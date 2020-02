Quelles femmes au foyer seront invitées au mariage de Cynthia Bailey?

Les Real Housewives se disputent toujours. Peu importe depuis combien de temps ils se connaissent ou sont amis, aucune relation n’est sûre dans la franchise. Pendant plusieurs saisons de The Real Housewives of Atlanta, NeNe Leakes et Cynthia Bailey étaient les meilleures amies. Ils étaient si proches qu’ils avaient même un contrat d’amitié pour s’assurer qu’ils restaient amis. Mais au fil des ans, leur amitié s’est détériorée au point où ils sont presque ennemis.

Cynthia Bailey et NeNe Leakes | Jerritt Clark / . pour Rolling Stone

Maintenant que Bailey planifie l’un des plus grands événements de sa vie, son mariage avec Mike Hill, va-t-elle laisser passer les temps passés et inviter son vieil ami à ses noces? Et le reste des femmes?

Comment est l’amitié de Cynthia et Nene maintenant?

Il y a eu un moment où Bailey et Leakes ne se parlaient même pas. Mais maintenant, ils sont en de meilleures conditions.

“Nous sommes bien mieux que la dernière fois que vous nous avez vus à la réunion, c’est sûr”, a récemment déclaré Bailey à HollywoodLife. “Tout d’abord, je ne veux pas parler pour elle. Je ne dirais pas que nous sommes amis. Nous ne sommes définitivement pas comme avant, mais je pense que nous sommes bien placés. Je pense que nous sommes dans un endroit chaleureux et respectueux. Si je la vois, si je sors de ce studio maintenant et que je la vois, je vais absolument courir vers elle et lui dire bonjour. – Peut-être pas couru, mais je dirais bonjour. Je parlerais si je la voyais, et je vais bien. “

Et bien qu’ils ne soient plus proches, Bailey respecte toujours l’amitié qu’elle avait autrefois avec Leakes et l’aime toujours en tant que personne.

“Je pense que les amitiés sont des amitiés, et de vraies amitiés, quel que soit le point ou ce qui se passe dans l’amitié, tant que je n’ai pas couché avec son mari ou quelque chose de fou, je pense que l’amour ne disparaît pas”, a-t-elle déclaré . «L’amitié change, mais vous souhaitez quand même bonne chance à la personne. – Au moins, oui. »

“Que nous soyons toujours aussi proches que nous l’étions, c’est quelqu’un avec qui j’ai passé beaucoup de temps, c’est quelqu’un qui me tient toujours à cœur, donc j’aimerais être dans un endroit respectueux.”

Lesquelles des vraies femmes au foyer sont invitées au mariage de Cynthia Bailey?

Les amitiés peuvent parfois se retrouver dans des endroits rocheux, mais des occasions importantes comme les mariages sont généralement des événements qui prévalent sur les petites querelles. Alors, Bailey invitera-t-elle tous ses collègues casters de RHOA malgré sa position avec eux?

“Honnêtement, je veux prolonger [wedding] inviter à toutes les dames de l’émission », a-t-elle déclaré à la succursale. «Je pense que l’une des choses avec lesquelles nous partageons un lien, pour la plupart, c’est que tout le monde veut être heureux. Tout le monde veut être amoureux, les femmes qui veulent avoir des bébés veulent avoir des bébés. Je pense que peu importe où je suis dans la relation avec NeNe, je pense que dans son cœur, elle est heureuse pour moi d’avoir trouvé Mike. »

J’espère que les deux seront en mesure de réparer les choses au moment du mariage en octobre.