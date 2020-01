Quelle est la valeur nette de Bindi Irwin?

Réalité

star et écologiste Bindi Irwin l’a récemment annoncée

fiançailles avec son petit ami Chandler Powell. Avec sa série Animal Planet Crikey!

C’est l’Irwins maintenant dans sa deuxième saison, le joueur de 21 ans est continuellement

construire sa base de fans avec le travail qu’elle et sa famille accomplissent au

Zoo australien.

Irwin est une ancienne championne de Dancing With The Stars, remportant le très convoité trophée Mirror Ball en 2015. Le tour gagnant sur la piste de danse a apporté à la conservationniste un bon bénéfice, ajoutant à son patrimoine net impressionnant.

Bindi Irwin d’Animal Planet | Rich Fury / .

Femme en mission

La star d’Animal Planet assume la mission de son défunt

père, célèbre chasseur de crocodiles Steve Irwin, qui a été tragiquement tué par un

galuchat en 2006. «Je me soucie de la planète et mon destin est de

faire une différence », dit-elle

a déclaré Stellar en juillet. “Nous le faisons à notre façon, mais vous

peut sentir l’esprit de papa dans tout ce que nous faisons. J’ai trouvé un tel réconfort en étant

capable de suivre ses traces. “

Irwin est clairement en plein essor dans son rôle dans

servir la cause de son père. “Je vis le rêve! Combien de jeunes commencent

leur journée à regarder une girafe naître et terminer la journée au biberon un joey

kangourou? »dit-elle. “Je ne sais pas comment je m’en sortirais si je vivais en banlieue

avec un poisson rouge. “

Modèle

La jeune femme de 21 ans est devenue l’héroïne des jeunes générations en œuvrant pour une cause aussi universelle. Irwin voit son rôle comme une opportunité de motiver les autres à poursuivre des objectifs qui sont traditionnellement considérés comme ne s’appliquant qu’aux hommes.

“En vieillissant, je suis de plus en plus passionné par l’inspiration

les jeunes femmes à se lever dans des rôles qui étaient traditionnellement plus dominés par les hommes –

comme travailler avec des reptiles », a-t-elle expliqué à Stellar. «Ça peut être un peu effrayant

défendre ce en quoi vous croyez, en particulier avec les médias sociaux parce que le

le monde est extrêmement critique, mais nous devons trouver la force de rester fidèle à

ce en quoi nous croyons et allons de l’avant. »

Irwin a son propre modèle – sa maman Terri. “Ma maman est Wonder

Femme », a-t-elle dit à propos de sa mère, la comparant à une célèbre héroïne

film. “Elle est comme Sarah Connor dans The

Terminator. En vieillissant, on m’a donné ce cadeau de

perspective où j’ai pu voir combien elle a fait et je veux être

là pour la soutenir de toutes les manières possibles. »

La star de la réalité aspire à l’exemple d’une femme forte que sa maman a mise. «J’adorerais même avoir la moitié de la force qu’elle a», a déclaré Irwin. «Elle a la capacité d’être la maman de tout le monde, mais aussi une leader extraordinaire. Nous sommes si proches et elle est aussi ma meilleure amie. “

Liste impressionnante de crédits

En plus de sa victoire au DWTS et de l’actuelle Animal Planet

Irwin a organisé des émissions pour Discover Kids, un jeu télévisé intitulé Bindi’s

Bootcamp, a produit un album hip hop et a joué dans le film 2010 Free Willy: Escape from

Pirate’s Cove.

En 2008, Irwin est entrée dans l’histoire en devenant la plus jeune personne à avoir remporté le prix Daytime Emmy du meilleur interprète d’une série pour enfants pour Bindi: The Jungle Girl.

Après quelques négociations contractuelles, Business Insider a rapporté qu’Irwin a reçu

360 000 $ en salaires provenant de la compétition et de la victoire de Dancing With the Stars.

Cette somme a contribué à porter sa valeur nette à 3 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth.

Regardez Crikey! Ce sont les Irwins sur Animal Planet!