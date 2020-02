Quelle est la valeur nette de Noah Centineo

Noah Centineo est l’un des acteurs les plus populaires sur Netflix car il est apparu dans plusieurs des films originaux du service de streaming. On le verra bientôt dans la nouvelle suite de To All the Boys Ive Loved Before. Centineo a amassé une grande valeur nette grâce à son travail.

HOLLYWOOD, CALIFORNIE – 03 FÉVRIER: Noah Centineo assiste à la première de Netflix «To All The Boys: P.S. Je t’aime toujours »au théâtre égyptien le 03 février 2020 à Hollywood, en Californie. (Photo de Gregg DeGuire / FilmMagic)

Noah Centineo avant «À tous les garçons que j’ai aimés avant»

Au début de sa carrière, Centineo a joué des rôles mineurs dans les émissions de Disney Channel Austin & Ally et Shake It Up. Il a également joué un rôle de soutien dans le film original de Disney Channel, How to Build a Better Boy, face à Kelli Berglund et China Anne McClain.

En 2015, il a rejoint The Fosters en tant que Jésus de Freeform, succédant à Jake T. Austin. Il est apparu dans l’émission jusqu’à sa fin en 2018.

En 2017, il est également apparu dans le clip de “Havana” de Camila Cabello.

Le succès de l’acteur

Avec 2018 est venue une grande coupure grand public pour Centineo. Il a joué dans le premier film To All the Boys Ive Loved Before sur Netflix, qui l’a catapulté vers un succès majeur.

Il est également apparu dans une autre comédie romantique pour adolescents sur Netflix en 2018, Sierra Burgess est un perdant. En 2019, il a joué dans sa troisième romance pour adolescents sur Netflix, The Perfect Date.

Il a également commencé à se développer dans des rôles dans des films sortis en salles, dont le nouveau film de Charlie’s Angels. En raison de son travail à la télévision et au cinéma au cours des dernières années, Seventeen dit que la valeur nette de Centineo pourrait être de 1,5 à 2 millions de dollars.

Il est en post-production sur le film réalisé par Jackie Chan, The Diary. L’acteur est également attaché à des stars en tant que He-Man dans un prochain film Masters of the Universe.

À tous les garçons que j’ai aimés avant tombe sur Netflix plus tard ce mois-ci. Le troisième et dernier film de la franchise verra également le retour de Centineo.