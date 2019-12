Quelles sont les stars de la pop moderne qui inspirent les reines?

Six est une nouvelle comédie musicale sur les six femmes du roi Henry VIII. Pourquoi lui et ses dames royales sont-ils si connus? Au cas où vous auriez dormi pendant un cours d'histoire, Henri VIII en a divorcé deux et décapité deux autres. De plus, pour Anne Boelyn, sa deuxième épouse, il a séparé tout le pays de l'Église catholique pour pouvoir l'épouser. Alors oui, ça fait une bonne histoire. Dans la comédie musicale, les six femmes chantent leurs vies (pour la plupart tragiques): Catherine d'Aragon, Anne Boelyn, Jane Seymour, Anna de Clèves, Katherine Howard et Catherine Parr (oui, il avait quelque chose pour Catherines).

Récemment, les créateurs de la comédie musicale émergente, Toby Marlow et Lucy Moss, ont révélé dans une interview que les six reines avaient des inspirations très spécifiques de la vie réelle. Parce que le spectacle se déroule comme un concours de chant, chacune des épouses d'Henri VIII Six ont été influencées par des artistes féminines célèbres d'aujourd'hui. Des chanteurs comme Adele et Rihanna ont ajouté des aspects à la personnalité, à l'apparence et au style de musique de chaque chanson. Certaines reines vont dur avec une ballade, tandis que d'autres se mettent au rythme du hip hop.

Rihanna | Jamie McCarthy / .

«Six the musical: les divas contemporaines ont inspiré les reines d'Henri VIII

Six se déroule comme une émission de téléréalité, dans laquelle chaque candidate ou reine partage son histoire à travers la chanson, régalant le public avec ses épreuves personnelles et ses tribulations d'être marié au roi Henri VIII. Cela devient une sorte d'oppression olympique; qui a eu le pire? (C'est une question difficile à répondre; rappelez-vous que DEUX d'entre eux ont perdu la tête).

Les écrivains derrière Six, Marlow et Moss, a déclaré au Chicago Shakespeare Theatre que les six personnages qui apparaissent dans le spectacle ont des liens avec les reines de la chanson moderne.

"Chaque reine telle que nous l'imaginions a quelques parallèles dans le monde pop moderne, et chaque chanson est influencée par un certain nombre de chanteurs contemporains", a déclaré Marlow.

"Vous pouvez voir ces parallèles dans SixLe design de l’entreprise aussi », a ajouté Moss. «Notre créatrice de costumes, Gabriella Slade, a été inspirée par les stars de la pop que nous avons utilisées comme base pour chaque reine.» Ainsi, quelles princesses pop et divas du rap d'aujourd'hui ont inspiré l'ambiance derrière chacune des Six épouses?

Catherine d'Aragon est Beyoncé: "OK mesdames, entrons dans la Réforme"

Catherine d'Aragon était la première épouse d'Henri VIII et ils se sont mariés pendant vingt-quatre ans. Elle est connue pour être un dur à cuire qui ne reculerait pas lorsque son mari voulait mettre fin au mariage afin qu'il puisse poursuivre Anne Boelyn.

"Aragon est la Beyoncé du groupe", a confirmé Marlow. Nous pensons que le limonade Le créateur approuverait le féminisme hardcore de l'ère Tudor de Catherine après avoir été confronté à un mari trompeur.

Beyonce | Kevin Winter / PW18 / . pour Parkwood Entertainment

Comment les créateurs de costumes ont-ils combiné «princesse religieuse espagnole» et «reine Bey?»

"Vous verrez les manches classiques Tudor avec un casque orné de style Beyoncé", a expliqué Moss. "C'est un mélange entre une pop contemporaine et une silhouette Tudor."

Anne Boelyn est Avril Lavigne: et c'est en effet devenu très compliqué

Vint ensuite Anne Boelyn, incontestablement la plus célèbre des six femmes.

"Traditionnellement, elle est prise très au sérieux, donc nous voulions lui retourner la tête", a expliqué Marlow. Parce que le nom d'Anne Boelyn est associé à tant de drame (adultère) et de traumatisme (se couper la tête), Marlow et Moss lui ont donné une touche plus légère, mais avec un côté impertinent.

