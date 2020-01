Quelle était la relation de Tupac avec Faith Evans, l’ancienne femme de Biggie?

Cela fait plus de deux décennies que nous avons perdu les grands du rap Tupac Shakur et Notorious B.I.G. Mais aujourd’hui, leurs héritages perdurent, tout comme les rumeurs concernant chacune de leurs relations personnelles, y compris ce qui s’est réellement passé entre Faith Evans, mariée à Biggie de 1994 à 1997, et Tupac.

Voici plus sur la nature de leur relation, ainsi que l’évaluation cinglante d’Evans du documentaire de Lifetime à ce sujet.

(L): Faith Evans | Arturo Holmes / ., (R): Tupac Shakur | Time Life Pictures / DMI / The LIFE Picture Collection via .

Tupac et Evans avaient-ils une relation sexuelle?

Nous savons qu’Evans a rencontré Biggie Smalls en août 1994 et quelques jours après cela, ils se sont accrochés. La chronologie du moment où la chanteuse a rencontré Tupac, cependant, est moins claire car il y a eu des incohérences dans le moment où cela s’est produit.

Certains rapports suggèrent que c’était le 18 novembre 1995 à Los Angeles, en Californie. L’oiseau chanteur R&B a déclaré qu’elle avait été présentée à Pac par Treach of Naughty By Nature. Mais le producteur Delray Richardson conteste qu’ils ont été présentés par Treach et dit qu’ils se sont rencontrés avant le 18 octobre 1995.

La question que tout le monde se pose n’est pas de savoir si Treach les a présentés ou non: Pac et Evans ont-ils eu une relation sexuelle alors que la chanteuse était mariée à Biggie?

Tupac et Treach en 1992 | Tim Mosenfelder / .

Selon la piste de diss de Tupac “Hit Em Up”, ils l’ont fait. Mais selon les mémoires d’Evans Keep the Faith, ils ne l’ont pas fait.

En 2014, l’ex-femme de Biggie a affirmé que le rappeur «Dear Mama» lui avait demandé des relations sexuelles orales. Elle a dit à VladTV qu’elle s’était rendue dans la chambre d’hôtel de Pac après qu’ils aient enregistré ensemble «Wonda Why They Call U U ** ch» en 1996 pour récupérer les 25 000 $ qu’il lui devait pour sa contribution à la piste. C’est là qu’Evans a affirmé qu’il lui avait demandé de faire un acte sexuel.

“[He asked] d’une manière très surprenante et offensive à coup sûr. À ce moment-là, c’était assez clair pour moi, il me semblait que c’était un peu comme un plan », a-t-elle expliqué.

Dans une interview avec Art of Dialogue, l’ex-petite amie de Tupac, Desiree Smith, a convenu que Evans faisait partie d’un plan de vengeance que Pac avait contre Biggie. Smith a dit que l’artiste «Keep Ya Head Up» lui avait dit qu’il avait enregistré de la musique avec Evans et avait ensuite couché avec elle.

Evans critique le documentaire “Hopelessly In Love” de Lifetime

Faith Evans | Ethan Miller / . pour BET

En 2020, Evans a donné son avis sur le documentaire de Lifetime Hopelessly In Love: Biggie et Faith Evans, qui a détaillé son mariage et celui de Big, y compris quelques affaires extraconjugales.

«Le truc Tupac, les différentes femmes – combien de fois les gens vont-ils en parler? C’était censé être une histoire d’amour, et ça se transforme en tricherie et [Lil’] Kim », a-t-elle déclaré à Page Six. “Nous sommes allés si loin. [Lifetime’s] tout sur le théâtre. ”

«Je me sens bouleversé par le fait que je sois attaché à cela», a déclaré Evans à propos de sa déception à l’égard du projet. «On m’a dit que ce serait une pièce positive avec un peu plus de mes antécédents personnels. Cela ne m’a pas été présenté comme une histoire retraçant les événements sensationnels qui ont eu lieu. ”

Elle a ajouté: “Je suis au-delà de cela et je n’ai pas besoin d’ouvrir de vieilles blessures, d’endommager les relations réparées et, surtout, de souiller l’héritage de Christopher Wallace alias le Notorious B.I.G.”

Evans et Biggie ont un fils, Christopher Wallace Jr., ensemble. Aujourd’hui, elle est mariée au producteur de musique Stevie J.

