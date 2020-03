Quelle est la valeur nette de Timothée Chalamet?

Il pourrait y avoir beaucoup d’arguments quant à savoir si Timothée Chalamet est l’un des plus grands acteurs américains. Il a peut-être plus à prouver, malgré une nomination aux Oscars à l’âge de 22 ans pour Call Me By Your Name en 2017. Depuis lors, il donne régulièrement d’excellentes performances, s’il attend toujours un moment décisif pour un Oscar.

Tout cela a probablement fait ses chèques de paie plus élevés qu’au début. Ces rôles paient probablement plus que ses premiers, comme Tom Cooper dans Interstellar de Christopher Nolan. Même alors, il n’avait pas encore 18 ans, préparant un long chemin avant de devenir éventuellement le plus jeune futur lauréat d’un Oscar dans un certain temps.

Avec trois grands films à paraître cette année, ainsi qu’un rôle de Bob Dylan à l’horizon, cela vaut la peine de regarder ce que vaut Chalamet maintenant.

Croyez-le ou non, Chalamet a commencé sur la scène

À l’âge mûr de 15 ans, Chalamet a remporté un rôle majeur sur scène juste avant de monter en flèche à la télévision. Il semble que tous les plus grands acteurs commencent sur la scène où ils peuvent perfectionner leur métier.

Son rôle sur scène en tant que Nicholas Clarke dans The Talls en dehors de Broadway était sa seule performance sur scène avant d’agir à la télévision. Sa première grande performance devant une caméra a été pour Law & Order: SVU, qui n’aurait pas pu être un meilleur endroit pour montrer sa capacité d’acteur.

Après son rôle sur scène dans The Talls, il a joué dans la sitcom Royal Pains, puis a pivoté pour faire huit épisodes de Homeland au cours de sa première saison. On pourrait dire que c’est ce qui a vraiment propulsé sa carrière d’acteur dans une avance rapide, menant à ses débuts au cinéma en 2014 dans Jason Reitman’s Men, Women & Children.

Commencer ses années d’adulte en tant qu’acteur de cinéma n’est pas un ajustement facile. Au moins, il lui a fallu quelques années pour trouver son équilibre et son style d’acteur. Il y est parvenu entre 2015 et 2017, en réalisant une demi-douzaine de drames affichant son intensité et son intelligence à l’écran.

Timothée Chalamet | Pascal Le Segretain / .

Une nomination aux Oscars signifie toujours une augmentation de salaire

Après la nomination de Chalamet aux Oscars pour Call Me By Your Name, sa note salariale est entrée dans la stratosphère. Il est en demande depuis, étant donné qu’il est l’un des plus jeunes acteurs à être nominé pour un Oscar.

Il a réalisé huit films au cours des deux dernières années seulement. Une partie de cela impliquait de devenir une partie réussie du répertoire régulier des films de Greta Gerwig. Cela a commencé dans Lady Bird de Gerwig, puis à nouveau avec les dernières petites femmes. Saoirse Ronan est devenu le meilleur co-acteur de Chalamet, quelque chose qui va continuer dans le prochain The French Dispatch de Wes Anderson.

Alors que les chèques de paie de Chalamet continuent d’augmenter, il fait également des avenants pour les lignes de mode. Avoir cela et faire environ trois à quatre films par an a poussé sa valeur nette à 6 millions de dollars, semble-t-il.

Que se passe-t-il après ses prochains films comme le redémarrage de Dune et sa sortie biopic de Bob Dylan au cours des deux prochaines années?

Chalamet pourrait être l’un des acteurs les plus riches dans cinq ans

Bien qu’il n’ait pas récemment été nominé pour un Oscar, cela ne devrait pas vous inquiéter. Il n’a que 24 ans maintenant et a tout le temps de gagner un Academy Award.

Peu importe si cela ne se produit pas avec Dune ou The French Dispatch à venir. Mettant en vedette dans Going Electric, un biopic sur Bob Dylan semble presque un shoo-in comme son pic majeur.

Lorsque l’on considère que Chalamet ressemble déjà un peu à un jeune Dylan, les chances que ce soit l’un des plus grands biopics soient certainement en place. Une fois qu’il a remporté un Oscar, il devrait devenir le nouveau James Dean, Brando ou De Niro de cette génération. Autant de fardeau que cela pourrait entraîner, attendez-vous à ce que ses 6 millions de dollars ressemblent davantage à 60 millions de dollars avant le début de la décennie.