Quelle est la valeur nette de Maurice Benard et combien gagne-t-il par épisode de «General Hospital»?

Quiconque n’a vu que quelques épisodes de l’Hôpital général ces jours-ci connaît probablement Maurice Benard. L’acteur de 56 ans incarne Sonny Corinthos, le patriarche de la famille Corinthos qui possède également un empire criminel.

Benard fait partie intégrante de la série depuis les années 1990 et il est difficile d’imaginer la série aujourd’hui sans sa présence.

En tant que tel, de nombreux fans se demandent probablement combien Benard a gagné pour son travail à l’hôpital général.

Lisez ci-dessous pour savoir quelle est la valeur nette de Benard et combien il gagne par épisode en tant que vétéran du feuilleton populaire.

Maurice Benard a commencé sa carrière sur «All My Children»

Maurice Benard sur le Général Hospiral | Valerie Durant via .)

Bien que Benard soit un visage célèbre de l’Hôpital général, il a en fait commencé sa carrière d’acteur avec un autre savon – All My Children.

Il est apparu pour la première fois sur All My Children en 1987 alors qu’il avait environ 24 ans. Il a joué le rôle de Nico Kelly, un jeune en difficulté qui a déménagé dans la ville fictive de Pine Valley et est tombé amoureux de Julie Chandler ainsi que de Cecily Davidson.

“Nico est un peu comme je l’étais quand j’avais dix-huit ans”, a dit Benard dans une interview en 1989. “Au lycée, je me battais toujours, j’étais un gamin dur, parce que j’ai gagné le respect de cette façon … Nous sommes un beaucoup, mais je ne suis pas un imbécile comme lui. “

Benard a finalement quitté All My Children en 1989, mais il deviendra une star dans le monde du feuilleton quelques années plus tard.

Maurice Benard a rejoint l’hôpital général en 1993

Lorsque Benard est apparu à l’Hôpital général sous le nom de Sonny Corinthos en 1993, il devait à l’origine être un rôle de soutien de courte durée. Cependant, il y avait beaucoup de potentiel pour Sonny d’aller loin dans la série, alors Benard est resté à l’hôpital général.

Au fil du temps, Benard a également changé l’image de son personnage. Sonny a d’abord été présenté comme un gangster impitoyable, et de nombreux téléspectateurs ne l’aimaient pas, mais Benard a pu montrer aux gens une autre facette de Sonny.

“Le public m’a d’abord détesté”, a déclaré Benard à Soaps In Depth. “Ils ne voulaient pas de moi dans la série. Mais lentement, ils ont commencé à dire: «Je déteste ce gars… mais il y a quelque chose en lui.» Puis, finalement, ce fut l’amour / la haine, puis ça a commencé à changer. »

En 1996, Benard a remporté son premier prix pour son interprétation de Sonny Corinthos. Depuis lors, il a remporté quatre autres prix, dont le plus récent est le Prix Daytime Emmy 2019 pour le meilleur acteur principal d’une série dramatique.

Autres travaux de Maurice Benard en dehors de l’hôpital général

Benard a également joué en dehors des feuilletons. Par exemple, il a joué dans plusieurs petits films tels que Lucy et Desi: Before the Laughter (1991), The Ghost and the Whale (2015), Joy (2015) et Victoria Gotti: la fille de mon père (2019).

Benard est aussi un comédien de côté. Il a fait de nombreuses émissions de comédie stand-up où il partage des histoires drôles en coulisses pour les fans de l’Hôpital général.

La valeur nette de Maurice Benard et combien il gagne à l’hôpital général

Selon Celebrity Net Worth, Benard a une valeur nette d’environ 2 millions de dollars.

En ce qui concerne le salaire annuel de l’ancien acteur de l’Hôpital général, la réponse n’est pas aussi claire. Étant donné qu’il est dans la série depuis plus de 25 ans, son salaire est sans aucun doute plus élevé que celui de certaines de ses nouvelles co-stars.

On estime qu’il gagne environ 5 000 $ par épisode. Si l’Hôpital général compte environ 260 épisodes par an, quelqu’un comme Benard pourrait retirer plus d’un million de dollars par an.