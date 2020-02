Quelle est la valeur nette de la star de Teen Wolf Dylan O’Brien?

Il est sûr de dire que certains des millions d’acteurs gagnés sont très bien gagnés s’ils sont placés dans le contexte approprié du sacrifice qu’ils ont subi. Bien que cela dépende en grande partie des difficultés qu’a subies une célébrité, Dylan O’Brien est celui qui s’est retrouvé dans une situation très précaire. Une bonne raison à cela est qu’il est toujours fier de faire ses propres cascades.

Les acteurs qui insistent pour faire leur propre cascadeur dans les films et la télévision courent des risques extrêmes de se blesser gravement ou même de mourir. C’est ce qui est arrivé à O’Brien lors du tournage du troisième film de la franchise The Maze Runner.

Il a réussi à surmonter son désespoir et s’est finalement placé dans une tranche de revenus confortable. Prenez une minute pour voir quelle est sa valeur nette aujourd’hui.

Une autre star de YouTube devenue actrice de cinéma

Il ne fait aucun doute que YouTube a aidé à découvrir des personnes plus remarquables que sans doute toute autre plate-forme numérique des 20 dernières années. Beaucoup ont peut-être oublié que c’est là qu’O’Brien a trouvé la gloire.

À ses débuts, il a publié des vidéos de lui-même en train de faire de courts morceaux de comédie, comme «Comment faire une vidéo YouTube» et d’autres situations d’adolescence typiques et aléatoires. En faisant cela sous le pseudonyme de «moviekidd826», il a commencé à gagner un public fidèle. Étant donné que la plupart de ces vidéos étaient de la comédie, il vaut la peine de se demander pourquoi cela ne s’est pas traduit par une carrière de comédien.

Au moins, O’Brien a obtenu un accord pour travailler sur une série Web. De là, il a décroché le rôle de Stiles sur Teen Wolf de MTV en 2011. Puis il est passé au cinéma, en commençant par plusieurs comédies romantiques du début au milieu des années 2010.

Lorsque les nouvelles sont arrivées, il jouerait dans la nouvelle adaptation cinématographique de The Maze Runner, tout le monde pensait qu’il deviendrait la prochaine superstar du film Millennial. Le destin attendait, cependant, notamment de se demander s’il ne travaillerait plus jamais en tant qu’acteur.

Le coup a mal tourné dans le troisième film «Maze Runner»

Une fois O’Brien signé pour les films The Maze Runner, sa valeur nette a commencé à bourgeonner. Grâce aux trois films gagnant plus que prévu au box-office, cela a fait de lui une star certifiée.

Tout cela s’est presque écrasé lorsqu’un accident s’est produit lors du tournage de The Scorch Trials. O’Brien faisait une cascade impliquant un train et un camion en mouvement rapide. Il a été essentiellement renversé par le camion, le tuant presque de blessures à la tête.

On pensait que les blessures pouvaient être récupérées, mais O’Brien a découvert que ce serait un très long chemin pour se remettre de ce qui était attendu. En fin de compte, il a fallu plus de six mois de temps de récupération, sans compter le stress du studio le harcelant pour terminer le tournage du troisième film Maze Runner.

En 2017, il a terminé le film, et il a eu un retour d’acteur relativement réussi dans le film American Assassin. Il a continué à insister pour qu’il fasse ses propres cascades, quelque chose qu’il fait toujours maintenant.

Quelle est la valeur nette de Dylan O’Brien?

Selon des chiffres récents, O’Brien vaut 7 millions de dollars en fonction de sa carrière cinématographique. Bien sûr, cela aurait pu être plus élevé sans la pause d’un an qu’il avait prise après l’accident de cascade.

Maintenant, il a travaillé plus dur pour se remettre au cinéma. Les fans ont peut-être remarqué qu’il avait fait la voix de Bumblebee en 2018, sans compter la signature de trois films tournés cette année seulement.

Gardez un œil sur The Education of Fredrick Fitzell, Monster Problems, plus Infinite plus tard cette année ou l’an prochain. Ne soyez pas surpris de voir que 7 millions de dollars valent bientôt le double ou le triple, même si O’Brien faisant ses propres cascades continue d’être un risque que tout le monde à Hollywood ne devrait pas faire.