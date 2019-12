Quelle est la valeur nette de Bobby Berk? Voici comment le designer d'intérieur «Queer Eye» fait son argent

Il est passé de la vente au détail à l'un des membres les plus connus de la communauté LGBTQ +. Bobby Berk est le membre amusant et travailleur des Fab Five de la série primée aux Emmy Awards de Netflix, Queer Eye. En plus de jouer dans cette série de réalité, comment cet expert en design d'intérieur fait-il de l'argent? Quelle est sa valeur nette? Voici ce que nous savons de Bobby Berk de Queer Eye.

Bobby Berk est membre des «Fab Five» sur «Queer Eye» de Netflix

Pourquoi les cheveux de quelqu'un ou changer de tenue alors que vous pouvez littéralement vider une maison et la reconstruire à partir de zéro? Bobby Berk est l'expert en design d'intérieur de la série de réalité originale de Netflix, Queer Eye. Là, il contribue à transformer les espaces de vie des héros locaux pour qu'ils soient plus fonctionnels et un peu plus stylés.

Bobby Berk contribue également à inspirer ces héros locaux, partageant son histoire en tant qu'enfant adopté qui a grandi dans un foyer religieux. La célébrité en discute souvent lors d'interviews, dont une avec Oprah Magazine.

"En grandissant, je suis allée à l'église tous les jours et on m'a dit que les gays étaient une abomination et une mauvaise chose", a expliqué Berk. «Le premier groupe de personnes LGBTQ à m'embrasser, à 16 ans, était la communauté des dragsters. Il y avait un petit bar appelé Martha’s Vineyard et à un moment donné je faisais du drag. C'était avant les téléphones portables. C’est là que j’ai trouvé le plus d’acceptation et d’amour. J'ai finalement beaucoup déménagé, mais j'ai de la chance d'avoir trouvé ma famille choisie et beaucoup d'alliés. »

Bobby Berk assiste aux 70e Emmy Awards | Photo de Matt Winkelmeyer / .

Quelle est la valeur nette de Bobby Berk?

Alors, combien gagne cet architecte d'intérieur de cette série originale Netflix et d'autres projets? Selon Celebrity Net Worth, ce membre de Fab Five a une valeur nette comparable à ses co-stars. Grâce à son parrainage rémunéré, à son entreprise et à ses apparitions sur Queer Eye, Bobby Berk a une valeur nette estimée à 2 millions de dollars.

L'article continue que Bobby Berk a également «gravi les échelons jusqu'au directeur créatif de la société d'ameublement haut de gamme Portico. Il a lancé sa boutique en ligne Bobby Berk Home en 2006 et a ensuite formé Bobby Berk Interior + Design. »Il travaille également en partenariat avec des sociétés comme Target sur Instagram et possède sa propre collection chez A.R.T. Meubles, maintenant disponibles à l'achat.

La personnalité de «Queer Eye», Bobby Berk, a-t-elle encore des clients en tant qu'architecte d'intérieur?

Un fait peu connu à propos de Bobby Berk est qu'il est impliqué dans une entreprise, où il travaille en étroite collaboration avec des constructeurs et des concepteurs pour acheter et vendre des maisons. Cependant, si vous cherchez ce décorateur d'intérieur pour relooker votre cuisine, votre meilleur pari est d'être sur Queer Eye.

Une grande partie du temps de Bobby Berk est consacrée à Queer Eye, qui a maintenant quatre saisons disponibles sur la plate-forme de streaming, en plus de la saison spéciale, intitulée Queer Eye: nous sommes au Japon. En dehors de cela, Bobby Berk passe du temps avec son partenaire, Dewey Do.

Des épisodes de Queer Eye, y compris leur mini-saison récemment publiée, Queer Eye: Nous sommes au Japon, sont disponibles en streaming sur Netflix.