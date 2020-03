Quelle est la valeur nette de “The Vampire Diaries” et de la star de “V Wars” Ian Somerhalder?

De la science-fiction au drame et à la romance, Ian Somerhalder est un artiste aux multiples facettes qui a donné vie à des personnages incroyables. Sa série de projets réussie a augmenté sa valeur nette et a permis à la star d’investir dans d’autres intérêts commerciaux. Voici le scoop sur la façon dont il a commencé, où voir son travail et combien de richesses il a accumulées jusqu’à présent.

Ian Somerhalder | Jacopo Raule / .

Ian

Somerhalder, gentleman du Sud

Né en Louisiane,

Somerhalder a été élevé avec un frère et une sœur. En grandissant, il a joué

sports, y compris le soccer et le baseball. Adolescent, Somerhalder a poursuivi

le mannequinat avant de devenir acteur pendant son jeune âge adulte. Maintenant connu pour

son talent incontestable et son regard perçant, le poids lourd hollywoodien apporte son

Southern swag à chacun de ses projets.

Ian

Somerhalder, homme principal

Somerhalder a commencé sa carrière d’acteur à la fin des années 1990 avec un

série d’apparitions à la télévision, y compris des passages sur les jeunes Américains et

Smallville. Il a également marqué des rôles dans plusieurs longs métrages avant son évasion

rôle dans le drame surnaturel à succès d’ABC, Lost. Le temps de Somerhalder sur Lost

a été de courte durée, mais son personnage a eu un impact significatif avec une épopée

décès.

Après Lost, Somerhalder a continué à travailler dans le cinéma et

la télévision avant de décrocher le rôle qui lui a valu la célébrité internationale.

L’acteur a débuté en 2009 dans The CW’s The Vampire Diaries, qui a couru pour

huit saisons et 171 épisodes. Somerhalder a joué pour l’intégralité du

série comme Damon Salvatore, un vampire avec un appétit pour le sang et le mal, comme

ainsi qu’une faiblesse pour une ado torturée, Elena Gilbert.

Après

The Vampire Diaries a pris fin, Somerhalder est revenu au genre vampire,

mais avec une nouvelle tournure, dans V Wars. L’acteur a dit à The Wrap,

“Ce ne sont pas des vampires sexy. Ça penche vers plus d’horreur. »

Cette

temps, au lieu de jouer un autre coup de cœur mort-vivant, l’acteur dépeint le Dr

Luther Swann. Contrairement à The Vampire Diaries, qui traitait le vampirisme

en tant que phénomène surnaturel, V Wars médite sur un monde dans lequel les vampires

surviennent en raison d’une épidémie virale. Dans le spectacle, le personnage de Somerhalder est un scientifique

qui fait face à un nouveau monde qui voit les vampires et les humains en désaccord.

le

les personnages que Somerhalder a joué dans ses concerts de télévision de longue date sont

très différent. Les fans peuvent voir ses performances dans The Vampire Diaries

et V Wars sur Netflix et Lost sur Hulu.

Ian

Somerhalder, triple menace

Somerhalder

est surtout connu pour ses rôles d’acteur, mais il a ajouté producteur et réalisateur à

son curriculum vitae. Il a fait ses débuts de réalisateur dans la saison 6, épisode 16 de The

Vampire Diaries et a continué à diriger trois autres épisodes. Il a également produit

plus d’une douzaine d’épisodes de l’émission au cours de la dernière saison. Maintenant, Somerhalder sert

en tant que producteur exécutif de V Wars et a réalisé un épisode de la

série jusqu’à présent.

Ian

Somerhalder, entrepreneur

En plus de son travail dans l’industrie du divertissement, Somerhalder s’est essayé à diverses activités commerciales et caritatives. Il a ouvert une pizzeria dans sa ville natale de Mandeville, a démarré une entreprise de meubles avec son frère, créé un vin et fondé la Fondation Ian Somerhalder, une organisation à but non lucratif qui cible les programmes locaux, les problèmes de la faune et les initiatives environnementales.

Plus récemment, Somerhalder s’est associé à Paul Wesley, son ancienne co-star de The Vampire Diaries, pour un nouveau projet. Les frères à l’écran se sont associés pour créer une marque de bourbon qui sera lancée dans un proche avenir. Les détails du projet sont à venir.

Ian SomerhalderLa valeur nette de

Selon celebritynetworth.com, la valeur nette estimée de Somerhalder est de 8 millions de dollars. En tant qu’artiste et entrepreneur, la star des affaires a des flux de revenus diversifiés qui ajoutent à sa fortune. Il a encaissé des rôles devant la caméra et dans les coulisses et a investi son capital dans d’autres entreprises à but lucratif. À ne pas manquer sont ses activités de bienfaisance, qui ne peuvent pas augmenter ses résultats, mais pourraient contribuer à son sens général du but.

Lire la suite: “The Vampire Diaries”: Ian Somerhalder et Paul Wesley se sont à nouveau associés