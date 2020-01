Quelle star de la saison 4 n’était pas un «énorme méga-fan» avant de décrocher le rôle?

Si vous en avez assez d’entendre des récapitulations de la finale d’automne de This Is Us Season 4, rassurez-vous, la série revient bientôt. Les acteurs et l’équipe n’ont pas fait d’autres choses pendant leur pause. L’une des stars a pris le temps de discuter du fait que la série à succès NBC n’était pas sur leur liste de «favoris». Voici le scoop.

Le casting de «This Is Us» possède une tradition unique qui peut ne pas se révéler vraie avec les nouveaux membres du casting

Chris Sullivan; Chrissy Metz; Mandy Moore; Dan Fogelman, producteur exécutif; Sterling K. Brown; Susan Kelechi Watson; Justin Hartley | Evans Vestal Ward / Banque de photos NBC / NBCU via .

Le casting de This Is Us est devenu un groupe soudé au cours des dernières années. Depuis le début du spectacle en 2016, deux des acteurs ont longuement parlé de la tradition qui a commencé à partir de l’épisode pilote.

Mandy Moore et Milo Ventimiglia peuvent jouer maman et papa Pearson dans la série, mais dans la vraie vie, ils sont des amis proches, regardant chaque épisode ensemble dans le bureau du créateur, Dan Fogelman.

“Nous avons regardé tous les épisodes sauf un ensemble pour toute l’histoire de la série”, avait précédemment déclaré Moore au Huffington Post. Elle a expliqué que peu importe ce qui se passe tout au long de la journée, ils se rencontrent à [Fogelman’s office] pleurer ensemble.

Alors que le reste du casting pourrait se joindre à nous, Ventigmigla et Moore donnent l’exemple. Avec tous les nouveaux membres de la distribution qui ont rejoint la saison 4, certains se demandent s’ils apparaissent également dans le bureau de Fogelman pour regarder. Il y a une star qui a révélé que This Is Us n’était pas sur le radar avant de décrocher le rôle.

Cette star n’était pas une fan établie de la série à succès avant d’obtenir le rôle

La première de la saison 4 de This Is Us a présenté une toute nouvelle distribution de soutien pour les fans à aimer. Blake Stadnik, qui joue l’adulte Jack Damon, en fait partie.

En fait, c’est Jack qui a révélé le premier grand rebondissement de la saison, taquinant une nouvelle histoire avec cet homme mystère appelé “J”, pour finalement tirer le rideau avec la performance de “J” de “Mesmerized”, en tant qu’adulte Jack .

La «grande révélation» de Jack a connecté de nombreux autres fils Pearson, ce qui rend sa place dans l’émission inestimable. Cependant, Stadnik n’était pas toujours un fan de l’émission.

«J’avais vu quelques épisodes, mais ce n’était pas vraiment quelque chose avec quoi je me tenais. Je ne sais pas comment cela s’est produit, car une fois que j’ai eu le rôle, j’ai mordu les trois premières saisons en une semaine et demie, et j’ai ri et pleuré les yeux », a-t-il déclaré à Entertainment Weekly.

«Et comme je viens de Pittsburgh et que j’ai une famille très diversifiée, je ne sais pas comment je n’étais pas déjà un énorme méga-fan. Mais maintenant je le suis définitivement. »

Étant donné que Fogelman a décidé d’embaucher un acteur malvoyant pour souligner l’inclusivité, nous sommes sûrs que Stadnik est heureux de défendre la série maintenant.

Il a en outre expliqué comment le fait de travailler sur l’émission l’avait touché sur le plan personnel.

«Quand j’ai été diagnostiqué [with Stargardt Disease], J’avais six ans [and my mom] m’a dit: «Je ne veux jamais que vous utilisiez cela comme une excuse et je ne veux jamais que cela vous arrête», a-t-il dit.

«Et quand Kate a dit cela, cela m’a tellement rappelé ma propre mère. Je suis tellement fier de jouer un personnage malvoyant qui est si fort et qui a tellement de succès parce que cela donne un excellent exemple aux enfants handicapés de quelqu’un dans la culture traditionnelle qu’ils peuvent regarder et dire: ‘S’il peut faire ça, je peux le faire. »

Quelle part de Stadnik les fans obtiendront-ils dans la moitié arrière de la saison 4 de “This Is Us”?

Comme tout le monde sur le casting de This Is Us, Stanik reste discret sur les futurs camées.

“J’adore être dans l’émission, mais je ne peux pas dire quand ni si je vais revenir”, a-t-il déclaré. “Le spectacle utilise des rebondissements tellement un merveilleux outil de narration, je ne peux vraiment rien donner.”

Que Stanik apparaisse dans les scènes ou non, nous sommes simplement heureux que les Pearsons soient de retour pour terminer la saison 4.

This Is Us revient le mardi 14 janvier à 21 h. ET.