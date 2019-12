Quelle star de '90 Day Fiancé' a défendu Nicole Nafziger?

Nicole Nafziger et Azan Tefou de TLC’s Fiancé 90 jours sont, selon Nicole, toujours ensemble. Pourtant, la mère célibataire Nicole reste en Floride avec sa jeune fille May, tandis qu'Azan vit dans son pays d'origine, le Maroc.

Le couple ne s'est pas vu depuis plus d'un an, laissant beaucoup penser qu'Azan profite de Nicole. Cependant, les commentaires négatifs sur la relation de Nicole avec Azan et son apparence semblent peser sur elle. le Fiancé 90 jours La star s'est récemment prononcée contre les critiques des médias sociaux, et son collègue de TLC, Jon Walters, l'a défendue auprès des fans.

Nicole Nafziger | Nicole Nafziger via Instagram

Nicole a dénoncé la haine des médias sociaux dans le passé

Nicole et Azan ont eu une relation tumultueuse. le Fiancé 90 jours le temps passé ensemble a inclus de l'argent manquant douteux, plusieurs dates et voyages de mariage annulés, des retards et des refus de visa K-1, et même de l'infidélité. De nombreux fans se demandent pourquoi Nicole reste dévouée à Azan, mais elle a insisté sur le fait que le couple était "plus fort que jamais" dans une récente interview In Touch Weekly.

Le 2 décembre, Nicole a applaudi à toute la haine qu'elle ressent sur les réseaux sociaux pour rester avec Azan.

"Tous les ennemis du monde peuvent parler de moi et de ma vie, mais personne ne me renversera d'où je suis", Fiancé 90 jours star a écrit dans un post Instagram. «Je vis ma vie en répandant la positivité et la gentillesse. Personne ne peut se débarrasser de mon ambiance. Dieu m'a fait avec un esprit de gentillesse et je le montrerai jusqu'au jour de ma mort. Venez, tous ceux qui haïssent, vous ne me déphaserez pas. "

La coéquipière de la star du Fiancé des 90 jours l'a défendue sur Instagram

Un allié improbable s'est présenté à la défense de Nicole sous un selfie sans maquillage et sans filtre qu'elle a récemment publié sur Instagram. "Je ne suis qu'humain", disait la légende.

Jon Walters, un ancien britannique Fiancé 90 jours star qui a récemment célébré son anniversaire de deux ans avec son épouse américaine Rachel Walters, est montée dans l'assiette pour féliciter Nicole d'être restée positive au milieu des critiques. "Vous êtes une f ** king légende", a-t-il écrit à Nicole dans les commentaires. "Je ne connais personne qui pourrait endurer l'intimidateur et le harcèlement et les opinions des rotters comme vous depuis des années n'ont pas un os moyen dans votre corps."

Nicole a répondu positivement à Jon, disant qu'elle "avait besoin d'entendre ça." Et quand les fans se sont disputés avec Jon, il a doublé, se défendant lui-même et Nicole des "trolls" des médias sociaux.

"Vous savez qui n'est pas seulement humain?" Fiancé 90 jours star a écrit dans un commentaire à un critique. "Les trolls et les lâches et les perdants qui sont sur les réseaux sociaux avec de faux comptes trolls, donc ils propagent la haine et l'intimidation avec anonymat."

Les fans ont afflué vers le poste pour offrir leur soutien

Bien que certains Fiancé 90 jours les téléspectateurs ont profité de l'occasion pour demander si Nicole et Azan étaient toujours ensemble, beaucoup d'autres sont intervenus pour renforcer la confiance de Nicole. Certains l'ont félicitée d'être un si bon parent jusqu'en mai, tandis que d'autres lui ont dit d'ignorer la haine des médias sociaux pendant les vacances.

Un fan particulièrement favorable a salué la Fiancé 90 jours étoile pour rester si constamment optimiste et positif. "Ne vous vendez pas trop court là-bas, Nic", a-t-il écrit en réponse à sa légende. "Vous avez la force des dragons. Regarder ce que vous avez enduré ces dernières années, faire confiance, diriger avec le menton et ne jamais tomber dans la boue avec les cochons, c'est louable, admirable. Tout en élevant un enfant. »