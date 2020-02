Quelle est la valeur nette du chanteur James Blunt

James Blunt est un chanteur que de nombreux fans de musique se souviennent peut-être d’avoir entendu dans les années 2000. Il est devenu célèbre avec une chanson intitulée «You’re Beautiful» sur un mystérieux inconnu dans un train.

La piste a été un grand succès international, donc beaucoup de fans pourraient se demander: combien a gagné Blunt de sa carrière musicale et quelle est sa valeur nette maintenant?

Lisez la suite pour découvrir la figure et voir aussi ce que Blunt a fait ces jours-ci.

James Blunt a grandi en Angleterre

James Blunt | Hayley Madden / WireImage

Blunt est né James Hillier Blount le 22 février 1974. Il a grandi dans le district de Hampshire en Angleterre.

Son père était officier dans l’armée britannique, alors Blunt a également vécu dans de nombreux endroits différents, tels que Chypre et l’Allemagne. Lorsque Blunt est allé au collège de l’Université de Bristol, il a étudié l’ingénierie de fabrication aérospatiale et la sociologie avant d’obtenir un diplôme en 1996.

James Blunt était dans l’armée avant de commencer sa carrière musicale

Blunt a reçu une licence de pilote à l’âge de 16 ans. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, il a décidé de devenir officier militaire comme son père.

Il s’est entraîné à la prestigieuse Royal Military Academy, Sandhurst, qui était la même école que celle fréquentée par le prince William et le prince Harry. Là, Blunt a atteint le grade de capitaine.

Pendant qu’il était dans l’armée, Blunt a fait un certain nombre de choses notables. En 1999, il a rejoint un escadron qui est allé avec l’OTAN pour superviser le conflit au Kosovo. Quelques années plus tard, il a été désigné comme l’un des gardes militaires lors des funérailles de la reine mère.

Blunt a finalement démissionné de ses fonctions militaires en 2002.

James Blunt a connu un succès musical au milieu des années 2000

Blunt a grandi en apprenant à jouer de quelques instruments et était très intéressé par la musique. Après avoir quitté l’armée, il a décidé de poursuivre une carrière musicale.

Il a sorti son premier single, «High», en 2005. La chanson a connu un succès modéré au Royaume-Uni et dans quelques pays européens. Il est même arrivé au numéro 100 sur le tableau Billboard Hot 100.

Le prochain single de Blunt, “You’s Beautiful”, se révélera être son plus reconnaissable. Il l’a également sorti en 2005, et il a rapidement attiré l’attention à travers le monde.

Il a fini par atteindre le numéro 1 dans plusieurs pays, dont les États-Unis. Il a en fait été le premier artiste britannique à atteindre le numéro 1 aux États-Unis en près d’une décennie.

Après le succès de “You’re Beautiful”, Blunt a continué de voir des succès dans son pays d’origine avec d’autres sorties. Par exemple, il a eu le top 10 des hits au Royaume-Uni avec des morceaux comme «Goodbye My Lover», «1973» et «Bonfire Heart», mais les auditeurs de musique américains n’ont généralement pas entendu grand-chose de Blunt après les années 2000.

Que fait James Blunt de nos jours?

Cela fait sûrement un certain temps que Blunt n’a pas eu une chanson à succès commercial. Cependant, il sort toujours de la musique comme d’habitude.

En 2019, il a sorti son sixième album studio, Once Upon a Mind, qui a en fait atteint le numéro 3 du classement du Royaume-Uni et a été certifié argent.

Mis à part la musique, Blunt a également une famille qui occupe son temps. En 2014, il a épousé Alexandrina «Sofia» Wellesley, qui est une aristocrate britannique. Le couple a accueilli un fils ensemble, mais ils gardent cet aspect de leur vie plutôt privé.

Le nom de leur enfant n’est actuellement pas connu du public, bien qu’il ait été révélé que ses parrains sont Ed Sheeran et feu Carrie Fisher.

Quelle est la valeur nette de James Blunt?

Selon Celebrity Net Worth, Blunt vaut environ 18 millions de dollars.

Bien que la valeur nette de Blunt ne soit rien comparée à certains des chanteurs les plus célèbres du monde, il est toujours capable de vivre un style de vie assez confortable. Il vit actuellement dans une villa à flanc de colline à Ibiza, en Espagne, tout en étant propriétaire d’un chalet à Verbier, en Suisse.

“Quand j’ai commencé, j’ai toujours rêvé d’un endroit à Ibiza et d’un chalet à Verbier”, a-t-il déclaré à iNews en 2019. “Et maintenant, j’ai les deux.”

Blunt utilise également sa renommée et son argent pour des projets caritatifs. Depuis qu’il était dans l’armée, il est passionné d’aider les anciens combattants et ceux dans les zones de conflit. Il est connu pour soutenir Help For Heroes, ainsi que Médecins sans frontières.