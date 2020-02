Quels couples de la saison 7 sont toujours ensemble?

Et c’est un tour, les gars. 90 Day Fiance vient de se terminer mais cela ne signifie pas que le drame est terminé. Avant de commencer une nouvelle saison de 90 Day Fiance: Avant les 90 jours, nous devons rattraper la saison sept membres de la distribution sont toujours ensemble. Le fait de traverser la saison en couple ne garantit pas que les paires sont restées ensemble depuis que les caméras ont cessé de rouler. Jetons donc un coup d’œil à toutes les relations de la saison 7 de 90 Day Fiance et voyons qui vit toujours dans le bonheur conjugal et qui l’a appelé à cesser.

Sasha et Emily Fiance 90 jours | Instagram: @ emily.larina

Jasmin Lahtinen et Blake Abelard

Blake Abelard et Jasmin Lahtinen ont eu un certain nombre de problèmes à partir du moment où Lahtinen s’est envolé pour la Californie depuis la Finlande. Les fans étaient sceptiques quant au fait que Lahtinen ne voulait pas travailler et pensait qu’elle aurait pu utiliser Abelhard pour déménager à L.A.et être avec sa sœur. Malgré leurs problèmes et à quel point Lahtinen n’aimait pas les façons de faire la fête ou les amis d’Abelhard, les deux sont toujours mariés à ce jour.

Michael Jessen et Juliana Custodio

Michael Jessen et Juliana Custodio étaient l’un des couples les plus controversés de la saison en raison de leur différence d’âge. Les gens ont accusé Custodio d’être dans la relation pour l’argent mais malgré ce que les gens ont dit, les deux sont toujours mariés.

“Ce n’est plus le secret le moins bien gardé de la saison 7 de la # 90dayfiance”, a déclaré Jessen en légende d’une photo du jour de leur mariage. «Le jour le plus beau et le plus heureux de notre vie…. Regarder l’épisode d’hier soir, c’était comme revivre l’instant…. Nous nous sommes réveillés ce matin en nous sentant comme des jeunes mariés. »

Emily et Sasha Larina

Comme vous pouvez le voir par leur nom de famille commun, Emily et Sasha Larina sont toujours mariées. Ils ont fait face au scepticisme alors que les gens pensaient qu’Emily ne serait qu’une autre petite maman de Sasha qui en avait déjà deux autres. Emily a critiqué TLC pendant la saison pour ne pas avoir montré le côté doux de son mari.

“Pendant un moment, j’ai été déçue que le monde n’ait pas pu rencontrer la Sasha que je connais”, a-t-elle écrit sur Instagram. «L’homme que je connais réfléchit toujours à la façon dont il peut être un meilleur fournisseur pour sa famille. L’homme qui voit quelque chose dans le magasin et dit: «Je veux envoyer ça à mon père, mon fils, mon frère, etc.» L’homme qui n’a pas beaucoup de biens parce qu’il donne tellement. »

Tania Maduro et Syngin Colchester

Tania Maduro a été l’une des participantes les moins appréciées cette saison. Elle a ouvertement admis qu’elle ne pensait pas que Syngin Colchester était son âme sœur et l’a laissé en Amérique pour faire une retraite et flirter avec d’autres hommes. Malgré tout ce que Maduro a fait, Colchester l’a toujours épousée. Les deux sont actuellement ensemble mais se disputaient toujours au sujet d’avoir des enfants à la spéciale Tell All.

Robert et Anny Spring

Anny Spring a eu du mal à s’adapter à la vie en Amérique après avoir déménagé pour Robert Spring. Les deux semblaient être sur un terrain instable lors de la spéciale Tell All, mais ils sont actuellement toujours ensemble.

Anna Campisi et Mursel Mistanoglu

Anna-Marie Campisi et Mursel Mistanoglu ont annulé leurs fiançailles mais ont ensuite pu se rallumer et se marier. Ils sont toujours mariés.

Michael Ilesanmi et Angela Deem

Michael Ilesanmi et Angela Deem ont traversé l’essoreuse en ce qui concerne leur relation. Le visa d’Ilesanmi a été refusé, alors que les deux sont toujours ensemble, ils essaient de trouver un moyen de faire rentrer Ilsesanmi en Amérique.