Quelle est l’histoire derrière Frances Glessner Lee et ses maisons de poupées?

NCIS

La saison 17, épisode 17, intitulée «En bref», était un peu effrayante. Avec le

l’aide d’une jeune femme interrogée au sujet du meurtre de son frère, le

l’équipe utilise de petites maisons de poupées (appelées coquilles de noix) créées pour ressembler à des scènes de crime

afin qu’ils puissent résoudre un cas de meurtre. Voici l’histoire derrière la maison de poupée / bref

et son créateur réel, Frances Glessner Lee.

Qui était Frances Glessner Lee?

Dans l’une des premières scènes de l’épisode 17, Gibbs voit

Kasie et Sloane analysent de petites structures qui ressemblent à des maisons de poupées. Au lieu

de scènes de familles heureuses dégustant un repas, les téléspectateurs voient des poupées sanglantes allongées sur

le sol, mortellement blessé. Chaque petite maison imite une scène de crime attachée à

un cas de meurtre non résolu.

Quand Gibbs voit Kasie et Sloane regarder les coquilles de noix,

il leur dit de retourner au travail. Cependant, ils lui disent qu’ils travaillent. “Vraiment?

Vous deux, vous semblez jouer avec des maisons de poupées », répond Gibbs. Ducky arrive,

dire à Gibbs que les modèles ne sont pas des maisons de poupées, mais des coquilles de noix. Il explique ensuite qui

Frances Glessner Lee l’était et pourquoi elle les a créés. «Dans les années 40, il y avait

était une femme brillante du nom de Frances Glessner Lee », explique Ducky. “Elle

a créé une série de miniatures de scènes de crime, qu’elle a appelées The Nutshell

Études sur la mort inexpliquée. »

Lee était une héritière millionnaire, rapporte

Le new yorker. Elle a modelé son travail sur de vraies scènes de crime. Par le

Dans les années 1950, elle et ses assistants ont fabriqué 20 coquilles de noix.

Kasie Hines explique le but des maisons de poupées de la scène du crime de Frances Glessner Lee

Kasie intervient pour ajouter les miniatures utilisées dans le

la formation des détectives d’homicide et des étudiants en médecine légale pour les aider à analyser

scènes de crime. Lee et son équipe ont fait un effort pour inclure même les plus petits

détails dans chaque coquille. Dans l’un d’eux, vous pouvez voir des étiquettes précises sur des conserves

marchandises dans l’armoire de cuisine d’une personne décédée. Lee a dit que le point d’être si

détaillé était d’enseigner aux détectives et aux étudiants en médecine légale à prêter attention à

des détails infimes et pas seulement évidents, selon The New Yorker.

Comment l’équipe «NCIS» s’est appuyée sur les mots de Frances Glessner Lee pour résoudre un crime

Dans l’une des miniatures, Gibbs remarque une scène avec une femme

dans une maison qui avait un feu. Le dos de la coquille de noix a une étiquette qui dit:

“Plaine vieux feu électrique.” Cependant, Gibbs a creusé un peu et a pu

résoudre le mystère de la mort de la femme. Lui et l’équipe découvrent l’incendie

la maison de la femme n’était pas un accident. Le feu a été allumé exprès par un homme qu’elle

savait qui avait une formation d’électricien. La femme était très

riche, elle était donc une cible.

L’héritage de Frances Glessner Lee

Le travail de Glessner a été présenté au Smithsonian American Art

Musée. En 2017, le musée a présenté ses coquilles de noix dans une exposition

intitulé Murder Is Her

Hobby: Frances Glessner Lee et The Nutshell Studies of Unexplained Death.

La conservatrice du Smithsonian, Nora Atikson, a déclaré dans une vidéo de l’exposition que le

les coquilles de noix sont encore utilisées dans la formation aujourd’hui au bureau du médecin chef

Examinateur à Baltimore, Maryland.

