Quelle réalité Steve a dit au sujet du dernier drame entre Peter Weber et Madison Prewett

La saison la plus récente de The Bachelor est peut-être terminée, mais le drame ne l’est pas. Le 21 avril, Madison Prewett est apparue sur le podcast Off the Vine de Kaitlyn Bristowe et a affirmé que Peter Weber lui avait dit qu’il voulait être avec elle quelques jours seulement avant d’être vu à Chicago avec Kelley Flanagan. Lorsque Weber a appelé Prewett sur Instagram, le blogueur Reality Steve a commenté le drame.

Ce que Madison Prewett a dit à propos de Kelley Flanagan

Sur le podcast de Bristowe, Prewett a discuté de son amitié avec Flanagan pendant The Bachelor et de ce qu’elle pense de Flanagan et Weber passer du temps ensemble à Chicago.

«C’est quand ça devient un peu intéressant. Nous étions meilleurs amis, en fait. Nous avons été inséparables tout au long du processus », a-t-elle déclaré. «J’ai été définitivement blessé et découragé par toute cette situation. Je veux ce qu’il y a de mieux pour les deux, mais j’ai vraiment été renversé. »

Dans une récente vidéo TikTok, plusieurs candidats de la saison Weber de The Bachelor sont apparus ensemble. Un fan a commenté et demandé “où est Kelley”. Prewett a alors répondu: “Avec notre ex lol.”

Madison Prewett a affirmé que Peter Weber voulait se remettre ensemble

Pendant Off on the Vine, Prewett a révélé qu’elle était confuse lorsque Weber était à Chicago avec Flanagan. La raison? Weber aurait tendu la main à Prewett juste “deux jours avant”, il a été vu avec Flanagan à Chicago.

“Il m’appelait et m’envoyait des textos en disant:” Tu me manques, revenons ensemble “”, a déclaré Prewett. «Je veux dire, je pense que c’était un peu déroutant pour moi, mais je pense que, quand vous vous séparez et que vous traversez un chagrin et que vous venez de sortir d’un spectacle qui était émotionnellement, physiquement et très fatiguant, tout le monde gère cela différemment. Tout le monde s’appuie sur des choses différentes. »

Prewett a ensuite déclaré que Weber lui avait de nouveau tendu la main après que des photos de lui avec Flanagan soient apparues en ligne.

«Il m’avait envoyé un texto deux jours auparavant. Et il m’a envoyé un texto après une pause de quelques jours. Il m’a envoyé ce long, long texte, sorte d’explication, mais pas vraiment. Il suffit de partager la situation actuelle ou autre », a déclaré Prewett à Bristowe. «J’étais très gentil en retour, je me disais simplement:« Écoutez, cela n’affecte rien pour moi, comme si nous nous sommes séparés, ce n’est pas comme si j’avais perdu quelque chose ici. »Je suppose, mais je lui ai dit en quelque sorte ce que je dis. Ce qui me déroute chez Peter, c’est qu’il y a deux jours, vous me disiez à quel point vous m’aimiez et vouliez vous remettre ensemble et maintenant vous êtes avec la seule personne qui était ma meilleure amie. C’est un peu blessant. »

Peter Weber et Reality Steve ont réagi

Après que Prewett ait allégué que Weber voulait se remettre avec elle, Weber a applaudi de nouveau sur Instagram. Une page de fans de Bachelor Nation sur Instagram a été publiée sur les revendications de Prewett, et Weber a publiquement commenté et marqué le compte de Prewett.

“@Madiprew, vous penseriez que vous auriez un peu plus de respect pour cette situation étant donné que nous savons tous les deux qu’il y a plus dans l’histoire”, a-t-il commenté.

Après cela, Reality Steve a publié une capture d’écran du commentaire de Weber.

“Oh mec. Je suppose que ce va-et-vient ne se terminera pas de si tôt… », a tweeté le blogueur.