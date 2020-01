Quelqu’un, s’il vous plaît, éloignez Photoshop des Kardashians pour toujours

Tout le monde veut être à son meilleur sur les photos, surtout lorsqu’elles sont publiées sur les réseaux sociaux. C’est la raison exacte pour laquelle nous prenons souvent des selfies devant le miroir, et supprimons également plusieurs fois les photos avant de finalement en prendre une que nous pensons pouvoir conserver.

Lorsque ces images vont être vues par des millions de personnes à travers le monde, avoir l’air parfait prend un tout nouveau sens. Il est encore plus compliqué de savoir que toutes les photos qui seront publiées seront critiquées par les fans ainsi que par les médias d’information, et la personne sur la photo est soumise à une pression extrême pour s’assurer qu’il n’y a aucun défaut.

La famille Kardashian-Jenner vit à peu près la vie devant la caméra. Prenez en considération le fait qu’ils sont – et ont toujours été – obsédés par leur apparence, et il est assez sûr de dire qu’ils sont accro à la modification de presque toutes les photos qu’ils prennent. Cela peut parfois être ennuyeux, alors pourquoi les Kardashian-Jenner ne peuvent-ils pas simplement arrêter d’utiliser Photoshop?

Les Kardashian sont constamment sous pression

Kim Kardashian West | Rodin Eckenroth / WireImage

Les Kardashian-Jenner sont une famille pleine de bosses de maquillage et d’icônes de la mode, il n’est donc pas étonnant qu’ils soient toujours critiqués pour leur apparence. Toutes les sœurs et maman Kris Jenner sont magnifiques, et elles savent certainement comment les utiliser à leur avantage.

Les Kardashian-Jenner ne sont presque jamais vus sans des cheveux et un maquillage parfaitement faits, et même lorsque l’un d’eux cherche un look sans soucis, il est évident que du temps et des efforts y ont été consacrés. Nous oublions souvent que, même si elles sont de grandes célébrités, les Kardashian-Jenner ne sont que des humains, et bien que rares, il y a des moments où elles ne réussissent pas le look parfait.

Lorsque cela se produit, il est généralement éclaboussé à travers les gros titres en quelques heures. Pour cette raison, il n’est vraiment pas surprenant qu’ils soient soumis à une pression extrême pour être aussi parfaits que possible.

Les Kardashian sont accros à Photoshop

Dire que les Kardashian-Jenner font constamment du photoshopping de leurs photos est un énorme euphémisme. Même les selfies simples sont souvent photoshoppés pour rendre la peau plus claire, les tailles plus petites ou simplement corriger tout défaut mineur que les fans n’ont peut-être même pas remarqué.

La vérité est, cependant, que les Kardashian-Jenner n’ont pas encore perfectionné leurs compétences Photoshop, et les fans les appellent constamment. Selon Insider, ils ont fait des erreurs assez évidentes avec l’outil de retouche photo.

Kylie Jenner a publié une photo prise aux îles Turques et Caïques, et il était clair qu’elle avait été trafiquée. Puis il y a eu le temps où Khloe Kardashian a posté une photo d’elle sur Instagram, et tout le monde n’a pas tardé à signaler qu’elle était mal photoshoppée au point où il semblait qu’elle avait deux pouces sur la main gauche.

On dirait qu’en matière de retouche photo, les Kardashian-Jenners ont vraiment besoin de parfaire leurs compétences.

Pourquoi les Kardashian-Jenners ne peuvent-ils pas cesser d’utiliser Photoshop?

Ce n’est que récemment que Kim Kardashian West a eu un autre incident avec une photo. Cette fois, il s’agissait de la carte de Noël familiale, et elle a admis dans The Ellen DeGeneres Show que sa fille aînée, North, devait être retouchée.

Si tout le monde connaît leur horrible bilan Photoshop et qu’ils sont constamment appelés, pourquoi n’arrêtent-ils pas complètement de l’utiliser? Les chances sont parce que cela leur apporte encore plus d’attention!

Les Kardashian-Jenners sont tous sur la promotion d’eux-mêmes, et ils peuvent être sûrs que encore plus de gens se feront un devoir de regarder leurs photos si tout le monde en parle. Comme toujours, la famille sait certainement se tenir sous les projecteurs.