Quelle religion est Aaron Rodgers?

Le quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers est l’un des meilleurs du match aujourd’hui. Cheeseheads sait tout sur ce qu’il fait sur le terrain de football saison après saison. Mais au fil des ans, sa vie personnelle a également été mise à l’honneur grâce à sa popularité et ses romances avec certaines femmes de haut niveau.

Depuis 2018, il est en couple avec Danica Patrick et les fans ont tellement de questions qu’ils ne semblent pas en avoir assez du couple. Voici la réponse à la question brûlante de la religion de la superstar de la NFL, ainsi que de la religion vers laquelle Patrick s’est converti.

Aaron Rodgers | Rey Del Rio / .

Quelle religion de Rodgers grandissait

L’athlète a parlé du podcast Pretty Intense de Patrick en décembre 2019 et s’est ouvert à sa petite amie et à ses auditeurs sur sa foi quand il était enfant.

Rodgers a grandi en chrétien dévot. Il a déclaré qu’il acceptait le Christ quand il était très jeune et qu’il allait à l’église avec sa famille tous les dimanches, mais il est arrivé un moment où il a commencé à remettre en question l’évangélisation.

Le quart-arrière a également parlé de ce sujet lors d’une pièce de profil avec ESPN le Magazine en 2017.

“Je pense que dans la vie des gens qui ont grandi dans une sorte de religion organisée, il arrive vraiment un moment où vous commencez à remettre davantage en question”, a déclaré Rodgers à la publication.

Il a ajouté: “Je me souviens avoir posé une question en tant que jeune à propos de quelqu’un dans une forêt tropicale isolée parce que les mots que j’ai reçus étaient:” Si vous ne confessez pas vos péchés, alors vous allez en enfer. “Et j’ai dit, “Qu’en est-il des gens qui n’ont pas de Bible facilement accessible?” »

À quelle religion il s’identifie maintenant

Rodgers s’est depuis lancé dans son propre voyage spirituel et, en 2018, a fait un voyage en Inde où il a rencontré le Dalaï Lama.

“Nous avons parlé de sa vision du monde et de son message mondial de gentillesse, d’acceptation et de solidarité”, a rappelé Rodgers.

Quant à la religion avec laquelle le joueur de la NFL s’identifie, il a déclaré à ESPN qu’il ne se considérait plus comme un chrétien et n’avait aucune appartenance religieuse spécifique.

Et la dame de Rodgers? Quelles sont les croyances religieuses de Patrick?

À quelle religion Patrick s’est converti et pourquoi

Danica Patrick | Slaven Vlasic / .

Patrick a admis qu’elle n’était vraiment pas sûre de la religion à laquelle sa famille appartenait depuis que le dimanche était plus axé sur la course à cette religion. Elle a dit une fois au New Yorker qu’elle pensait qu’ils pouvaient être luthériens, mais elle s’est intéressée au sujet en 2004.

A cette époque, Patrick sortait avec Paul Hospenthal, qui était catholique et quand ils se sont mariés en 2005, elle a décidé de se convertir pour lui. Leur mariage n’a pas duré, car ils ont fini par divorcer huit ans plus tard.

Ces jours-ci, l’ancienne conductrice de voitures de course dit qu’elle croit toujours en Dieu mais ne s’identifie pas formellement à une religion en particulier.

“Je ne suis pas nécessairement de religion”, a expliqué Patrick lors d’une interview avec le podcasteur Lewis Howes. «Je ne crois pas en tout ou en partie. Ils ont tous de bons points. Je pourrais aller à n’importe quelle cérémonie religieuse et dire que j’ai appris quelque chose aujourd’hui, ou je pourrais tout rejeter. »

Lire la suite: Qui a une valeur nette plus élevée Aaron Rodgers ou Danica Patrick?