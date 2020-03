Quelle sœur Kardashian-Jenner a le placard le plus extravagant?

Peu importe ce que vous pensez des membres de la famille Kardashian-Jenner, vous devez admettre qu’ils savent comment faire une déclaration avec leurs apparitions. Leurs moindres mouvements sont susceptibles d’être capturés par une caméra et affichés pour que le monde les voie, ils sont donc toujours habillés pour impressionner et rarement pris sans maquillage.

De gauche à droite: Kim Kardashian, Khloe Kardashian et Kourtney Kardashian | Charley Gallay / .

Bien sûr, cela ne fait pas de mal qu’ils promènent également des promos pour leurs propres lignes de vêtements et de maquillage, transformant leur corps en panneaux d’affichage qui montrent au monde leurs marchandises. En fait, les fans peuvent même acheter des sacs à main et des accessoires légèrement utilisés auprès de l’intelligent Kardashian Kloset.

Alors, quel placard mériterait le plus d’être pillé? Voyons de plus près quelle sœur de Kardashian-Jenner a la réserve de vêtements la plus impressionnante.

Kim Kardashian a une garde-robe impressionnante et un style unique

Alors que toutes les sœurs savent comment faire leur apparition, beaucoup considèrent Kim Kardashian West comme celle qui a le choix de garde-robe le plus impressionnant. Elle a les pouvoirs pour démontrer son style, ornant souvent la couverture de magazines haut de gamme. Elle est l’un des modèles les plus recherchés pour les grandes maisons de couture et elle est mariée à Kanye West, dont le sens de la mode est aussi réputé que sa musique.

Alors que Kim Kardashian West n’est peut-être pas la plus riche des sœurs, elle a une valeur nette impressionnante de 370 millions de dollars. Elle utilise certaines de ces richesses pour remplir un placard si grand qu’il ressemble à un magasin de mode haut de gamme. Son placard est représentatif de son style et semble avoir été soigneusement conçu pour lui convenir comme un gant.

Kylie Jenner est la plus riche et aime les bourses

Avec Kylie Jenner déclarée célèbre comme la plus jeune milliardaire autodidacte de tous les temps, on pouvait s’attendre à ce qu’elle ait un placard digne de baver. Cependant, certains fans ne sont pas entièrement impressionnés par le style de Jenner, la considérant comme une copie de la grande sœur Kim.

Pourtant, le placard de Jenner brille avec son espace de stockage séparé entièrement dédié à ses sacs à main. La collection est peut-être encore plus vaste que ses vêtements. Dans l’ensemble, son placard s’étend sur au moins trois pièces, il ne manque donc pas d’options à admirer.

Khloe Kardashian aime les vêtements de fitness

Khloe Kardashian a une valeur nette d’environ 40 millions de dollars. Bien que cela puisse sembler humble à côté de certaines de ses sœurs, c’est assez pour garder ses options vestimentaires fluides.

Elle a un placard dédié à ses vêtements d’entraînement. L’organisation des vêtements de sport est vraiment une œuvre d’art, et les gants de boxe, les leggings et autres accessoires sont disposés non seulement par couleur mais aussi par longueur et style. Elle est également fan de baskets colorées. Lorsque Khloe arrive au gymnase, elle fera certainement tourner les têtes non seulement avec son statut de célébrité, mais aussi avec son flash de néon.

Le style de Kendall Jenner mérite des éloges

La rédactrice en chef de Vogue, Anna Wintour, connaît une chose ou deux sur le style, et elle est impressionnée par Kendall Jenner. Wintour est particulièrement satisfaite de la façon dont Kendall a défié les attentes et a travaillé dur pour se faire une carrière de mannequin. Ce travail l’a aidée à gagner une valeur nette de 30 millions de dollars.

Elle a aussi la garde-robe pour correspondre à sa passion. Son vaste placard s’étend sur deux pièces séparées et regorge de choix dignes d’un tapis rouge. Elle a même un tableau d’inspiration pour stimuler sa créativité alors qu’elle prépare son prochain look de spectacle.

Kourtney Kardashian est le plus décontracté

Alors que ses sœurs affichent les looks les plus frappants qu’elles peuvent sur la piste, Kourtney Kardashian adopte une approche plus décontractée. C’est certainement la sœur qui semble la moins soucieuse d’essayer de plaire à la foule, et son look est souvent mis en place et élégant mais avec le confort et la praticité à l’esprit. Malgré son style terre-à-terre, elle a une valeur nette impressionnante de 35 millions de dollars.

Son placard reflète cette préférence, et il est petit par rapport aux normes de sa famille. Ce n’est pas non plus décoré de manière élaborée, ce qui suggère que ce n’est pas nécessairement un endroit où elle passe beaucoup de temps.

Le meilleur placard dépend des préférences de style

Avec tout cela à l’esprit, le meilleur placard Kardashian-Jenner est impossible à choisir. Chaque sœur a fait sienne sa garde-robe, et ces reflets de leur personnalité et de leur mode de vie ont chacun leur propre style. Le meilleur placard est définitivement une question de goût, et la plupart des fans de mode seraient ravis de mettre la main sur l’une des options. Cela dit, de la seule valeur nette, les fans peuvent déduire que Kylie Jenner ou Kim Kardashian West auraient le placard le plus extravagant.