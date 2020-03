Quelle est la valeur nette de Miles Teller?

Miles Teller est un jeune acteur qui a mérité de sérieux éloges au cours de sa carrière relativement courte.

Avec des rôles dans une grande variété de projets, des films indépendants aux superproductions, Teller a prouvé qu’il a la ténacité et le talent pour réussir dans tout ce qu’il essaie. Le public pourra bientôt voir Teller dans la suite très attendue du film d’action emblématique Top Gun.

De la vedette en face de Tom Cruise au tarif indépendant original, il semble que Teller ne puisse rien faire.

Comment Miles Teller a-t-il commencé à jouer?

Miles Teller | Samir Hussein / WireImage

Miles Teller est né en 1987 en Pennsylvanie. Aucun des parents de Teller n’était impliqué dans les arts – sa mère travaillait comme agent immobilier tandis que son père était ingénieur dans une centrale nucléaire.

Pourtant, Teller s’est retrouvé attiré par le monde du spectacle et au lycée, il a travaillé dur pour devenir président du club de théâtre. Il était également très impliqué dans la musique et jouait de plusieurs instruments, dont le piano, la guitare et le saxophone alto.

Après avoir obtenu un baccalauréat en beaux-arts à l’université, Teller a ensuite étudié le théâtre au célèbre Lee Strasberg Theatre and Film Institute.

Déterminé à apprendre tout ce qu’il pouvait sur l’art de jouer, Teller a poursuivi ses études à la Tisch School of the Arts, obtenant finalement son diplôme en 2009. Il n’a pas fallu longtemps au jeune acteur pour se lancer dans le cinéma. Il a fait ses débuts dans le film dramatique Rabbit Hole, avec Nicole Kidman et Aaron Eckhart.

Au cours des années suivantes, il est apparu dans des films tels que 21 & Over, Whiplash et The Spectacular Now.

Quels sont les plus grands rôles de Miles Teller?

en 2014, Miles Teller est apparu dans son premier film à gros budget, Divergent, en face de son ancienne co-star Shailene Woodley. Le film a connu un grand succès commercial et la performance de Teller a été saluée par les critiques et les fans. Il est ensuite apparu dans les deux suites du film, Insurgent et Allegiant.

À ce stade, Teller était un visage très familier pour les téléspectateurs du monde entier et semblait un choix naturel pour apparaître dans le redémarrage du héros d’action Fantastic Four. Bien que le film n’ait pas été un grand succès, Teller est sorti indemne et a reçu des critiques généralement favorables pour son travail.

Un autre des films majeurs de Teller était le film War Dogs de 2016, en face de Jonah Hill. Il est également apparu dans les films salués par la critique Bleed for This, Thank You for Your Service et Only the Brave.

Depuis 2017, Teller a été un peu en retrait du monde du cinéma et n’est pas apparu dans un projet de film ou de télévision. Cependant, son prochain projet sera certainement l’un des plus importants de sa carrière jusqu’à présent.

Quelle est la valeur nette de Miles Teller?

Sorti le 26 juin, Top Gun: Maverick met en vedette Tom Cruise, Val Kilmer et Miles Teller. Avec Cruise reprenant le rôle qu’il a rendu célèbre au milieu des années quatre-vingt et Teller jouant le fils du défunt meilleur ami de Maverick, Goose, la suite est vouée à un succès retentissant.

Parmi les autres grandes stars du film, citons Jon Hamm, Jennifer Connelly et Ed Harris. Avec une telle puissance star, Top Gun: Maverick pourrait amener Teller à la prochaine phase de sa carrière.

Bien qu’il ne soit dans l’entreprise que depuis quelques années, la valeur nette de Teller a déjà atteint 15 millions de dollars.

Il semble probable qu’après la sortie du blockbuster d’été Top Gun: Maverick, sa valeur nette ne fera qu’augmenter.