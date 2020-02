Quelle saison de «RuPaul’s Drag Race» est diffusée exclusivement sur Showtime?

Il y a une saison de RuPaul’s Drag Race: All-Stars à Showtime, mais ce n’est peut-être pas ce que certains fans attendent. Quelle est la prochaine étape pour RuPaul, sa série de télé-réalité primée aux Emmy Awards et sa future série dérivée? Pourquoi n’est-il pas diffusé sur VH1, avec la saison 12? Voici ce que nous savons de l’avenir de RuPaul’s Drag Race: All-Stars et de ses débuts sur la chaîne de télévision Showtime.

La saison 12 de «RuPaul’s Drag Race» sera présentée en février 2020

Cette série de téléréalité se dirige vers un nouveau réseau de télévision. Avec la saison 12 de RuPaul’s Drag Race qui sortira en février 2020, RuPaul est déjà tourné vers l’avenir, annonçant que le prochain réseau de télévision hébergeant du contenu lié à Drag Race est Showtime.

Cependant, certains fans se demandent si la saison de Showtime sera All-Stars 5 ou une version complètement nouvelle et fraîche de cette émission de téléréalité. Pourtant, Deadline rassure les fans que cette saison donne aux anciens concurrents une “deuxième chance de gagner la couronne, gagner un prix en argent de 100 000 $ et une opportunité de laisser leur héritage dans le” Drag Race Hall of Fame “.”

RuPaul a annoncé que la prochaine saison de ‘RuPaul’s Drag Race: All-Stars’ arrive sur un nouveau réseau de télévision – Showtime

Avec quelques séries dérivées déjà publiées et disponibles pour la frénésie, certains fans soupçonnent que ce spin-off pourrait suivre un format différent de celui des saisons précédentes de All-Stars. Parce que Deadline rapporte qu’il s’agit d’une «saison spéciale», les téléspectateurs pensent que cela pourrait être la première de Celebrity Drag Race, une série taquinée par l’ancien concurrent Trixie Mattel et RuPaul elle-même.

“RuPaul’s Drag Race: All-Stars est une émission qui définit la culture et qui s’intègre parfaitement dans la programmation contemporaine que Showtime propose, à la fois scénarisée et non scénarisée”, a déclaré Jana Winograde, présidente de Entertainment, Showtime Networks Inc, selon Deadline.

«Nous sommes ravis de profiter de notre relation avec notre nouvelle société sœur, VH1, pour présenter une édition spéciale de cette série sensationnelle et apporter cette base de fans passionnée et robuste», a-t-elle poursuivi. “C’est le dernier exemple de la façon dont nous pouvons tirer parti de notre portefeuille combiné pour offrir de nouvelles expériences à notre public.”

Quand cette saison spéciale de «Drag Race» sera-t-elle présentée en première sur Showtime?

La saison Showtime de Drag Race débute après la saison 12 et juste à temps pour la saison Pride. Deadline rapporte que cette «saison spéciale» sera présentée le 5 juin à 20 h HE / HE, juste après la finale de la saison 12 de RuPaul’s Drag Race sur VH1.

On ne sait pas, cependant, si ou quand il fera ses débuts sur d’autres réseaux de télévision, Logo ou VH1, ou sur la plateforme de streaming de World of Wonder, WOW Presents Plus. (Bien que certaines saisons soient Drag Race de RuPaul: Untucked est hébergé sur ce service d’abonnement.)

Ce n’est pas la première fois que l’émission de télévision primée Emmy de RuPaul passe à un nouveau réseau de télévision. Alors que certaines saisons étaient à l’origine et exclusivement disponibles sur Logo, la série est passée au VH1 il y a quelques années. C’est là que la 12e saison de Drag Race sera présentée, le 28 février 2020.

La saison 12 de RuPaul’s Drag Race sera présentée en avant-première le vendredi 28 février à 20 h. EDT sur VH1.