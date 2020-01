Quelle est la valeur nette de Star Blood Bloods Sami Gayle?

Sami Gayle joue Nicky Reagan sur le tournage de Blue Bloods, une émission de télévision populaire qui suit une famille multi-générationnelle de policiers new-yorkais dirigée par le patriarche Frank Reagan (joué par Tom Selleck).

La série a fait l’objet d’un examen minutieux de la part des fans, mais elle a également laissé une marque durable dans le monde du divertissement, et le personnage de Gayle, Nicky, a été au centre de nombreux débats.

Quand Gayle est-elle entrée sur la scène d’acteur, et quelle est sa valeur nette actuelle? Regardons de plus près.

Le premier amour de Gayle n’agissait pas

Sami Gayle, Bridget Moynahan | Patrick Harbron / CBS via .

Bien que Gayle ait beaucoup de succès en tant qu’actrice, ce n’était pas son objectif de carrière d’origine. Gayle a commencé à jouer quand elle n’avait que 11 ans, mais elle s’est d’abord concentrée sur la danse professionnelle. «J’ai commencé ma carrière de danseur, je n’ai jamais vraiment pensé à jouer. J’aimais la danse, je passais quatre ou cinq heures par nuit après l’école depuis l’âge de six à dix ans », a expliqué Gayle.

En fait, elle dansait quand elle a été approchée pour la première fois pour devenir actrice. “Quelqu’un m’a vu danser à l’école de ballet où je pratiquerais à New York une fois par mois – et m’a proposé un rôle dans un spectacle”, a déclaré Gayle.

Elle a dû refuser ce rôle, car cela aurait été en conflit avec la bar-mitsva de son frère, et ses parents ne lui auraient pas permis de rater un événement familial aussi important.

Son grand frère a pris sa décision à cœur et a décidé qu’elle avait besoin d’un autre coup de feu sur la scène. Il a découvert qu’il y aurait des auditions pour une production off-Broadway de Gypsy à venir, et il a convaincu sa sœur d’essayer. Elle a obtenu le rôle de Baby June, et elle a suivi le spectacle alors qu’ils s’installaient à Broadway.

À partir de là, sa carrière d’actrice sur scène a vraiment décollé et elle a dû embaucher un agent lorsqu’elle s’est accidentellement mise en double pour se produire dans deux pièces différentes en même temps.

Elle est passée de la scène à l’écran

La star de Gayle a continué de monter et bientôt elle a fait le saut de la scène à l’écran. Elle a joué un petit arc dans la série télévisée As the World Turns en 2009 et 2010. En 2011, elle a joué un rôle d’invité dans l’émission de télévision Royal Pains. Elle a également joué des rôles dans plusieurs films dont Hateship Loveship de 2013 et Vampire Academy de 2014.

Sans aucun doute, cependant, son rôle le plus célèbre est celui de longue date et récurrent sur Blue Bloods. Son personnage, Nicky Regan, offre une certaine profondeur au spectacle car elle est l’une des seules voix progressistes dans un programme profondément enraciné dans des valeurs conservatrices.

Cette différence, bien qu’importante pour la série, a également été une source de discorde pour les fans, dont beaucoup pensent que la série serait meilleure sans la présence de Nicky.

Elle a été critiquée dans les deux sens. Les fans libéraux pensent que son personnage est trop émotif et ne rend pas justice aux points de discussion libéraux tandis que les fans plus conservateurs trouvent son personnage ennuyeux.

Gayle a de grands rêves pour l’avenir

Tout en travaillant un horaire chargé pour filmer Blue Bloods, Gayle se tournait également vers l’avenir. Elle s’est inscrite et a obtenu un diplôme de l’Université Columbia, et elle a obtenu son diplôme Summa Cum Laude en 2018.

Elle a également joué dans le film Candy Jar de 2018, qui suit deux rivales de l’équipe de débat au lycée forcées de travailler ensemble pour entrer dans leurs collèges de rêve. Le film a été écrit par le frère de Gayle et mettait en vedette de gros frappeurs comme Uzo Aduba (célèbre pour son rôle dans Orange is the New Black) et Helen Hunt.

Le film a reçu des critiques mitigées, mais les critiques ont généralement remarqué sa nature douce et sa vision facile, ce qui en fait un excellent film de bien-être.

Les activités académiques et cinématographiques de Gayle suggèrent un avenir plus grand pour sa carrière. À l’heure actuelle, Gayle est définitivement aux premiers stades de ce qui semble être un avenir prometteur.

L’actrice a actuellement une valeur nette d’environ 200 000 $ à 500 000 $. Bien que ce soit un montant modeste par rapport à de nombreuses stars d’Hollywood, Gayle ne fait que commencer et a définitivement prouvé qu’elle avait la volonté et la détermination de faire avancer le monde du divertissement.