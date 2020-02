Quelle était la chose qui manquait à la finale de la série?

Netflix a maintenant publié la dernière saison de BoJack Horseman. Le 31 janvier 2020, l’histoire de l’acteur troublé devenu comédien de sitcom a pris fin. Alors que la finale de la série était touchante, nuancée, triste et drôle – comme presque tous les épisodes de la série – une chose nous est restée: le manque du personnage de Hollyhock. [Alertespoilerpourle[SpoileralertfortheBojack Horseman finale de la série ci-dessous].

Qui est le personnage de «Bojack Horseman» Hollyhock, et pourquoi est-elle importante?

Hollyhock (avec plusieurs noms de famille) est la demi-sœur de Bojack Horseman. L’acteur qui l’exprime est un comédien et acteur nommé Aparna Nancherla.

Lorsque Hollyhock est introduite pour la première fois dans la série, elle est douce mais courageuse, un cheval d’âge secondaire qui croit que Bojack est son père. Cependant, les tests ADN prouvent qu’en fait, ils partagent tous les deux le même père. Bien que Bojack ne soit pas un modèle, une fois qu’il a découvert que Hollyhock est sa petite sœur, il assume le rôle de grand frère du mieux qu’il peut. Cependant, la finale de la série nous a laissé un peu à désirer en termes de scénario de Hollyhock.

Comme nous l’avons découvert dans les tout derniers moments du milieu de la saison 6, Hollyhock a découvert le sombre secret de Bojack. Il est tout à fait possible – et compréhensible – qu’elle ne veuille tout simplement plus s’engager avec Bojack Horseman.

La finale de la série animée Netflix a laissé de nombreuses questions sans réponse

Mais, nous ne savons tout simplement pas. De nombreux récapitulatifs et critiques de l’épisode final ne mentionnent même pas Hollyhock. L’AV Club répertorie son scénario comme l’une des «nombreuses choses encore sur la table … non résolues». La revue reconnaît que «des fils de discussion comme ce que Hollyhock a dit dans sa lettre, des théories de fans non résolues comme si oui ou non le beau-père de Sarah Lynn l’a maltraitée, l’espoir perdu d’une dernière apparition de Vincent Adultman », ne vous liez jamais.

Cependant, parmi tous ces sujets, l’histoire de Hollyhock était la plus importante pour le récit de Bojack Horseman. C’était un personnage qui a vraiment changé Bojack, et pour le mieux. Il voulait être une bonne personne pour sa demi-sœur cadette.

Comment la comédie dramatique traite sa propre version de #MeToo et «annuler la culture»

Bojack Horseman a toujours été une émission qui traite de questions d’actualité délicates. Et la dernière saison ne fait pas exception; la saison 6 adopte l’idée «d’annuler la culture». Au cours de la série, Bojack Horseman a fait et dit des choses qui offensent les autres, conduisant à de brèves périodes d’être «annulées». Cependant, cela ne colle pas vraiment jusqu’à ce que ces derniers épisodes. Les gens le regardent en public, le retournent et jettent des laits frappés sur son pare-brise.

Dans la finale de la série, il semble que Bojack soit enfin confronté à des conséquences pour ses actions. Il va en prison, par exemple. Mais, au lieu de le laisser le ruiner, Bojack se charge de diriger un jeu de détenu – avec enthousiasme. Il demande à la princesse Carolyn de lui trouver une représentation en agence une fois qu’il sera sorti. Bojack Horseman est tourné vers l’avenir, une activité rare pour le personnage. Et, étant donné la nature indulgente de Hollywoob (comme on l’appelle maintenant), il semble que Bojack reviendra sans aucun doute à l’écran. (Même The Horny Unicorn le tue)!

Et c’est peut-être le point que le spectacle essaie de faire valoir: l’idée d’annuler la culture est une sorte de BS. (Même dans la vraie vie d’Hollywood, quelques mois seulement après #MeToo, Louis C.K.était de retour en tournée, et Matt Lauer aurait repris la télévision, pour ne citer que quelques exemples).

‘Bojack Horseman’ pose la question: que faisons-nous avec des amis qui prennent de mauvaises décisions?

La plupart des amis de Bojack l’acceptent également. M. Peanut Butter ne peut jamais être en colère contre lui (ou n’importe qui, apparemment). La princesse Carolyn rejette l’idée que Bojack a «gaspillé» ses meilleures années. Même Diane et Bojack Horseman ont un cœur à cœur et se réconcilient plus ou moins dans l’épisode final.

Comme l’explique la princesse Carolyn, les gens ont de courts souvenirs. Le public passera rapidement à côté de vos méfaits, et peut-être même de vos amis: mais cela pourrait ne pas être vrai pour tous ceux que vous aimez. Il semble que Hollyhock ait annulé Bojack Horseman de sa vie.

Étant donné que dans le passé, Hollyhock a fait confiance à Bojack Horseman et l’a admirée, il est facile d’imaginer à quel point elle serait dévastée par le sombre secret de son demi-frère aîné.

Où était la sœur de Bojack Horseman dans l’épisode final de la saison 6?

Nous supposions que nous pouvions supposer que la lettre de Hollyhock était une sorte d’adieu à Bojack. Bien que nous n’en entendions ni ne voyions jamais un mot, nous observons la réaction de Bojack Horseman. Il entre dans une fraternité universitaire, s’assoit sur le canapé dans la stupeur, puis, après des mois de sobriété: il ouvre une bière.

Considérant que Bojack avait été nettoyé avec succès depuis longtemps, les nouvelles dans la lettre auraient dû être assez déchirantes pour qu’il se sente obligé de recommencer à boire.

Pourtant, c’est en quelque sorte une occasion manquée de ne pas voir le point de vue de Hollyhock sur les allégations de Bojack (ainsi que ses excuses publiques). Lors de la dernière saison, nous avons pu voir le monde du point de vue de la princesse Carolyn, Diane et d’autres personnages. Mais nous n’avons vu Hollyhock qu’à travers les yeux de Bojack.

Peut-être qu’au moment où la série se terminait, Hollyhock avait juste besoin d’espace. Peut-être que dans le monde de Bojack Horseman, les deux demi-frères et sœurs finiront par se réconcilier et rétablir une relation.

Le personnage de Bojack Horseman et comment s’est déroulé le concept d’anti-héros au cours des six saisons

Cela ne veut pas dire que juste parce que Bojack Horseman est le protagoniste de la série, nous devons nous sentir mal pour lui. Il n’est nullement tenu à l’amitié de Hollyhock.

Mais ce qui est si incroyable à propos de ce spectacle, c’est la façon dont il présente une sorte de version hollywoodienne de cheval d’un anti-héros. Bojack gâche beaucoup. Bien qu’il soit sympathique pour de nombreuses raisons (son enfance douloureuse, sa dépendance, la maladie qui est la célébrité), il y a de nombreux points dans la série où il a tout simplement tort. Bojack Horseman est méchant, abusif et se comporte terriblement. La nature de la télévision, et de la narration dans son ensemble, est que nous nous identifions et donc que nous sympathisons avec le personnage principal. Mais Bojack Horseman ne devrait pas être la seule cible de notre empathie.

Il est tout à fait raisonnable que Hollyhock ne veuille plus jamais parler à Bojack. Il serait également compréhensible qu’elle prenne un certain temps et s’étende lorsqu’elle est prête. Quelle que soit la décision de Hollyhock, nous souhaitons que Bojack Horseman nous l’ait laissé voir. Un personnage aussi adorable et avisé mérite d’avoir une voix dans la finale de la série.

