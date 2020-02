Quelle saison de ‘Anerican Horror Story’ est la meilleure?

Les émissions d’anthologie ont enfin retrouvé le chemin de la télévision et du streaming, même si elles sont encore un petit créneau. American Horror Story est sans doute le plus réussi de ces types, même si toutes les saisons n’ont pas été gagnantes aux yeux des fans.

Maintenant dans sa neuvième saison, de nombreux analystes des médias commencent à regarder en arrière les meilleures saisons de l’émission et celles qui ont eu le plus d’impact. Il semble y avoir un accord sur le fait qu’il n’a pas nécessairement bien vieilli, même s’il a surtout maintenu son répertoire d’acteurs tout au long.

Ce qui est considéré comme le meilleur de la série sera probablement plus subjectif que d’habitude, car ce qui fait peur aux gens est toujours différent en fonction de l’individu. Au moins, il est largement admis que la série n’a jamais manqué de prendre des risques créatifs passionnants au fil des ans.

Les saisons les plus récentes ont-elles vraiment été les plus faibles?

Casting de l’histoire d’horreur américaine | Jason Merritt / .

Si l’on passe par un compte à rebours Vulture récent des meilleures saisons AHS, les trois premières saisons (contenant tous les acteurs originaux) avaient la plus haute qualité d’écriture. Non pas que même l’arc de la saison dernière n’ait pas été créatif dans son approche.

Chaque saison a réussi à créer des concepts élevés qui ont eu lieu dans les endroits les plus étranges possibles, avec les situations les plus intéressantes et même des périodes de temps différentes. Ces premiers jours, cependant, ont vraiment créé un précédent pour ce que la série voulait faire.

Il y a une surprise sur la liste des vautours. Une saison récente a fait son Top 3. C’est une bonne idée de consulter d’autres sources, cependant, pour avoir une idée des meilleures saisons d’AHS.

Tous les fans ne sont pas d’accord sur la meilleure saison, mais il y a un consensus croissant parmi les analystes des médias sur ce que devrait être le n ° 1.

La saison 7 a réussi à faire du Top 3 de Vulture

Certains sites citent généralement un fouillis des trois premières saisons en premier dans leur liste des trois premiers. Vulture s’en est écarté et a noté la saison 7 (Cult) au n ° 3, quelque chose offrant une certaine validité.

Considérant que S7 n’avait rien à voir avec les éléments surnaturels, il est devenu encore plus effrayant en utilisant l’élection présidentielle de 2016 comme configuration. Toutes les personnes étranges impliquées – y compris Charles Manson de toutes les personnes – lui ont juste donné un avantage obsédant, ce qui le rend sans doute plus proche de notre réalité que quiconque ne voulait l’admettre.

D’autres sites (comme .) marquent celui-ci plus bas parce qu’ils pensaient que c’était trop politique. Une chose qu’ils ne peuvent pas contester, c’est que cela a donné à Sarah Paulson plus à faire que jamais pour jouer plusieurs rôles.

C’est un problème avec la saison 2

De nombreux analystes pensent que la saison deux a été la plus grande de toutes, mais il existe encore de grandes divergences d’opinion. On peut dire que c’est la saison la plus complète d’American Horror Story dans leurs scénarios.

Appelé Asylum, cela a ouvert les portes du spectacle à un style rétro et à différentes époques. L’asile a eu lieu dans les années 1960 à l’intérieur d’une institution psychiatrique, quelque chose reflétant One Flyw Over the Cuckoo’s Nest à plus d’un titre.

Comme le note Collider, la deuxième saison a exploré l’horreur de l’esprit, en dehors de la régulière de la série, Jessica Lange, rampant tout le monde avec sa chanson “Name Game”.

Si on doit trouver une faiblesse à cette saison, ce sont les enlèvements extraterrestres, prouvant que AHS doit tout jeter, parfois à son détriment.

La saison 1 semble être la plus aimée

Des discussions sont toujours en cours pour savoir si la saison 1 ou 2 devrait être au sommet pour la meilleure saison. Quiconque cite la première saison a beaucoup de bonnes preuves pour étayer ses affirmations. Alors que cette saison a mis en place toute la structure de la série, Murder House était un conte de maison hanté standard avec quelques touches sombres.

Ajoutant au fait que le personnage principal était un psychiatre rendu fou par les fantômes qui hantent la maison de sa famille, il a dit au public de s’attendre à beaucoup d’éléments psychologiques dans les années à venir.

En effet, ils ont tout en expérimentant à des niveaux parfois fous. Maintenant, avec le spectacle renouvelé pour trois saisons de plus, il sera intéressant de voir où va le spectacle avec le casting d’origine qui serait revenu une fois de plus.