Quelle est la valeur nette d’Henry Cavill en 2020?

Henry Cavill est l’un des plus grands acteurs du moment. De la représentation d’un super-héros emblématique à sa nouvelle série Netflix, il a de nombreux titres de gloire. En raison de son travail à la télévision et au cinéma, Cavill a accumulé une valeur nette massive.

Henry Cavill | Karwai Tang / WireImage

Quels sont les rôles les plus remarquables d’Henry Cavill?

Cavill, 36 ans, a joué dans de nombreux films, dont Wwhat Works, Blood Creek et Immortals. Il a également joué un rôle principal dans la série dramatique de la période HBO, The Tudors. Il a joué le rôle de Charles Brandon de 2007-2010.

L’acteur a acquis la plus grande notoriété lorsqu’il a été choisi comme Superman dans DC Extended Universe. Il a dépeint Superman dans trois films: Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice et Justice League. Bien que les trois films aient reçu des critiques mitigées à négatives, Cavill est devenu célèbre pour sa version de Superman.

Après les films DC, il a joué dans Mission: Impossible – Fallout en tant que August Walker, un antagoniste du film. En 2020, il jouera avec Millie Bobbie Brown et Helena Bonham Carter dans Enola Holmes. En raison des nombreux projets de Cavill, il a amassé une valeur nette de 25 millions de dollars, selon Celebrity Net Worth.

Henry Cavill joue actuellement dans «The Witcher» de Netflix

Cavill joue actuellement dans The Witcher de Netflix. La série de construction mondiale a souvent été appelée le prochain Game of Thrones. La série est basée sur des romans et des nouvelles d’Andrzej Sapkowski.

La première saison de l’émission a sauté entre plusieurs chronologies, chacune se concentrant sur un personnage central différent. La créatrice de la série, Lauren Schmidt Hissrich, a déclaré que la chronologie était inspirée du film Dunkerque.

Dans le spectacle, Cavill dépeint Geralt de Rivia. Anya Chalotra et Freya Allen complètent le trio de base en tant que Yennefer de Vengerberg et Princess Cirilla.

Après avoir passé beaucoup de temps à rassembler trois personnages, leurs histoires s’entremêlent enfin à la fin de la saison.

Les fans de l’émission ont de la chance. The Witcher a été renouvelé pour une nouvelle deuxième saison, mais le spectacle ne reprendra sa production que plus tard cette année et devrait revenir en 2021.