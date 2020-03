Quelle est la valeur nette de Jennifer Love Hewitt?

Peu de gens ont une carrière aussi longue dans le monde du spectacle que Jennifer Love Hewitt. L’actrice de 40 ans prospère à Hollywood depuis 30 ans, après avoir commencé une émission pour enfants, Kids Incorporated, à seulement 10 ans.

Depuis lors, Hewitt a eu sa juste part des projecteurs, en particulier dans les années 1990 et au début des années 2000. Que vaut-elle aujourd’hui? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Jennifer Love Hewitt a eu une solide carrière d’acteur dès le début

Jennifer Love Hewitt | Chelsea Guglielmino / WireImage

Après le passage de ses enfants dans le spectacle, Hewitt et sa mère ont déménagé à Los Angeles après une recommandation d’un recruteur de talents, afin qu’elle puisse mieux poursuivre une carrière à Hollywood.

Peu de temps après, Hewitt a décroché son rôle d’évasion dans l’émission télévisée à succès Party of Five. Le drame familial l’a occupée pendant cinq ans, au cours desquels elle a également décroché un certain nombre de titres de films.

Son premier titre de film est venu avec le film indépendant Munchie en 1992. En 1993, elle est apparue dans Little Miss Millions, ce qui lui a valu une certaine reconnaissance, et Sister Act 2: Back in the Habit. Sa grande pause sur grand écran a été dans le film d’horreur I Know What You Did Summer Summer.

Hewitt a joué aux côtés de ses camarades des années 90, Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe et Freddie Prinze Jr.et ce rôle, ainsi que la suite, je sais toujours ce que vous avez fait l’été dernier, ont permis à Hewitt de naviguer sur le bateau vedette. Elle a suivi le thème surnaturel au milieu des années 2000 lorsqu’elle a joué dans l’émission de télévision Ghost Whisperer, qui lui a valu les Saturn Awards de la meilleure actrice à la télévision en 2007 et 2008.

La carrière de chanteuse de Jennifer Love Hewitt n’a jamais eu son grand moment

Hewitt s’est essayée à la musique pendant des années au début de sa carrière, mais elle n’a jamais eu sa grande rupture dans l’industrie. Elle a sorti un album à l’âge de 12 ans exclusivement au Japon intitulé Love Songs, qui lui a valu quelques éloges.

Après avoir rejoint le casting de Party of Five, Hewitt a été signé par Atlantic Records et ils ont sorti ses deux prochains albums mais l’ont abandonnée après qu’ils n’aient pas bien fait dans les charts.

En 2002, Hewitt a sorti son quatrième album studio avec Jive Records et a eu un succès modéré avec sa chanson “BareNaked”, qui a grimpé au n ° 25 du Top 40 Mainstream Chart. Son album BareNaked était sa dernière sortie d’album studio. Elle a enregistré la chanson “Je suis une femme” en 2013 pour l’émission télévisée The Client List, mais a depuis été absente de la scène musicale, même si beaucoup pensaient qu’elle ferait un retour un jour.

Quelle est la valeur nette de Jennifer Love Hewitt?

Hewitt a été nominée pour un Golden Globe pour son court rôle dans The Client List, puis peu de temps après, elle a joué dans Criminal Minds pendant la 10e saison de l’émission. Après avoir décidé de quitter la série après une saison pour se concentrer sur sa famille et la naissance de son deuxième fils, les fans restent optimistes que son personnage pourrait revenir un jour.

Depuis 2018, Hewitt a joué dans le premier drame télévisé 9-1-1, en tant que répartiteur du 911. Elle est une favorite des fans de la série et il est clair qu’elle a vraiment trouvé sa niche dans les rôles télévisés. Hewitt a même pu agir aux côtés de son mari dans la vraie vie, Brian Hallisay, lors d’un arc où vous découvrez le passé de son personnage avec un mari violent.

Avec une si longue carrière derrière elle et de nombreuses années sous les projecteurs devant elle, Hewitt a probablement gagné beaucoup d’argent en cours de route. On estime que Hewitt a une valeur nette d’environ 18 millions de dollars.