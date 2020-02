Quelqu’un a-t-il simplement essayé de pêcher le chat Andy Cohen de Bravo?

Le producteur de Bravo Andy Cohen a partagé une conversation folle qu’il a eue avec une personne qui a essayé de le faire voler de l’argent. L’individu en question a directement envoyé un message à Cohen sous le couvert d’un compte «alternatif» de son ami Anderson Cooper.

Andy Cohen et Anderson Cooper | Rob Kim / .

Toujours au courant, Cohen savait assez tôt dans la conversation ce que la personne essayait de faire. Mais il était clairement ennuyé et a décidé de jouer avec la personne. Cohen a posté l’intégralité de l’échange sur son histoire Instagram et a même créé en plaisantant un titre, «Aventures dans l’engagement avec un poisson-chat (je m’ennuyais)».

Une indication que les messages ne provenaient pas de Cooper était que sa photo de profil était différente de sa photo de compte réelle sur Instagram. De plus, la conversation provenant du faux compte Cooper était maladroite et Cohen note que les faux termes et expressions utilisés par Cooper n’utilisent pas non plus normalement.

La première indication était qu’il appelait Cohen «miel»

Lorsque Cohen est sournois, il aime utiliser le mot «ma chérie» mais certainement pas le miel. Apparemment, ce terme d’affection n’est pas souvent utilisé par Cooper non plus. Le faux compte remercie d’abord Cohen d’avoir aimé et commenté ses messages (bizarre).

Cohen remarque l’étrangeté du message depuis le début et demande au faux Cooper s’il lui envoie un message depuis son compte «de sauvegarde». Il demande ensuite au faux Cooper s’il assiste à la première fête d’anniversaire de son fils Benjamin. Cohen rappelle alors (faux) Cooper qu’il n’a pas retourné ses appels. La raison? Fake Cooper réclame ses «téléphones vers le bas».

Bien sûr, Cohen voit également cette remarque comme assez suspecte. Mais Cohen continue de jouer le jeu. Cooper dit qu’il a beaucoup à l’esprit en ce moment, ce que Cohen remet en question. Fake Cooper écrit ensuite: «J’ai un petit défi à régler aujourd’hui et je suis un peu en manque d’argent, donc je cherche juste un moyen de voir comment j’arrange les choses.»

Maintenant, Cohen décide simplement de jouer avec la personne

Cohen interroge le faux Cooper sur le besoin d’argent comptant, en particulier lorsque le faux Cooper dit qu’il a besoin de «boîtes» de 500 $. “D’abord tu m’as appelé” chérie “et maintenant tu demandes des caisses d’argent ?? C’est bizarre. ”

Il ajoute que tout cela semble hors de propos pour Cooper, d’autant plus que Cohen sait que Cooper a beaucoup d’argent. Mais le faux raisonnement de Cooper est qu’il a investi son argent et c’est pourquoi il a besoin d’argent. Mais lorsque Cohen suggère de donner de l’argent à Cooper à la fête de Ben, le faux Cooper tire l’arnaque classique. “Je veux en fait envoyer de l’argent à quelqu’un au Royaume-Uni, sa femme en a besoin maintenant, donc si vous pouvez effectuer un transfert rapide, ce serait parfait.”

À ce stade, Cohen doit rire. Il décide de continuer à jouer. Après que Cohen a déclaré qu’un transfert un dimanche peut ne pas être possible, le faux Cooper demande à Cohen de se rendre dans un Walmart et d’acheter une carte-cadeau Amazon à envoyer. Fake Cooper raconte comment il a besoin de l’argent, maintenant pour un ami dont la femme est à l’hôpital. Cohen semble clairement agacé, mais lorsque le faux Cooper suggère qu’il a frappé le Walmart de North Bergen dans le New Jersey, Cohen a écrit «SWEETIE».

Cohen fait exploser le mec

Il propose ensuite d’expédier la carte-cadeau directement à l’ami en question, mais remarque ensuite comment il n’a aucune idée de qui est cette personne, en plus il connaît les amis de Cooper. Fake Cooper n’arrête pas de demander à Cohen d’envoyer de l’argent afin que Cohen trouve le plan parfait. «Tu es vraiment BOSSY ce matin, tu le sais? J’ai laissé une enveloppe avec 1000 espèces avec mon portier. Il y a votre nom dessus. Venez le chercher. À plus tard.”

Bien sûr, le faux Cooper ne peut pas aller dans l’appartement de Cohen et continue de le supplier d’envoyer l’argent. Mais Cohen dit que l’argent est en bas et qu’il va l’appeler.

Fake Cooper n’arrête pas de demander de l’argent et accuse Cohen de ne pas vouloir l’aider. Le dernier commentaire de Cohen sur le sujet est «Je viens de raccrocher avec Anderson». Boom.