Les écrivains voulaient faire d'Anne Boelyn "amusante et insouciante – comme Lily Allen ou Avril Lavigne."

Avril Lavigne, vers 2002 | Tim Roney / .

Le résultat? Anne Boelyn est l'un des personnages les plus étonnamment drôles de Six.

Jane Seymour est Adele: pleure dans ton oreiller avec la pauvre Jane

La troisième épouse d'Henry VIII était Jane Seymour, se décrit dans Six comme la seule femme qu'il «ait vraiment aimée». Tragiquement, Jane est morte en couches. Sa chanson dans la comédie musicale est une histoire déchirante d'une femme qui aimait vraiment un roi, lui a donné un héritier (sa seule femme à avoir un fils), puis n'a pas pu élever son propre enfant.

Adele | Kevin Winter / . pour BT PR

"Jane Seymour est inspirée par Adele", a déclaré Marlow. Et qui d’autre que la reine des chansons qui vous font sangloter sous la douche pour porter l’énorme déception de Jane? Marlow a également fait référence à l'artiste pop Sia comme une autre inspiration.

Anna de Clèves en tant qu'Allemande Rihanna ou Nicki Minaj: descendre, style Tudor

Anna de Clèves a une histoire très différente de celle des autres épouses. Henry VIII aimait son portrait, alors il a décidé de la prendre comme sa femme (c'était si facile à l'époque). Mais quand il l'a vue en personne, il a changé d'avis. Malgré cette humiliation, Anna a pu passer le reste de sa vie à traîner dans des palais et des manoirs qu'Henri VIII lui a offerts. Il a divorcé après six mois, bien sûr, mais… cela signifiait qu'elle n'avait jamais eu à s'occuper du tempérament (ou des affaires) du roi. Alors oui, la reine la moins attrayante conventionnellement aurait pu gagner ce tour.

C’est pourquoi la chanson d’Anna est une célébration. C’est l’influence la plus rythmée par la danse et le hip-hop, c’est pourquoi les influences contemporaines ont du sens.

"La chanson d'Anna of Cleves est cette parodie de Rihanna / Nicki Minaj", a déclaré Marlow.

Nicki Minaj | Paras Griffin / WireImage

Katherine Howard est Ariana Grande et / ou Britney Spears: c'est dans la queue de cheval rose

La cinquième épouse d'Henry VIII, Katherine Howard est connue pour être une charmante et charmante dame qui attend finalement le même sort qu'Anne Boelyn. Elle a attiré l'attention du roi, mais de nombreux autres hommes aussi – ce qui signifie qu'Henry l'a fait décapiter pour adultère.

Ariana Grande se produit à Coachella | Images pour AG / .

"Katherine Howard est inspirée par Ariana Grande et Britney Spears", a expliqué Marlow. Sa jupe rose et sa coiffure en queue de cheval haute rappellent très certains looks emblématiques de Grande, tandis que son bop accrocheur d'une chanson nous rappelle le Spears du début des années 2000.

"Une sorte de" bubblegum pop "", a ajouté Marlow.

Marlow et Moss ont combiné les époques en habillant Katherine dans "un corset Renaissance associé à la minijupe Ariana Grande".

Britney Spears | Scott Gries / .

Catherine Parr comme Alicia Keys: nous donner ce feu

Enfin, Catherine Parr. Elle était amoureuse de quelqu'un d'autre quand Henry VIII lui a demandé de l'épouser, donc sa chanson dans Six est une ballade R&B mi-triste et mi-optimiste qui détruit la maison.

"Catherine Parr est comme Alicia Keys, la personne pleine d'âme qui rassemble tout le monde à la fin", a expliqué Marlow.

Alicia Keys | Theo Wargo / . pour iHeartRadio

Chacune des six femmes a son propre style, sa pop et son charme.

"Certains membres du public pourraient répondre aux références de Beyoncé tandis que d'autres se rapporteront à Catherine d'Aragon ou à Anne Boleyn en tant que personnages historiques", a déclaré Marlow. "Il y a un petit quelque chose pour tout le monde."