Quelles sœurs Kardashian-Jenner ont-elles admis pouvoir travailler?

L’une des choses pour lesquelles les femmes de Kardashian Jenner sont connues est leur apparence. Mais pour chaque commentaire sur leur beauté, il y a des questions sur la façon dont ils sont arrivés de cette façon.

Kim Kardashian | Rodin Eckenroth / .

S’il est vrai que les sœurs ont toujours été attirantes, il est également indéniable que leur apparence a changé au fil des ans. Lorsque le sujet de la chirurgie plastique se pose, presque aucun d’entre eux n’admettra avoir effectué un travail, à part un agent de remplissage.

Cela n’a toutefois pas arrêté la spéculation. Les fans et les chirurgiens plasticiens ont de nombreuses théories sur qui a fait quel travail.

Kourtney Kardashian a-t-elle subi une chirurgie plastique?

Kourtney Kardashian est l’aînée des sœurs et elle est mère de trois enfants avec son ex, Scott Disick. Récemment, elle a reculé de son apparition dans Keeping Up with the Kardashians, et les fans se demandent si elle pourrait en finir avec le spectacle pour de bon.

La sœur aînée de Kardashian est inhabituelle parmi ses sœurs dans la mesure où elle admet qu’elle a été opérée. Elle est ouverte sur le fait qu’elle avait un boulot à l’université. Elle a également dit qu’elle le regrettait car elle se sentait plus mignonne avant l’opération.

“J’ai fait faire mes seins mais si je pouvais revenir en arrière, je ne l’aurais pas fait. J’étais si mignonne avant », a-t-elle déclaré à Showbiz Spy, rapporte People, en 2011.« J’ai réalisé que j’étais faite pour ressembler à une certaine façon et je songe à les retirer. »

Kim Kardashian a-t-elle subi une chirurgie plastique?

Kim Kardashian West est mariée au rappeur excentrique Kanye West et mère de quatre enfants. Certaines personnes disent que toute la famille Kardashian Jenner doit la remercier pour une bonne partie de leur célébrité et que sa propre renommée a été lancée par une sex tape qui a fuit.

Kardashian a admis avoir utilisé des charges et du botox sur son visage, mais elle nie avec véhémence avoir fait autre chose que cela. Néanmoins, les gens se demandent comment elle aurait pu développer une forme de sablier aussi exagérée autrement.

Les gens soupçonnent qu’elle a eu un lifting des fesses ou un implant, un travail de seins, un travail de nez, une liposuccion et une racine des cheveux levée. Après son apparition au Gala du MET 2019, il y avait même des soupçons de retrait des côtes.

Khloe Kardashian a-t-elle subi une chirurgie plastique?

La sœur du milieu Kardashian a eu le changement le plus spectaculaire dans son apparence. Khloe Kardashian a perdu une quantité considérable de poids, ce qui a naturellement affecté l’apparence de son corps et de son visage.

Les fans sont convaincus qu’elle a subi une importante chirurgie plastique, mais elle le nie. Son entraîneur la soutient, disant que ce à quoi elle ressemble est le résultat d’un travail acharné au gymnase.

Khloe a avoué avoir utilisé des charges dans le passé, mais elle dit qu’elle n’aimait pas la façon dont elle les regardait. Les gens pensent que ses courbes spectaculaires sont amplifiées par des implants fessiers et qu’elle a peut-être eu un travail de nez.

Kendall Jenner a-t-elle subi une chirurgie plastique?

En tant que modèle le mieux payé au monde, l’apparence de Kendall Jenner a probablement été la plus étudiée. C’est aussi celle qui insiste le plus sur le fait qu’elle n’a effectué aucun travail.

Jenner dit que cela n’aurait aucun sens dans sa ligne de travail de jouer avec son visage de quelque façon que ce soit. Lorsque les gens ont suggéré qu’elle avait eu un travail de nez ou des remplisseurs de lèvres, elle jure que toute différence dans leur apparence est due aux techniques de maquillage.

Kylie Jenner a-t-elle subi une chirurgie plastique?

Quand elle n’avait que 17 ans, Kylie Jenner a commencé à se faire injecter des charges. Elle est ouverte sur le fait qu’elle les a utilisés dans ses lèvres et son visage, et dit que les charges et son maquillage sont responsables de tout changement dans son apparence.

Mais les fans ne sont pas si sûrs. Son corps a également subi des changements importants, développant les courbes remarquables pour lesquelles Kim Kardashian West et Khloe Kardashian sont connues. Les fans soupçonnent également qu’elle a pu avoir une augmentation mammaire ou des implants fessiers, mais Jenner n’a jamais confirmé ces soupçons.

En fin de compte, les choix des sœurs Kardashian Jenner concernant la chirurgie plastique sont entièrement leur affaire. Mais pour une famille qui est si déterminée à vivre aux yeux du public, la plupart d’entre eux ne semblent pas très intéressés à répondre aux spéculations des fans sur ce que sont ces choix.