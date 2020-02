Quelle est la valeur nette de The Batman Star Robert Pattinson

Robert Pattinson est peut-être mieux connu pour avoir incarné Edward Cullen de Twilight, le vampire à la peau étincelante des rêves d’adolescents, mais cet acteur britannique a bien plus que de beaux regards.

Son image d’adolescent est un battement de cœur qu’il a travaillé avec diligence pour surmonter, et il a été extrêmement sélectif sur ses projets de films, une décision qui a beaucoup porté ses fruits. Au cours de sa carrière de 16 ans, il a joué un assortiment de personnages qui ont nécessité des cotes d’acteur considérables.

Pas du genre à fuir les petits rôles et les films indépendants, en plus de ses succès à succès, Pattinson a accumulé une liste impressionnante de rôles et une bonne somme d’argent.

Combien Robert Pattinson a-t-il gagné sur les films ‘Twilight’?

La saga Twilight est sans aucun doute l’endroit où Pattinson a réalisé la majorité de sa valeur nette estimée à 100 millions de dollars. Au début de la série, il n’était pas très connu.

Mis à part sa représentation déchirante de Cedric Diggory dans Harry Potter et la Coupe de Feu, Pattinson n’avait pas beaucoup de films à son actif.

La franchise Twilight était également une grande inconnue, les cinéastes et les acteurs n’ayant aucune idée du succès retentissant qu’elle allait devenir. Pour le premier film Twilight, Pattinson est reparti avec 2 millions de dollars, une somme importante, mais certainement pas la plus élevée en termes de paiement de la liste A.

Comme la série est devenue un énorme succès et a généré un montant croissant de revenus, le compte bancaire de Pattinson a fait de même. Par les deux derniers films de la série de cinq films, il a gagné 25 millions de dollars, plus un pourcentage des bénéfices bruts, pour chacun des films Breaking Dawn.

Au total, la franchise a gagné 3,3 milliards de dollars dans le monde, son salaire élevé a donc plus que compensé.

Pattinson a également gagné plus d’un million de dollars en rémunération d’un autre livre transformé en film, Water for Elephants, avec Reese Witherspoon. Maintenant Pattinson vit la vie haute, disant à Jimmy Kimmel: “Je suis comme une super bougie maintenant. Je suis en train de refaire mes rideaux. “

Robert Pattinson s’apprête à jouer à Batman

Fraîchement sorti des films Twilight, Pattinson a exprimé qu’il avait peu envie de représenter un super-héros. Dans une interview avec Howard Stern en 2017, Stern a demandé: “Vous a-t-on déjà demandé d’être l’un de ces super-héros ou quelque chose comme ça?”

Pattinson a répondu: «Pas un super-héros. Je n’ai jamais auditionné pour un… pour une chose, vous devez vous inscrire pour faire huit films, et je viens de sortir de cinq, donc huit, c’est beaucoup. “

Tout cela allait changer en 2019 quand il a été officiellement choisi pour la dernière itération de Batman, dans un film simplement intitulé The Batman. Il est actuellement en tournage, réalisé par Matt Reeves (L’aube de la planète des singes), et devrait sortir en 2021.

Le contrat de Pattinson n’est pas pour huit films, comme il le craignait à l’origine. En fait, il n’est pas sûr de ce qui arrivera après le premier film qui dira à Variety: «Je ne sais rien. J’ai une idée de comment faire environ quatre scènes, puis je travaille progressivement sur le reste. “

Sur quoi d’autre Robert Pattinson a-t-il travaillé?

Pattinson aime les personnages complexes, et souvent ces rôles se retrouvent dans des films indépendants plus petits. Parmi ses rôles moins connus, on compte le célèbre peintre Salvador Dalí dans Little Ashes, le photographe Dennis Stock in Life et le pionnier du Far West Samuel Alabaster dans Damsel.

L’un de ses films indépendants les plus récents, The Lighthouse, a présenté les compétences de Pattinson pour jouer des rôles plus sombres, mais a fait sensation pour son contenu graphique. Cela lui a également valu quelques nominations de plusieurs associations de critiques locales et les Film Independent Spirit Awards.

En plus d’agir, il est également chanteur et musicien. Il joue de la guitare et du piano et a enregistré des chansons pour six bandes originales de films différents, dont deux chansons originales qu’il a écrites pour Twilight.

Avec son succès continu dans le théâtre et la performance et son prochain rôle en tant que Batman, il pourrait bientôt avoir la distance de son temps en tant qu’Edward Cullen – et la valeur nette toujours croissante – qu’il souhaite.