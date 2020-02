Quelle est la valeur nette de Tyson Fury?

Tyson Fury fait ses preuves depuis un certain temps sur les réseaux sociaux et dans les médias. Au cours du week-end du 21 février, le boxeur a fait les gros titres de son match revanche très attendu contre son compatriote Deontay Wilder, qu’il a battu dans un match exténuant le 22 février pour remporter la ceinture de champion poids lourd WBC.

Si vous ne connaissiez pas Fury avant cela ou si vous voulez simplement en savoir plus sur lui, faites défiler pour en savoir plus sur la vie et la valeur nette de ce champion.

Boxeur Tyson Fury lors d’une conférence de presse en 2019 | Ethan Miller / .

La jeunesse de Tyson Fury

Fury est né le 12 août 1988 à Manchester, en Angleterre, des parents Amber et «Gypsy» John Fury. Son père, un ancien poids lourd professionnel, l’a nommé par amour pour le champion de boxe Mike Tyson.

«Dans les premières années [Fury] était un enfant pauvre qui ne montrait pas beaucoup d’intérêt pour la boxe », a déclaré John à propos de son fils dans le documentaire de 2020 Tyson Fury: The Gypsy King (via The Independent).

«J’avais l’habitude de mettre mes gants et de jouer avec les enfants, mais il était en surpoids, dodu, timide, c’était un bébé intérieur», a poursuivi John. «Mais quand il est arrivé à huit, neuf ou dix ans, j’ai réalisé qu’il voulait le faire avec passion.

John a commencé à former son fils et a travaillé avec lui jusqu’en 2011, date à laquelle il a été emprisonné pour voies de fait. Fury a déclaré au Guardian que son père s’était simplement défendu après que trois hommes se seraient ligués contre lui, mais un «juge a déclaré mon père coupable de blessure intentionnelle».

The Mirror rapporte que John a été libéré en 2015 et a continué de soutenir son fils, mais John n’est plus aussi central qu’il l’a été, car il aurait été interdit de visiter les États-Unis.

Tyson Fury en février 2020 | Al Bello / .

Carrière de Tyson Fury

Selon ESPN, Fury a eu son premier combat professionnel en 2008 contre son compatriote boxeur Bela Gyongyosi – et l’a battu au premier tour. Le combat lui a donné beaucoup d’exposition et a ouvert la porte à de nombreux autres combats. Mais ce n’est qu’en 2015 qu’il a acquis une reconnaissance mondiale.

Cette année-là, Fury a remporté un combat contre Wladimir Klitschko, champion du monde en titre, gagnant des titres de poids lourds WBA, IBO, WBO et IBF.

Il a continué à attirer plus d’attention pour un combat contre Wilder en 2018. Même si cela s’est terminé par un match nul, il a généré des millions de dollars et a valu à Fury un accord avec ESPN et Top Bank.

Quand il était temps d’affronter Wilder à nouveau dans leur match revanche du 22 février, Fury le dominait. Le Los Angeles Times rapporte que Wilder a abandonné lors de la septième manche, faisant de Fury un double champion du monde.

Tyson Fury dans son combat contre Deontay Wilder | Bradley Collyer / PA Images via .

Valeur nette de Tyson Fury

Au moment d’écrire ces lignes, la valeur nette de Fury était de 30 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth. Et si ses antécédents sont une indication, cela va encore augmenter dans les années à venir.

Lire la suite: Quelle était la valeur nette de monsieur Rogers au moment de sa mort?