement, en raison du succès de Hudgens dans High School Musical et d’autres projets, Butler était parfois éclipsé par sa célèbre petite amie, ou simplement connu comme le petit ami, plutôt que pour sa propre carrière. Leur relation a pris fin cette année, après neuf ans passés ensemble.

Combien vaut Austin Butler?

Les années d’action de Butler ont porté leurs fruits sur un grand compte bancaire. Selon Celebrity Net Worth, il a une valeur nette de 4 millions de dollars. Bien que cela ne soit pas autant que les autres acteurs hollywoodiens, c’est certainement beaucoup plus que l’Américain moyen. Cependant, avec les projets à venir de Butler qui renforcent encore sa carrière, sa valeur devrait monter en flèche dans un avenir proche.