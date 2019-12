Quelles émissions de télévision ont été les plus regardées en 2019? Les amis n'étaient pas choquants n ° 1

Maintenant que 2019 tire à sa fin, il est temps de revenir sur les émissions de télévision que nous avons regardées de manière excessive cette année. Alors que quelques séries actuelles comme Stranger Things ont fait cette liste, la plupart des gens ont aimé regarder de vieilles sitcoms préférées comme Friends. Mais vous serez peut-être surpris de voir quel spectacle a été le plus regardé par frénésie. Voici un aperçu du rapport TV Time Binge 2019.

«Stranger Things»

Venant au n ° 5 sur la liste la plus regardée, Stranger Things. La première saison de la série est tombée en totalité en juillet 2016, à partir de là, c'était un peu plus d'un an jusqu'à la saison 2, qui a été publiée avec un thème Halloween en octobre 2017. Cette année, nous avons finalement eu la saison 3, qui est allée retour à ses racines estivales, diffusée le 4 juillet 2019.

Peu d'événements télévisés l'été dernier étaient plus attendus que la troisième saison de Stranger Things, qui a reçu des critiques mitigées. Étant donné que tous les épisodes sont sortis en même temps (comme c'est la tradition de Netflix), cela a fait une frénésie d'été parfaite.

«Brooklyn Nine-Nine»

Passant à un type de spectacle très différent, Brooklyn Nine-Nine atterrit à la quatrième place. L'ancienne série Fox a diffusé sa sixième saison en 2019, en commençant par ses débuts de mi-saison sur NBC après avoir été annulée par l'ancien réseau en 2018.

La base de fans dévouée de Brooklyn Nine-Nine s'est clairement assurée que le retour de l'émission n'était pas en vain. Les épisodes peuvent être visionnés sur l'application NBC ou sur Hulu, tous deux publiés semaine après semaine après avoir été diffusés en premier sur NBC. Il semblerait que les gens se faufilaient dans les anciennes saisons ou économisaient pour regarder la saison 6 en même temps. Heureusement, une septième saison en cours débutera en février 2020.

'L'anatomie de Grey'

En ce qui concerne les séries avec un vaste catalogue arrière, peu peuvent battre Grey’s Anatomy, qui est n ° 3 ici. Le drame ABC a conclu sa quinzième saison record au début de cette année, commençant sa seizième en septembre. Avec plus de 300 épisodes à ce jour, c'est beaucoup de frénésie.

Les fans ont peut-être aimé revenir en arrière et regarder les anciennes saisons de Grey’s Anatomy sur Netflix, où les quinze précédents sont disponibles. Les choses vont sûrement changer lorsque la saison 16 reprendra en janvier 2020, maintenant qu'il y a un temps plus proche entre le drame médical et son spin-off des pompiers, Station 19.

'Copains'

Casting de la saison 1 de «Friends» | Reisig & Taylor / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

Le numéro 2 sur la liste n'est autre que des amis. La sitcom bien-aimée a été incroyablement populaire lors de sa diffusion de 1994 à 2004, devenant l'émission à regarder jeudi soir sur NBC. Et bien qu'il ne soit plus diffusé depuis de nombreuses années maintenant, il est toujours aussi populaire en 2019.

Vous voyez, Friends a accumulé de nombreux nouveaux fans au fil des ans. Une fois qu'il est devenu disponible pour diffuser sur Netflix, les opportunités de binge-watching étaient infinies. Et lorsque la nouvelle a annoncé qu'il quittait le service de streaming populaire pour le prochain HBOMax, les utilisateurs de Netflix semblent avoir doublé leur visionnage.

'Lucifer'

Il y a un énorme monde de personnages de DC Comics sur la CW. Mais sa série Netflix, Lucifer, qui arrive en tête de liste. Si vous n'êtes pas familier, la série suit le personnage principal, qui est en fait le diable – bien qu'il habite à Los Angeles et travaille avec la police.

La prémisse étrange mais intrigante a attiré de nombreux téléspectateurs. Il a été diffusé à l'origine sur Fox, mais, après son annulation décriée, il a été repris par Netflix. Lucifer a eu une course inégale mais aimée, qui se terminera avec sa cinquième saison à venir.

Finalistes

Il y a de fortes chances que vous ne soyez pas surpris par le reste des dix premiers. Le n ° 6 était Game of Thrones, la seule contribution de HBO à la liste. Deux séries de CBS, The Big Bang Theory et How I Met Your Mother, sont arrivées respectivement aux 7e et 9e rangs. Le CW a frappé Riverdale a obtenu la place de n ° 8, tandis que Money Reist de Netflix termine la liste au n ° 10.